Как школьники будут учиться и сдавать ЕГЭ в 2022 году

Педагоги: дистанционное образование останется в России навсегда

03 января 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Дистанционное образование было вынужденной мерой и ей и останется, считает Андрей Лукутин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце 2021 года Министерство просвещения РФ объявило, что не планирует переводить российских школьников на дистанционное обучение. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что это будет скорее вынужденной мерой в случае новой вспышки коронавируса. Однако педагоги уверены, что элементы дистанционного образования останутся в российских школах навсегда. Как будет организовано обучение и выпускные экзамены, ЕГЭ, в 2022 году — подробнее в материале URA.RU. Вернется ли дистанционное образование Новость по теме Родители вышли на протест против дистанта в школах Екатеринбурга. Мэрия пошла на уступку Дистанционное обучение невзлюбили многие родители. В частности, в Екатеринбурге мамы и папы школьников в начале ноября 2021 года выходили на митинг к мэрии, когда правительство Свердловской области поручило перевести на удаленку 5-7 классы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Родители требовали вернуть очное обучения, поскольку «дети фактически не учатся, образования не получают». «Дистант — это не образование», — заявила журналистам одна из участниц протеста. Мэрия Екатеринбурга пошла на уступки и поручила ввести в школах смешанное обучение. Российские педагоги предполагают, что обучение продолжится в очной форме, но дистанционное образование, скорее всего, останется в российских школах навсегда. «За время пандемии мы научились этим пользоваться. Я уверен, что, по крайней мере, в 2022 году мы будем использовать дистанционку исключительно для тех ребят, которые по своим физическим данным не могут посещать школу или заболели. Также онлайн сработает для проведения каких-то конференций», — заявил в разговоре с URA.RU начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2004» Андрей Лукутин. Дистанционное обучение позволило сделать образование более инклюзивным, считает Евгений Ямбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург советует не паниковать из-за того, что дистанционное обучение будет сохраняться в школах. По его словам, удаленка не повлияла на качество образования. Напротив, по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) количество учеников, набравших по 200-300 баллов увеличилось.«Я объясню, почему. Есть такие дети, которых я для непрофессионалов называю „тихушниками“. Это такие дети с частью аутистического спектра, интроверты. В больших классах они стесняются отвечать при всех, чтобы не выглядеть глупо. А когда они [стали общаться] в рабочем чате с учителем — они из троечников поднялись до четверочников. Экзамены очно сдавали, живьем, и там они получили пятерки», — пояснил Ямбург. Где останется дистант Опрошенные URA.RU представители сферы образования сомневаются в том, что дистанционное обучение сможет заменить очное. Даже в том случае, если родители согласны полностью перевести ребенка на удаленку — например, начать домашнее обучение. «Родителей, которые способны осознанно и правильно организовать образовательный процесс внутри онлайн-школы — очень мало. Поэтому это не станет массовым», — считает Пратусевич. Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ), экс-заместитель министра образования РФ Игорь Реморенко полагает, что дистанционное обучение может быть эффективным, если у детей будут чаще просить обратную связь. Например, написать эссе, обсудить тему с товарищами или провести опыт. В дистанционную форму можно перевести занятия, которые связаны исключительно с передачей информации, считает ректор МГПУ, в то время как очное обучение должно сконцентрироваться на живом обсуждении пройденного материала. Такого же мнения придерживается Ямбург. «Отработка навыков — „жи“, „ши“ пиши через „и“, таблица умножения, уравнения первой, второй степень — это можно отрабатывать дома. Но тогда в классе освобождается время для самого главного — для трансляции ценностей и смыслов культуры, что нужно делать глаза в глаза», — пояснил педагог. Как изменится ЕГЭ в 2022 году ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ), который занимается разработкой заданий для ЕГЭ, уже утвердил на 2022 год задания и контрольно-измерительные материалы. В ближайшие полгода нововведений не предвидится. Новость по теме Разработчик ЕГЭ-2022 по литературе: детям придется больше писать «Нельзя на полпути, во втором полугодии менять правила игры сдачи экзамена. Дети должны об этом знать с сентября, для того, чтобы они спокойно готовились к выпускным экзаменам. Иначе — стресс», — пояснил Лукутин. Изменения, которые произошли в заданиях ЕГЭ, уже опубликованы на сайте ФИПИ. Ранее URA.RU уже рассказывало о них. В частности, из ЕГЭ по истории было исключено сочинение, а время сдачи тестирования по обществознанию сократится до 180 минут. Выпускникам 2022 года также придется больше писать на экзамене по литературе, рассказал в рамках онлайн-консультаций Рособрнадзора руководитель комиссии по разработке КИМ (контрольных измерительных материалов) ЕГЭ по предмету Сергей Зинин. Количество заданий с кратким ответом по этому предмету сократилось, вместо них появились два мини-сочинения. ЕГЭ в 2022 году должен пройти в «доковидном» формате. Рособрнадзор уж утвердил расписание экзаменов — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. Первыми будут сдавать географию, литературу и химию. Последней сдают информатику — 20—21 июня. До 2 июля будут распределены резервные дни — их выпускники используют, если выбранные ими предметы случайно выпали на одну дату. Большинство предметов будут сдаваться в письменном виде, но есть исключения. Так, например, часть заданий по информатике выпускники будут выполнять на компьютерах. Распространится ли такой формат на остальные экзамены — преподаватели сомневаются. С 2021 года выпускники сдают ЕГЭ по информатике на компьютерах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Информатика — специфический предмет. В части C там в основном программы, которые проверяются посредством прохождения тестов. Это облегает жизнь. Запустил программу — посмотрел, как она работает. Все-таки математика, физика, русский язык — это совершенно другое. Там нет смысла садить [ученика] за компьютер», — пояснил Пратусевич. Если это и произойдет — то не в 2022 году. Педагоги отмечают, что ЕГЭ продолжит развиваться и вскоре станет не единственным способом поступить в вуз. В частности, свою альтернативу предложил Рособрнадзор — портфолио с достижениями ученика, которые будут оцениваться по определенной школе баллов. «Я знаю, что в этом году [изменения в формате ЕГЭ] не будет. Далее будут меняться какие-то форматы, содержание и все остальное, но к 2030 может мы будем воспринимать ЕГЭ как один из способов выпуска», — заявил Лукутин. Как будут развиваться информационные технологии в образовании Пандемия дала толчок к развитию электронных форм обучения. Онлайн-школы смогли получить лицензию на ведение образовательной деятельности, а очные образовательные учреждения ускорили переход к работе с цифровыми материалами. В России появляется множество платформ для дистанционного обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «У нас есть очень серьезные Российская и Московская электронные школы, у нас есть платформа „Сферум“, где [выложены] уроки, материалы. И таких платформ будет появляться множество», — пояснил Лукутин. «Сферум» — отечественный аналог Zoom или Microsoft Teams для проведения уроков — пока сложно назвать полноценной образовательной платформой, отметил член федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор и учитель Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. По его словам, пока это только способ проводить видеоконференции, который не особо популярен даже у Минпросвещения РФ. Пока государство планирует провести экспертизу уже имеющихся образовательных электронных ресурсов. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме, но отклонили в Совете Федерации. Причина — ошибка, которую допустили во время второго чтения. Из закона исчезли формулировки, которые «концептуально» меняли документ. «[Закон] будет принят с поправкой в Государственной думе. Правда, в 2022 году он в силу не вступит. Но в 2023 году министерство будет заниматься экспертизой не только учебников и учебных пособий, как сейчас, но и электронных образовательных ресурсов», — рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В конце 2021 года Министерство просвещения РФ объявило, что не планирует переводить российских школьников на дистанционное обучение. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что это будет скорее вынужденной мерой в случае новой вспышки коронавируса. Однако педагоги уверены, что элементы дистанционного образования останутся в российских школах навсегда. Как будет организовано обучение и выпускные экзамены, ЕГЭ, в 2022 году — подробнее в материале URA.RU. Вернется ли дистанционное образование Дистанционное обучение невзлюбили многие родители. В частности, в Екатеринбурге мамы и папы школьников в начале ноября 2021 года выходили на митинг к мэрии, когда правительство Свердловской области поручило перевести на удаленку 5-7 классы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Родители требовали вернуть очное обучения, поскольку «дети фактически не учатся, образования не получают». «Дистант — это не образование», — заявила журналистам одна из участниц протеста. Мэрия Екатеринбурга пошла на уступки и поручила ввести в школах смешанное обучение. Российские педагоги предполагают, что обучение продолжится в очной форме, но дистанционное образование, скорее всего, останется в российских школах навсегда. «За время пандемии мы научились этим пользоваться. Я уверен, что, по крайней мере, в 2022 году мы будем использовать дистанционку исключительно для тех ребят, которые по своим физическим данным не могут посещать школу или заболели. Также онлайн сработает для проведения каких-то конференций», — заявил в разговоре с URA.RU начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2004» Андрей Лукутин. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург советует не паниковать из-за того, что дистанционное обучение будет сохраняться в школах. По его словам, удаленка не повлияла на качество образования. Напротив, по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) количество учеников, набравших по 200-300 баллов увеличилось.