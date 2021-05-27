Инсайды ЯНАО: власть переплачивает за YouTube

А чего не хватает для счастья вам? Коллаж URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов не хочет, чтобы о транспортных проблемах региона узнали в Москве, но вопросы могут появиться и в других важных для Ямала отраслях. Олигарх Аркадий Ротенберг укрепляется в ЯНАО своими людьми, а силовики спутывают карты чиновникам. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кто из подчиненных мэра Салехарда покрывает скандальную УК почему глава Лабытнанги избавляется от своего «политического» зама.

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Транспортники подкинули проблем Артюхову

Дмитрий Артюхов требует решить старые проблемы отрасли до начала запуска СШХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники, близкие к властным структурам ЯНАО, утверждают, что губернатор Дмитрий Артюхов очень недоволен работой департамента транспорта и дорожного хозяйства — тот не справляется с изменениями оперативной обстановки и вызовами. «То дорога в Надым поплывет, то льготников на паромах не возят, то оказывается, что по Оби уже на большую землю на теплоходах не добраться. С главы детранса Дениса Напольских пока взятки гладки, а курирующий замгубернатора Александр Подорога из кожи вон лезет, чтобы не стать крайним из-за проколов предшественников. О каком строительстве широтного хода говорить, если старые проблемы не можем решить, да еще и коронавирусный кризис до сих пор аукается?» — рассуждают в кабинетах.

Именно последнее утверждение выводит губернатора из себя в большей степени. «Скорее всего, он не хотел бы услышать подобные высказывания от москвичей, поэтому и наводит порядок. Для некоторых это уже стоило должностей, и отставки точно не последние», — уверяют болтливые чиновники.

Замгубернатора разваливает медицину

В околовластных структурах ЯНАО шепчутся, что нынешние проблемы в здравоохранении округа связаны с деятельностью замгубернатора Татьяной Бучковой. «Пальма первенства в развале медицины на Ямале, конечно, принадлежит Бучковой», — поговаривают в политической тусовке. Инсайдеры вспоминают, что под ее руководством закрылись окружной дерматовенерологический и противотуберкулезный диспансеры, не выстояла и ВИЧ-лаборатория.

«В паре с ней Лукинов развалил онкологию в Салехарде, добился увольнения многих врачей», — сетуют источники. Собеседники агентства думают, что Харпская и Лабытнангская больницы будут следующими на очереди, если губернатор Дмитрий Артюхов не вмешается в ситуацию.

Трескова наводит порядок в пиар-блоке…

Марина Трескова знает о работе с медиа больше, чем подчиненные Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Слухачи, близкие к мэрии Лабытнанги, рассказали, что Марина Трескова недовольна работой своих пиарщиков. «С уходом зама главы города Ольги Бульс, которая отвечала в числе прочего за пиар мэра, развитие направления завершилось. Ее сменщица Елена Глущенко, ранее не имевшая к СМИ отношения, работает „по-дедовски“, не как современный пиарщик, а как обычный чиновник-бюрократ. Молодых да дерзких из команды она вычистила, а остальные за трендами и информповесткой не поспевают», — уверяют инсайдеры.

Трескова, сама бывший работник СМИ и руководитель телевидения, знает все о медиа-блоке. Она видит, что успела наворотить ее некомпетентная заместитель, а та как будто не подозревает о грядущих переменах.

…, а отставки опасается ее новый подчиненный

Инсайдеры на местах рассказывают, что глава Харпа Артур Чебан ходит мрачнее тучи, после того как поселок присоединили к Лабытнанги. «Негативный шлейф, который создал руководитель поселка вокруг себя, очень не нравится главе города Марине Тресковой. Харп теперь подчиняется мэрии Лабытнанги, а Чебана в его населенном пункте очень не любят. Он напрочь запустил поселок, на обращения граждан его администрация вообще не реагирует и занимается полным самоуправством, поэтому в Трескова думает, как бы поскорее убрать негативный элемент из повестки, тем более, что и своих проблем хватает», — рассказывают слухмейкеры.

Андрей Воронов должен завершить строительство дорожной развязки без нареканий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

За магистралью Воронова следят сверху

Источники во властных структурах обсуждают, что за работой мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова, сейчас, как никогда, наблюдает ямальская верхушка. «Все дело в крупных дорожных проектах, которые с таким треском провалил регион в этом году. Теперь за работой лично губернатор Дмитрий Артюхов следит. Как бы чего не натворили подчиненные Воронова и подрядчики при строительстве развязки ПМК-9, а то придется расплачиваться по-крупному. Можно сказать, магистраль в Новом Уренгое — это чуть ли не последняя надежда Артюхова на позитивное окончание непростого для дорожной сферы Ямала года», — рассказывают собеседники.

