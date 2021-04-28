Путин доверит молодежи борьбу с коронавирусом

Президенту рассказали о главной заботе медучреждений Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская власть готовится к возможному оттоку врачей в случае третьей волны коронавируса, рассказали источники URA.RU в здравоохранении. Год работы в ковидных госпиталях настолько измотал медиков, что даже спецвыплаты не всегда удерживают их от увольнения, говорят в отрасли. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Петербург, 28 апреля, согласовал решения, которые помогут избежать дефицита врачей в стране.

Во второй день своего визита в Санкт-Петербург, 28 апреля, Владимир Путин посетил новое здание станции скорой помощи №4 в Пушкине. Место выбрано не случайно — в среду отмечается День работников скорой помощи, учрежденный президентом год назад. Заведующий оперативным отделом Виктор Руцкой провел для него экскурсию и показал склад с трехмесячным запасом средств индивидуальной защиты. Врач вспомнил, что еще год назад — в начале пандемии коронавируса — сотрудникам приходилась самим шить маски из-за их нехватки и выделять из профсоюза «денежки» на средства защиты. «Раз про денежки вспомнили, какая средняя зарплата сейчас с учетом надбавок [ковидных выплат]?» — поинтересовался Путин. «У меня в среднем не меньше 170 тысяч, у фельдшера немного поменьше. Проблем нет таких, чтобы не заплатили», — заверил врач.

Владимир Путин обсудил во время поездки на станцию скорой помощи, как победить дефицит врачей Фото: Kremlin.ru

Руцкой признал, что на фоне событий в Индии (взрывной рост заболеваемости) «наша медицина [остается] на уровне». «У нас хороший уровень подготовки начиная от младшего, среднего и врачебного звена», — согласился Путин. Впрочем у Руцкого нашелся и повод для жалобы. Хотя станция активно набирает на практику студентов медколледжа (50 из 130 прошедших обучение остались работать), принимает помощь волонтеров, учреждение все равно испытывает нехватку врачей.

«У нас вопрос с фельдшерами закрыт. А с врачебными кадрами есть проблема», — поделился Руцкой. Чтобы исправить ситуацию, он попросил Путина разрешить врачам идти работать в скорой помощи сразу после получения высшего образования, не заканчивая двухлетнюю ординатуру. «С минздравом переговорю обязательно», — поддержал идею Путин.

Российские врачи уже год работают в режиме повышенных нагрузок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Внимание президента к кадровым проблемам может быть связано с накопившейся усталостью российских врачей, отработавших две волны коронавируса, объяснил URA.RU источник в медицинской отрасли. По его словам, специалисты уже так измотаны нагрузками, что в случае наступления третьей волны коронавируса, в медучреждениях могут начаться увольнения.

«Реформы, оптимизация, которые шли в предыдущие годы, не были нацелены на сохранение врачей. Чиновникам в регионах было без разницы куда врачи шли работать дальше. А сейчас, когда истощенные специалисты начнут увольняться, могут возникнуть дыры», — сказал источник URA.RU. Ранее на совещании с Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что новый всплеск заболеваемости в России может случиться в майские праздники. При этом Bloomberg со ссылкой на источники, обладающие «неофициальной статистикой», сообщил что третья волна коронавируса в стране уже началась. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля опроверг информацию издания.

На помощь опытным врачам будут отправлять молодых специалистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В открытом доступе нет официальных данных по нехватке врачей и медиков в России после 2020 года. Самая свежая информация касается 2018 года. Тогда Росстат насчитал около 50 тысяч незакрытых вакансий врачей, и еще около 50 тысяч среднего персонала во всех регионах (сообщал РБК). При этом в 2020 году в СМИ неоднократно всплывали случаи массовых отставок медперсонала в территориях. В марте сообщалось об увольнении всего инфекционного отделения Каменской ЦГБ в Ростовской области, в апреле — врачей кардиологического отделения в Покровской больнице в Петербурге, в октябре — около 80 специалистов из ЦГКБ №1 в Екатеринбурге.

Меняющееся отношение врачей к своей работе в течение 2020 года фиксировали социологи. Доцент факультета социологии Европейского университета в Петербурге Анастасия Новкунская (с группой других специалистов с апреля по июнь готовила исследование о работе медиков) рассказала URA.RU о причинах увольнений. «Причин называлось несколько. Например, кто-то не хотел ставить под угрозу членов своей семьи (детей, пожилых, с хроническими заболеваниями). В некоторых медицинских организациях росло напряжение из-за того, что начальство стремилось показать, что у них все хорошо, а сотрудники, находящиеся на передовой, считали, что это не так. Примечательно, что

если в первую волну мы получили большой отклик от врачей и медиков на участие в исследовании, то во вторую волну мы поняли, что мало кто готов к нему, потому что все устали. Мы поняли, что они истощены, произошел эффект выгорания»

По мнению директора «Петербургского медицинского форума» Сергея Ануфриева, российских врачей все сложнее стимулировать к работе даже специальными выплатами. Источник URA.RU в медицинской среде говорит, что мероприятие Путина свидетельствует, что власти хотят активнее привлекать к борьбе с пандемией молодых специалистов. «Так власть подстрахуется от дефицита врачей и обеспечит помощниками опытных специалистов», — объяснил инсайдер. Другой источник агентства в руководстве одного из регионов подтвердил нужду в молодых медиках. «Есть проблема, что молодые специалисты не хотят идти работать в больницы 1930—1940 годов. В этом случае сработает программа строительства больниц. В одном из регионов построили новую больницу, туда до сих пор очередь врачей стоит», — рассказал собеседник.

При этом член президиума общества врачей России, челябинский депутат Степан Фирстов считает, что привлечение молодежи к борьбе с пандемией коронавируса позволит количественно, но не качественно решить проблему. «Один опытный специалист может заменить пять выпускников медицинского вуза. Ведь за его спиной множество клинических случаев, а каждый пациент — это индивидуальность», — резюмировал эксперт.