«Я объясню, почему. Есть такие дети, которых я для непрофессионалов называю „тихушниками“. Это такие дети с частью аутистического спектра, интроверты. В больших классах они стесняются отвечать при всех, чтобы не выглядеть глупо. А когда они [стали общаться] в рабочем чате с учителем — они из троечников поднялись до четверочников. Экзамены очно сдавали, живьем, и там они получили пятерки», — пояснил Ямбург. Где останется дистант Опрошенные URA.RU представители сферы образования сомневаются в том, что дистанционное обучение сможет заменить очное. Даже в том случае, если родители согласны полностью перевести ребенка на удаленку — например, начать домашнее обучение. «Родителей, которые способны осознанно и правильно организовать образовательный процесс внутри онлайн-школы — очень мало. Поэтому это не станет массовым», — считает Пратусевич. Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ), экс-заместитель министра образования РФ Игорь Реморенко полагает, что дистанционное обучение может быть эффективным, если у детей будут чаще просить обратную связь. Например, написать эссе, обсудить тему с товарищами или провести опыт. В дистанционную форму можно перевести занятия, которые связаны исключительно с передачей информации, считает ректор МГПУ, в то время как очное обучение должно сконцентрироваться на живом обсуждении пройденного материала. Такого же мнения придерживается Ямбург. «Отработка навыков — „жи“, „ши“ пиши через „и“, таблица умножения, уравнения первой, второй степень — это можно отрабатывать дома. Но тогда в классе освобождается время для самого главного — для трансляции ценностей и смыслов культуры, что нужно делать глаза в глаза», — пояснил педагог. Как изменится ЕГЭ в 2022 году ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ), который занимается разработкой заданий для ЕГЭ, уже утвердил на 2022 год задания и контрольно-измерительные материалы. В ближайшие полгода нововведений не предвидится. «Нельзя на полпути, во втором полугодии менять правила игры сдачи экзамена. Дети должны об этом знать с сентября, для того, чтобы они спокойно готовились к выпускным экзаменам. Иначе — стресс», — пояснил Лукутин. Изменения, которые произошли в заданиях ЕГЭ, уже опубликованы на сайте ФИПИ. Ранее URA.RU уже рассказывало о них. В частности, из ЕГЭ по истории было исключено сочинение, а время сдачи тестирования по обществознанию сократится до 180 минут. Выпускникам 2022 года также придется больше писать на экзамене по литературе, рассказал в рамках онлайн-консультаций Рособрнадзора руководитель комиссии по разработке КИМ (контрольных измерительных материалов) ЕГЭ по предмету Сергей Зинин. Количество заданий с кратким ответом по этому предмету сократилось, вместо них появились два мини-сочинения. ЕГЭ в 2022 году должен пройти в «доковидном» формате. Рособрнадзор уж утвердил расписание экзаменов — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. Первыми будут сдавать географию, литературу и химию. Последней сдают информатику — 20—21 июня. До 2 июля будут распределены резервные дни — их выпускники используют, если выбранные ими предметы случайно выпали на одну дату. Большинство предметов будут сдаваться в письменном виде, но есть исключения. Так, например, часть заданий по информатике выпускники будут выполнять на компьютерах. Распространится ли такой формат на остальные экзамены — преподаватели сомневаются. «Информатика — специфический предмет. В части C там в основном программы, которые проверяются посредством прохождения тестов. Это облегает жизнь. Запустил программу — посмотрел, как она работает. Все-таки математика, физика, русский язык — это совершенно другое. Там нет смысла садить [ученика] за компьютер», — пояснил Пратусевич. Если это и произойдет — то не в 2022 году. Педагоги отмечают, что ЕГЭ продолжит развиваться и вскоре станет не единственным способом поступить в вуз. В частности, свою альтернативу предложил Рособрнадзор — портфолио с достижениями ученика, которые будут оцениваться по определенной школе баллов. «Я знаю, что в этом году [изменения в формате ЕГЭ] не будет. Далее будут меняться какие-то форматы, содержание и все остальное, но к 2030 может мы будем воспринимать ЕГЭ как один из способов выпуска», — заявил Лукутин. Как будут развиваться информационные технологии в образовании Пандемия дала толчок к развитию электронных форм обучения. Онлайн-школы смогли получить лицензию на ведение образовательной деятельности, а очные образовательные учреждения ускорили переход к работе с цифровыми материалами. «У нас есть очень серьезные Российская и Московская электронные школы, у нас есть платформа „Сферум“, где [выложены] уроки, материалы. И таких платформ будет появляться множество», — пояснил Лукутин. «Сферум» — отечественный аналог Zoom или Microsoft Teams для проведения уроков — пока сложно назвать полноценной образовательной платформой, отметил член федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор и учитель Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. По его словам, пока это только способ проводить видеоконференции, который не особо популярен даже у Минпросвещения РФ. Пока государство планирует провести экспертизу уже имеющихся образовательных электронных ресурсов. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме, но отклонили в Совете Федерации. Причина — ошибка, которую допустили во время второго чтения. Из закона исчезли формулировки, которые «концептуально» меняли документ. «[Закон] будет принят с поправкой в Государственной думе. Правда, в 2022 году он в силу не вступит. Но в 2023 году министерство будет заниматься экспертизой не только учебников и учебных пособий, как сейчас, но и электронных образовательных ресурсов», — рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин.