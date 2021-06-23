Путин уравнял шансы Крыма и Турции

Владимир Путин поддержал Крым, который может остаться без российских туристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские власти спасают Крым от массового оттока туристов, к которому ведет новое требование о наличии прививки от коронавируса. После того, как Россия начала открывать авиасообщение с жаркими странами, где наличие вакцины необязательно, потери полуострова могут быть трехкратными, считают в отрасли. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 23 июня согласовал новые рекомендации туристам, которые уравняют положение Крыма и заграничных курортов.

Совещание Путина с правительством было организовано для доклада главы минпромторга РФ Дениса Мантурова о внедрении системы новых специальных инвестконтрактов. Но глава государства начал мероприятие с другой темы — потопа в Крыму с 16 по 19 июня, к которому привели сильные паводки. «Я попросил и группировку МЧС там усилить, и подключиться другие силовые ведомства, в том числе министерство обороны. Давайте с этого начнем — как идет эта работа», — обратился к участникам заседания президент.

Владимир Путин рассказал об угрозах от путешествий за границу Фото: Нина Калинина © URA.RU

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что на полуострове было подтоплено 18 социально значимых объектов, 350 жилых домов, 400 участков. В ликвидации последствий принимают участие более 23 тысяч спасателей и военных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался, что по всему полуострову работы будут завершены уже 27 июня. «На сегодняшнюю минуту жизни и здоровью граждан РФ и гостей Крыма ничего не угрожает», — подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

Угрозу для российских туристов президент Путин увидел на других курортах — заграничных. Во время отчета вице-премьера Татьяны Голиковой о пугающей статистике распространения коронавируса глава государства напомнил об открытии и расширении авиасообщения с рядом жарких стран 28 июня (в том числе: Кипр, Греция, Италия). «Человек приехал в отпуск, заболел… В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Чего делать? Приехал человек, кто-то из членов семьи заболел. Чего делать, куда идти? Как лечиться?» — взволновался Путин. Голикова согласилась, что «прямых обязательств» перед российскими туристами страны не несут. И призвала путешественников вакцинироваться перед поездками хотя бы одним компонентом препарата. Президент поддержал эту инициативу, поскольку сейчас «поездка за границу — личный риск для каждого человека», подвел итог Путин.

Туристический сезон в Крыму фактически завершится после требования к туристам об обязательной вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В регионах России уже начали вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. К примеру, в Москве требования коснулись представителей сферы услуг. Если российские власти обяжут вакцинироваться и туристов, планирующих отдыхать за границей, это повысит конкурентоспособность Крыма по отношению к зарубежным курортам, предположила в разговоре с URA.RU председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. Дело в том, что по решению властей Севастополя с 16 июля в городе федерального значения смогут отдыхать только вакцинированные или переболевшие ковидом туристы. В бизнес-среде ожидают, что вскоре такие требования будут распространены по всему полуострову, что приведет к масштабному оттоку туристов.

«Если в Крыму смогут отдыхать только вакцинированные или переболевшие туристы, то львиная доля людей не сможет посетить полуостров.

К нам уже поступают звонки от взволнованных туристов, забронировавших номера в отелях», — рассказала Стамбульникова. Ее опасения разделяет первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Контарович. «Конечно, потери могут быть сильными. Вакцины получило меньшинство российских граждан, мы еще не можем мечтать даже о половине [Голикова на совещании сообщила, что в России вакцины получили 20,7 млн жителей]. Потенциально количество потребителей [туристов] может снизиться в три раза. Причем, молодежь, которая обычно путешествует, как раз и не рвется ставить прививки», — сказал эксперт.

Обязательная вакцинация ставит в неравное положение Крым и зарубежные курорты Фото: Анна Майорова © URA.RU

22 июня было открыто авиасообщение между Россией и Турция. После этого спрос на путевки в Крым упал почти на 50%, сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По прогнозу АТОР, турпоток из России в Турцию до конца сентября может составить около 3 миллионов человек. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU согласился, что российские власти акцентируют внимание на угрозах от путешествий за границу, чтобы создать равные условия для Крыма и иностранных курортов.

«Путин наводит порядок в решениях о туристических поездках. Раз мы беспокоимся о россиянах, отдыхающих в Крыму, то нужно беспокоиться за граждан в любой части света. Правила для всех должны быть одинаковыми. Это позволит снизить риски для туристической индустрии полуострова», — резюмировал Солонников.