Против спикера думы Екатеринбурга устроили демарш на банкете

Враги депутата раскрыли два альянса в городской власти

25 ноября 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

Вопрос о переизбрании Игоря Володина не решен, мэр не хочет, чтобы он был председателем следующего созыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оппоненты спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина решили продемонстрировать всей городской политтусовке раскол среди депутатов перед выборами 2023 года. Группа политиков, представляющих интересы большого коммунального холдинга, проигнорировала торжественный прием по случаю 235-летия думы, куда пришли первые лица города, почетные граждане и депутаты всех созывов. И это самое обсуждаемое событие вечера. Часть присутствовавших увидела в интриге два политических союза. Закрытое мероприятие прошло вечером 23 ноября в ЦК «Верх-Исетский». На него пригласили порядка 300 человек, включая губернатора Евгения Куйвашева, полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и статусных силовиков (например, нового начальника УФСБ Игоря Николаева). В зале в итоге оказалось около 150. Куйвашева (он был в Нижнем Тагиле в компании главы Минприроды РФ) представлял замруководителя аппарата правительства Вадим Дубичев, курирующий муниципалитеты, Якушева — федеральный инспектор Руслан Садыков. Алексей Орлов пробыл в компании депутатов неожиданно долго Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Алексей Орлов к удивлению публики (ведь известно, что к думе он относится снисходительно) привел с собой всех замов. Говорят, не было только Дмитрия Ноженко. Заксобрание представлял первый вице-спикер, легендарный экс-мэр (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий. Среди гостей также заметили городского прокурора Светлану Кузнецову. «Заметил многих „старичков“, депутатов из созывов девяностых и нулевых годов. Пришли также почетные граждане, представители [городской] Общественной палаты», — вспомнил один из участников. Оценки количества депутатов от действующего созыва, чьи полномочия истекают меньше чем через год, разнятся. Одни утверждают, что видели не более десяти человек, другие обратили внимание на 10-12 свободных кресел. Но все без исключения собеседники уверенно рапортовали: не было Алексея Вихарева, Дмитрия Николаева, Михаила Вечкензина, Александра Колесникова и Алексея Мещерякова. Оппоненты Игоря Володина используют любую возможность потроллить его Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2018 году они вместе с Володиным входили в большой прогубернаторский пул, задачей которого было назначить мэром тогдашнего зама Куйвашева Александра Высокинского и помочь ему зачистить горадминистрацию от людей опального экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Выполнив план, альянс распался. Близкий к Куйвашеву совладелец «Мотива» Виталий Кочетков, контролировавший думское большинство, в начале 2019 года вступил в конфликт с Высокинским из-за муниципальных активов. Через Володина и других подконтрольных депутатов он дестабилизировал работу мэрии. А компаньон Кочеткова, покровительствующий группе Вихарева, решил Высокинского поддержать. Попытка авторитетного бизнесмена помирить Кочеткова и Высокинского весной 2020 года провалилась. В декабре 2020-го Высокинского отправили в отставку. Противостояние старших товарищей вылилось в тлеющий конфликт внутри гордумы, между Володиным и Вихаревым. Оба хотят переизбраться в сентябре 2023-го. Новость по теме Депутаты проигнорировали банкет с первыми лицами Екатеринбурга «Естественно, Вихарев не видит Володина спикером [следующего созыва]. Проигнорировав банкет [23 ноября], он в очередной раз решил потроллить Володина, показать всем, включая Орлова, что Володин не контролирует депутатов», — объяснил знакомый городской политик. С такой же трактовкой в разговоре с корреспондентом выступили и некоторые другие свидетели — как со стороны думы, так и со стороны администрации. Демарш произвел на очевидцев разное впечатление. Кто-то посмеялся, а кто-то осудил. «Юбилей думы — это история города, а не праздник Володина. Я считаю, не стоило игнорировать», — прокомментировал собеседник в окружении Орлова, знающий о планах шефа заменить