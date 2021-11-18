Курганские инсайды: чиновники прячутся от Шумкова

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Говорят, курганские чиновники, допустившие скандал с издевательствами над двухлетним малышом в детдоме, прятались по кабинетам от гнева губернатора Вадима Шумкова. Вице-губернатор Владислав Кузнецов тем временем был вынужден вмешаться в другой конфликт, связанный с точечной застройкой, чтобы прикрыть недочеты в работе профильного замгубернатора Анатолия Воробьева. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор Шумков отругал подчиненных за скандал в детдоме

Губернатор отругал подчиненных из-за скандала в детдоме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, по слухам, отчитал сотрудников правительства региона за скандал в Кипельском детском доме. «Шумков раскритиковал действия подчиненных. Ему не понравилось, что подопечных из дома ребенка перевели в такой проблемный детдом», — сообщили сплетники. Ранее стало известно, что старшие подопечные детдома издевались над двухлетним малышом, которого перевели из дома ребенка. На инцидент отреагировали разные ведомства и силовые структуры.

Курганские чиновники прятались от губернатора в кабинетах

Сотрудники правительства Курганской области после скандала с Кипельским детдомом, где издевались над ребенком, по данным слухачей, боялись попадаться на глаза губернатору Вадиму Шумкову. «Чиновники избегали Шумкова в понедельник и вторник [первые публикации появились вечером в воскресенье] и старались не выходить из кабинетов», — отметили сплетники. По их словам, тогда действия руководства региона раскритиковали московские чиновники, после чего обстановка в правительстве стала напряженной.

Курганский губернатор хотел сменить сферу деятельности

Родственники губернатора имеют бизнес в Белозерском районе, связанный с сельским хозяйством Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава региона Вадим Шумков, по слухам, недавно хотел уйти из политики. «Он [Шумков] вообще хотел уйти в бизнес. Возможно, помогать родственникам в сельском хозяйстве», — рассказали сплетники. Ранее источники, связанные с областным правительством сообщали, что осенью губернатор дважды хотел покинуть регион. Озвучивалась версия, что Шумков может сменить главу ХМАО Наталью Комарову.

Вице-губернатору приходится прикрывать подчиненного

Вице-губернатор Владислав Кузнецов был вынужден вмешаться в скандал со стройкой по ул. Мяготина, 117а. После объявления протестующих против стройки о намерении выйти с вилами к правительству решением вопроса занялся Кузнецов, несмотря на то, что сфера строительства — зона ответственности замгубернатора Анатолия Воробьева. «Если в ход пошла тяжелая артиллерия в виде правой руки губернатора, то вопрос сдвинется с точки. До этого проблема оставалась, а люди бесконечно жалуются на застройщика [„Газинвест“, владелец Александр Бабочкин] и судятся. Будем ждать», — обсуждают курганцы.

Замгубернатора живет в доме, построенном скандальным застройщиком

Замгубернатора Анатолий Воробьев курирует сферу строительства в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, которые массово жалуются на точечную застройку в городе, нашли возможное объяснение нежеланию властей вмешиваться в ситуацию. «Замгубернатора Анатолий Воробьев, курирующий строительство, якобы живет в доме застройщика, на которого люди жалуются и президенту РФ Владимиру Путину, и председателю СК Александру Бастрыкину. Сейчас по одной из строек возбуждено уголовное дело. То есть жалобы имеют под собой основания. Почему власть допускает такое — вот в чем вопрос», — поясняют сплетники.

Курганская чиновница уехала с соратницей губернатора за повышением

Врио директора областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова после поездки с замгубернатора Оксаной Куташи в Санкт-Петербург, по слухам, может избавиться от приставки врио. «Поездка на цифровой форум — отличный шанс для Фахрутдиновой проявить себя в качестве профессионала. А Куташи как раз отвечает в правительстве за кадровые вопросы и может повлиять на ее назначение», — объясняют сплетники. 18 и 19 ноября чиновницы приняли участие в форуме «IT диалог».

Курганские власти изменили риторику после замечаний из Москвы

Версия о том, что малолетних детей из дома ребенка перевели в Кипельский детдом лишь временно, появилась только после скандала, говорят в кулуарах правительства. «Последние два дня власти упорно твердят, что направили малышей в детдома только на время ремонта в Центре помощи детям. Но почему-то раньше ни разу этого не говорили. На критику отвечали лишь, что переправка детей в детдома не противоречит законодательству. Заявления о том, что это было временно, появились как раз после того, как властям „прилетело“ за скандал из Москвы», — обсуждают в коридорах власти.

Главу избиркома убирают с подачи местных властей

Валерий Самокрутов 5 лет руководил курганским избиркомом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председателя избиркома Курганской области Валерия Самокрутова могут убирать с этой должности с подачи региональных властей, обсуждают в кулуарах. «Его хотели убрать уже давно, потому что он принципиальный и не шел на уступки властям. Но за Самокрутова заступался ЦИК. Теперь появился повод убрать его мягко, пока формируется новый состав комиссии, и областные власти достигли с ЦИК компромисса», — рассказывают сплетники. Они отмечают, что представители избирательной системы искренне сожалеют об уходе Самокрутова.

Избирком может возглавить давний оппонент омбудсмена

Вместе с тем, в кулуарах с интересом ожидают назначения нового председателя облизбиркома. По данным инсайдеров, на эту должность претендует завкафедрой Курганского госуниверситета Роман Скиндерев. «Интересно, как они сработаются с [уполномоченным по правам человека Борисом] Шалютиным. Обычно он активно работает во время выборов, объезжает избирательные участки. С [Валерием] Самокрутовым он плотно сотрудничал», — рассказывают слухачи. При этом они вспоминают, что Скриндерев и Шалютин — давние оппоненты. В 2012 году они оба претендовали на пост ректора КГУ, и Шалютин со скандалом отменил победу Скиндерева.

Курганцы вспомнили уголовку на мэрию

Чиновники мэрии Кургана фигурируют еще в одном уголовном деле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении чиновников администрации Кургана в январе 2021 года года было возбуждено уголовное дело. Оно касалось превышения полномочий сотрудниками мэрии, выразившемся в неправомерном делегировании АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации Некрасовской ярмарки. «Администрация недавно окончательно проиграла в этом споре. Суд встал на сторону УФАС, которое выявило нарушения после жалобы предпринимателя. Теперь будем ждать развития дела, а также вынесения штрафа», — говорят слухачи. Они также припомнили, что в 2016 году было вскрыто аналогичное нарушение. Тогда рынок был оштрафован на 10 млн рублей.

В Кургане антиковидные патрули сформированы, чтобы штрафовать по максимуму

Проверяющие группы антиковидных патрулей сформированы не случайно. Курганцы увидели в составе групп целую психологическую составляющую. «В группу входят люди из различных ведомств, не знакомые друг с другом. Делается это специально, чтобы было больше штрафов, чтобы люди не уступали уговорам предпринимателей не штрафовать, а опасались, что другой „настучит“ на уклониста. Задача стоит — чем больше штрафов, тем лучше. А еще желательно привлекать к ответственности юрлица, где штрафы достигают сотен тысяч», — говорят чиновники.

Медиков возмутило нечестное финансирование больниц

Курганские больницы финансируются в разных пропорциях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское врачебное сообщество возмутилось цифрами по финансированию районных больниц в 2021 году. Центральная райбольница в селе Мишкино, которую возглавляет брат замгубернатора по соцполитике [Лариса Кокорина] Николай Красовский, получила на лечение пациентов дневного стационара более 10,5 млн рублей. Это на 1 млн рублей больше, чем направлено в больницу города Шадринска. «В очередной раз видим, что в Мишкино дают больше денег, чем другим больницам. Они объясняют это оказанием более квалифицированной помощи, но изначально туда отправляли и больше оборудования, и кадрами обеспечивают. Чем виноваты жители других районов? Ведь в итоге страдает именно население», — уверены медики.

Курганцы не могут дождаться писем от налоговой

Курганцы не могут узнать сумму налогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане некоторые горожане, у которых нет электронного личного кабинета, не могут оплатить налоги, потому что им не приходит письмо на почту. «В налоговой сказали, если нет личного кабинета, то письмо придет на почту, но там его нет, а оплатить имущественный налог надо до 1 декабря», — приводят слухачи слова одного из горожан. Ранее представители областного УФНС сообщали, что после 1 декабря невыплаченные налоги перейдут в статус задолженности, из-за чего могут заблокировать счета и арестовать имущество.

Курганский застройщик оказался вовсе не курганским

Все строительные компании предпринимателя Александра Бабочкина, вокруг строек которого разворачивается уголовное дело, зарегистрированы в Тюмени. «Непонятно, в чем интерес курганских чиновников мэрии, которые сейчас подозреваются в совершении уголовного преступления по поводу выдачи разрешения на строительство. От этих строек и продажи квартир в Кургане выиграет только Тюменская область, которая получит почти все налоги и взносы», — переговариваются чиновники.

По стройке дома на ул. Мяготина, 111б возбуждено уголовное дело на чиновников мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен Муратов уехал в Бельгию

Курганский бизнесмен Владимир Муратов уехал от проблем в Бельгию. Сплетники говорят, что предприниматель решил восстановить силы в гостях у дочери, проживающей за границей. «Уехал в Бельгию к дочери на месяцок-другой. Сейчас у него большие проблемы в бизнесе», — говорят инсайдеры. Муратов занимается экспортом цист рачка артемии за границу. На днях Россельхознадзор сообщил о приостановке экспортной сертификации из-за махинаций с документами: предприниматель провел по документам несуществующее сырье — 10 тонн сырья для рыбьего корма. А ранее китайская компания Ayoma Company Limited предъявила иск Владимиру Муратову о расторжении договора на поставку цист артемии на 815 тысяч долларов. Бизнесмен подал ответный иск о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта.

Охранники курганских ТРЦ раскритиковали проверку QR-кодов

В Кургане охранники торговых центров, по словам слухачей, не хотят проверять QR-коды посетителей, которые подтверждают наличие прививки от коронавируса или перенесенный COVID-19. «Это дополнительная работа, а нам за это не доплачивают. По закону мы тоже, по идее, не имеем право это делать, но нас заставляют», — приводят сплетники слова охранников. С октября в Курганской области без документа, подтверждающего наличие прививки или перенесенный коронавирус, ТРЦ можно посещать лишь частично.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.