В мэрии Салехарда покрывают скандальную УК

Инсайдеры в бизнес-тусовке ЯНАО рассказывают, что у руководителя «Единой городской управляющей компании» (ЕГУК) Ольги Глазковой есть покровители в мэрии Салехарда — едва ли не первый заместитель главы города Олег Куруч. «У нее хорошие друзья, которые ее покрывают и закрывают глаза на весь беспредел, который творит УК Глазковой. Такого количества жалоб, как на ЕГУК, не поступает ни на одну организацию. Прокуратура постоянно наказывает „управляшку“ за нарушения, но нарушения незначительные, а лицензию на предоставление услуг может отобрать профильный департамент, жители жаловались и в мэрию, чтобы та в свою очередь инициировала проверки и донесла все до вышестоящих чиновников, но на это закрыли глаза», — делится источники.

Новое жилье в Ямальском районе распределяют среди «своих» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Чиновники на местах замечены в махинациях с жильем

Инсайдеры приближенные к администрации Сеяхи, рассказывают о махинациях с жильем, которые приводит заведующая сектором по общим вопросам и жилищной политики Анна Угринчук. Злые языки поговаривают, что женщина использовала свое служебное положение, чтобы выбить всей своей семье по квартире. «Бывший муж специалиста мэрии получил квартиру, сама она тоже при недвижимости, дочь свою она также не обделила квадратными метрами. А, что самое интересное ее дочь тоже развелась, но видимо, хоть бывший зять был хорошим человеком, раз Угринчук ему целую трехкомнатную квартиру помогла получить. Это при том, что мужчина по документам живет совсем один. В Сеяхе проблемы с жильем, люди годами стоят в очереди, но видимо эта семья стояла в очереди в каком-то другом списке», — недоумевает собеседник.

Отставка Маношкина выгодна главе дептранса

В профильных структурах департамента транспорта ЯНАО говорят о том, что новым главой окружной дирекции дорожного хозяйства может стать еще один человек, связанный с компанией «Мостострой 11» — структурой, связанной с бизнесом олигарха Аркадия Ротенберга. «Учитывая, что нынешний директор Денис Напольских сам из „Мостостроя“, то усиление этой команды будет означать полную смену расклада в инфраструктурном строительстве на Ямале. Все прекрасно понимают, что означает отстранение старой команды — сперва Максима Першикова, а затем и Игоря Маношкина, от управления отраслью на фоне грядущего запуска Северного широтного хода», — рассказывают слухачи.

«Ямал-медиа» покидают квалифицированные кадры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Шефа из Москвы возмутила работа ямальских медиа

Поговаривают, что новый руководитель губернаторского СМИ «Ямал-медиа», человек из Москвы Сергей Добрынин проводит в компании тихую зачистку. «Сначала он расчищал дорогу для своей команды, а потом он увидел зарплаты специалистов, которые продвигали соцсети и YouTube. Надо сказать, что у них получилось вывести на новый уровень все платформы, где распространялся контент канала. Экс-глава медиа Эдуард Ярмаметов хорошо платил за это, настолько хорошо, что у Добрынина полезли глаза на лоб, когда он увидел эти суммы — они были больше, чем его прежняя зарплата», — болтают слухмейкеры.

Собеседники рассказывают, что эго московского начальника не выдержало такой «несправедливости» и специалистам поставили ультиматум — либо им урезают зарплату, либо они уходят. «Ребята ушли, посчитав, что за меньшую сумму носы морозить на севере они не готовы», — иронизируют источники.

Силовики спутали карты властям ЯНАО…

Материалы уголовного дела по оправданию терроризма подростком из Губкинского (ЯНАО), переданные региональным УФСБ в Следственный комитет, оказались крайне невыгодны ни городским, ни окружным властям, утверждают инсайдеры сразу в нескольких структурах. «История вообще странная и нелепая, поэтому после утечки включились все рычаги, чтобы ее замять — от мэра Андрея Гаранина, до главы окружного департамента образования Марины Кравец. Такое ощущение, что силовики кинулись носом землю рыть после расстрела в Казани, пытаясь найти хоть что-то, за что зацепиться и отчитаться. Чуть жизнь мальчишке не сломали, просто за глупый комментарий в интернете. Если бы не огласка, парню пришлось бы совсем нехорошо», — рассказывают инсайдеры, близкие к властным структурам.

Ссориться с «федералами» ни округ, ни тем более город, не хотят, но и абсурдность ситуации налицо, делятся слухачи. Могли бы просто провести профилактическую беседу, максимум провести проверку и поставить семью на профучет, но кому-то, видимо, орденов захотелось, сетуют собеседники.

…, а прокурор Салехарда не различает мужчин и женщин

Старший советник юстиции Губкин называет все ошибки «техническими» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры в силовых структурах рассказывают о том, что новый прокурор Салехарда Евгений Губкин может в официальных документах назвать мужчину женщиной и наоборот. «Самое интересное, когда ему делают замечания, ответ у него один — „техническая ошибка“. Извинений за такую ошибку никто никогда от него не слышал. На новой должности всего несколько месяцев, а уже позволяет себе такое», — возмущаются собеседники.

Кроме того, инсайдеры поговаривают, что работу свою Губкин выполняет нехотя, а в некоторых случаях показывает свою полную некомпетентность. «К нему обращались с жалобой на местную полицию. А он даже не понял, какой закон был нарушен правоохранителями, хотя там было все очевидно», — болтают злые языки.

Ямальские приставы творят беззаконие

В курилках судебных приставов слухачи обсуждают вновь всплывшую проблему, которую в управлении ФССП всячески скрывают подчиненные Евгения Смирнова. «Все думали, что основной беспредел творится в салехардском отделе Антона Ильичева, где сотрудники блокируют счета граждан без оснований. Однако Пуровские приставы пробили дно. Эти коллекторы с государственными полномочиями под руководством Миланы Тайсумовой начали мониторить соцсети и чаты, чтобы блокировать счета, а сами на контакт ни с кем не идут — ни очно, ни по телефону», — возмущены инсайдеры.

В МЧС скрывают кадровую проблему

Пожарные не хотят работать на Ямале за 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры в экстренных службах поговаривают, что в окружном управлении МЧС запредельная текучка кадров. «В МЧС приходят молодые люди, оформляются, получают все необходимые знания о работе пожарных, и уходят работать в частные предприятия, где зарплата выше», — рассказал источник.

В самом ведомстве шепчутся, что для начальника управления Михаила Осокина эта проблема — сущая головная боль, которую не удается решить и всячески пытаются ее скрыть. «Поток новобранцев всегда большой, но остаются лишь единицы, которые готовы работать за 30 с небольшим тысяч рублей. Стоило бы давно повысить зарплату пожарным, тогда и голова бы не болела», — резюмирует источник

Аэропорт Салехарда ждут неприятности

По словам инсайдеров в транспортной отрасли Ямала, аэропорт Салехарда в скором времени ждет ряд проверок по линии сразу нескольких ведомств, а его директора Николая Хавера — серьезные проблемы. «В последнее время на аэропорт, который власти позиционируют как главную воздушную гавань, поступает слишком много жалоб. Причем не только от пассажиров, недовольных низким качеством обслуживания, но и от работников, которых не устраивают условия труда. Те, кто работает на предприятии давно, вообще говорят, будто последние пять лет — это полный развал по всем фронтам», — рассказывают слухачи.

Собеседники сообщают, что поток жалоб наконец достиг не только окружных органов власти, но и надзорщиков федерального подчинения — Роструд, Росавиацию и прокуратуру. Если их проверки подтвердят жалобы, то директору придется очень сильно постараться, чтобы сохранить свой пост.

Ямальцы везут в регион родню за призами

Для участия в розыгрыше достаточно поставить прививку на Ямале, необязательно жить здесь постоянно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры, близкие к организаторам «ковидной лотереи» ЯНАО рассказывают, что северяне после объявления о грядущей раздаче подарков начали массово везти на прививку родню из других регионов. «Люди быстро выяснили, что для участия в розыгрыше достаточно поставить прививку в ЯНАО, необязательно жить здесь постоянно. Поэтому говорят, что медики на прививочных пунктах вакцину не успевают размораживать. Кое-где уже и круглосуточно начинают прививки ставить», — рассказывают слухачи.

Однако если рядовым ямальцам и их родственникам есть на что надеяться и их ждут ценные призы, то чиновникам, как говорят во властных кабинетах, прививку придется ставить просто так. «Есть указание сверху: если кто-то из госслужащих ЯНАО вдруг станет призером лотереи, выигрыш придется пожертвовать на благотворительность в социальные учреждения.

Власть потеряла доверие бизнесменов

Инсайдеры в бизнес-тусовке Нового Уренгоя рассказывают, что предприниматели не горят желанием сотрудничать с властями и помогать готовить специалистов для развития бизнеса. «Достаточно вспомнить, как на глазах у всех бенефициары развалили успешный бизнес Сергея Плешкова, основавшего компанию „Анкор“, и никто не встал на защиту местного предпринимателя», — негодует собеседник агентства.

Инсайдер также добавил, что о проблемах основателя сети супермаркетов «Анкор», которые располагались в торговых центрах «Солнечный», «Вертолет» и «Гудзон», знали и действующий на тот момент мэр Иван Костогриз, и губернатор Дмитрий Кобылкин. «После такого плевка в сторону своих предпринимателей бизнес не верит местной власти», — подытожил слухач.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.