спикера. Вместе с группой Вихарева на банкет не пришли Роман Ступников и Виктория Ивачева из КПРФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интересно, что вместе с командой Вихарева на встречу не явились депутаты от КПРФ, подчиняющиеся секретарю обкома Александру Ивачеву, — его жена Виктория, Роман Ступников и Руслан Камалетдинов. А также депутат от «Единой России» Елена Бондаренко, считающаяся человеком Валерия Савельева — экс-депутата заксо, хозяина AVS Group. «Коммунисты и Бондаренко давно на стороне Вихарева», — уверенно заявил участник думских интриг. Косвенным подтверждением альянса может быть вхождение Ивачевой и Ступникова в «медицинскую фракцию» Вихарева. А слухи про Бондаренко ходят давно. Сразу несколько источников URA.RU в начале года слышали, как депутат якобы грозила Володину перейти на сторону Вихарева, если спикер не поможет ей с трудоустройством. «После этого был звонок Савельеву с рекомендацией провести разъяснительную беседу с Бондаренко», — поделился один из них. А в конце октября, то есть в разгар подготовки к торжественному приему, Бондаренко на заседании фракции ЕР предложила отменить его. Володин и его зам Виктор Тестов были в ярости. Бондаренко в разговоре с URA.RU заявила, что не пошла на прием, поскольку не согласна, что нужно было тратить на него бюджетные деньги (1,3 миллиона рублей). И это ее личная точка зрения, подчеркнула депутат. Ступников сказал корреспонденту, что вместе с Ивачевой проводил встречу с владельцами нестационарных торговых объектов. Союз с группой Вихарева он отверг. «Посмотрите, как мы голосуем — по тому же банку (имеется в виду недавнее голосование о продаже доли мэрии в муниципальном банке компании „СКБ-Контур“ — прим. URA.RU)», — аргументировал политик. Дмитрий Николаев объяснил, что вечером 23-го был занят, но это, по его словам, не основная причина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А Вечкензин с Николаевым (единственные из группы, кто ответил на момент публикации) заверили, что особой задумки за их действиями нет: друг с другом они эту тему не обсуждали, и вечером 23-го просто были заняты. Кроме того, депутаты отметили, что не считают правильным участие в подобных мероприятиях в разгар спецоперации РФ на Украине. Источник, близкий к их коллективу, уточнил, что это общая позиция. Володин же заявил, что не знает причину отсутствия коллег. «Для меня гораздо важнее, что гости довольны организацией события. Особенно почетные граждане, которых мы не могли собирать в предыдущие два года из-за пандемии коронавируса», — сказал Володин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оппоненты спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина решили продемонстрировать всей городской политтусовке раскол среди депутатов перед выборами 2023 года. Группа политиков, представляющих интересы большого коммунального холдинга, проигнорировала торжественный прием по случаю 235-летия думы, куда пришли первые лица города, почетные граждане и депутаты всех созывов. И это самое обсуждаемое событие вечера. Часть присутствовавших увидела в интриге два политических союза. Закрытое мероприятие прошло вечером 23 ноября в ЦК «Верх-Исетский». На него пригласили порядка 300 человек, включая губернатора Евгения Куйвашева, полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и статусных силовиков (например, нового начальника УФСБ Игоря Николаева). В зале в итоге оказалось около 150. Куйвашева (он был в Нижнем Тагиле в компании главы Минприроды РФ) представлял замруководителя аппарата правительства Вадим Дубичев, курирующий муниципалитеты, Якушева — федеральный инспектор Руслан Садыков. Мэр Алексей Орлов к удивлению публики (ведь известно, что к думе он относится снисходительно) привел с собой всех замов. Говорят, не было только Дмитрия Ноженко. Заксобрание представлял первый вице-спикер, легендарный экс-мэр (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий. Среди гостей также заметили городского прокурора Светлану Кузнецову. «Заметил многих „старичков“, депутатов из созывов девяностых и нулевых годов. Пришли также почетные граждане, представители [городской] Общественной палаты», — вспомнил один из участников. Оценки количества депутатов от действующего созыва, чьи полномочия истекают меньше чем через год, разнятся. Одни утверждают, что видели не более десяти человек, другие обратили внимание на 10-12 свободных кресел. Но все без исключения собеседники уверенно рапортовали: не было Алексея Вихарева, Дмитрия Николаева, Михаила Вечкензина, Александра Колесникова и Алексея Мещерякова. В 2018 году они вместе с Володиным входили в большой прогубернаторский пул, задачей которого было назначить мэром тогдашнего зама Куйвашева Александра Высокинского и помочь ему зачистить горадминистрацию от людей опального экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Выполнив план, альянс распался. Близкий к Куйвашеву совладелец «Мотива» Виталий Кочетков, контролировавший думское большинство, в начале 2019 года вступил в конфликт с Высокинским из-за муниципальных активов. Через Володина и других подконтрольных депутатов он дестабилизировал работу мэрии. А компаньон Кочеткова, покровительствующий группе Вихарева, решил Высокинского поддержать. Попытка авторитетного бизнесмена помирить Кочеткова и Высокинского весной 2020 года провалилась. В декабре 2020-го Высокинского отправили в отставку. Противостояние старших товарищей вылилось в тлеющий конфликт внутри гордумы, между Володиным и Вихаревым. Оба хотят переизбраться в сентябре 2023-го. «Естественно, Вихарев не видит Володина спикером [следующего созыва]. Проигнорировав банкет [23 ноября], он в очередной раз решил потроллить Володина, показать всем, включая Орлова, что Володин не контролирует депутатов», — объяснил знакомый городской политик. С такой же трактовкой в разговоре с корреспондентом выступили и некоторые другие свидетели — как со стороны думы, так и со стороны администрации. Демарш произвел на очевидцев разное впечатление. Кто-то посмеялся, а кто-то осудил. «Юбилей думы — это история города, а не праздник Володина. Я считаю, не стоило игнорировать», — прокомментировал собеседник в окружении Орлова, знающий о планах шефа заменить спикера. Интересно, что вместе с командой Вихарева на встречу не явились депутаты от КПРФ, подчиняющиеся секретарю обкома Александру Ивачеву, — его жена Виктория, Роман Ступников и Руслан Камалетдинов. А также депутат от «Единой России» Елена Бондаренко, считающаяся человеком Валерия Савельева — экс-депутата заксо, хозяина AVS Group. «Коммунисты и Бондаренко давно на стороне Вихарева», — уверенно заявил участник думских интриг. Косвенным подтверждением альянса может быть вхождение Ивачевой и Ступникова в «медицинскую фракцию» Вихарева. А слухи про Бондаренко ходят давно. Сразу несколько источников URA.RU в начале года слышали, как депутат якобы грозила Володину перейти на сторону Вихарева, если спикер не поможет ей с трудоустройством. «После этого был звонок Савельеву с рекомендацией провести разъяснительную беседу с Бондаренко», — поделился один из них. А в конце октября, то есть в разгар подготовки к торжественному приему, Бондаренко на заседании фракции ЕР предложила отменить его. Володин и его зам Виктор Тестов были в ярости. Бондаренко в разговоре с URA.RU заявила, что не пошла на прием, поскольку не согласна, что нужно было тратить на него бюджетные деньги (1,3 миллиона рублей). И это ее личная точка зрения, подчеркнула депутат. Ступников сказал корреспонденту, что вместе с Ивачевой проводил встречу с владельцами нестационарных торговых объектов. Союз с группой Вихарева он отверг. «Посмотрите, как мы голосуем — по тому же банку (имеется в виду недавнее голосование о продаже доли мэрии в муниципальном банке компании „СКБ-Контур“ — прим. URA.RU)», — аргументировал политик. А Вечкензин с Николаевым (единственные из группы, кто ответил на момент публикации) заверили, что особой задумки за их действиями нет: друг с другом они эту тему не обсуждали, и вечером 23-го просто были заняты. Кроме того, депутаты отметили, что не считают правильным участие в подобных мероприятиях в разгар спецоперации РФ на Украине. Источник, близкий к их коллективу, уточнил, что это общая позиция. Володин же заявил, что не знает причину отсутствия коллег. «Для меня гораздо важнее, что гости довольны организацией события. Особенно почетные граждане, которых мы не могли собирать в предыдущие два года из-за пандемии коронавируса», — сказал Володин.