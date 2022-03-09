В Екатеринбурге началась борьба за контроль над выборами-2023

Как далеко она зайдет, решится в Москве

09 марта 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

В последний раз избирательная комиссия Екатеринбурга обновлялась пять лет назад, в нее тогда вошли в основном промэрские общественники Фото: Размик Закарян © URA.RU Во власти Екатеринбурга разворачивается новая интрига. В ближайшее время местные депутаты утвердят положение о начале формирования горизбиркома, который сыграет ключевую роль на выборах в думу 2023 года. Источники URA.RU утверждают, что спикер думы Игорь Володин, желающий сохраниться на посту, хочет сформировать лояльный ему созыв. И такой же план — у мэра Алексея Орлова. Очередной спор двух политиков может неожиданно разрешиться в Госдуме. «Объявить прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии муниципального образования „город Екатеринбург“ с правом решающего голоса», — сказано в проекте документа, который уже опубликован на сайте думы и который депутаты утвердят 29 марта. Решение о составе избиркома гордума примет в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За ними и финальное решение о составе комиссии. Порядок формирования горизбиркома таков: половину — пять человек — с 13 апреля по 12 мая на рассмотрение думы направят парламентские партии (таких в Свердловской области пять, то есть каждая по одному), другую половину — облизбирком, по предложениям различных организаций (не обязательно политических), включая гордуму. После того, как депутаты определят фамилии новых членов горизбиркома, комиссия соберется на первое заседание. Там — по рекомендации облизбиркома — будет избран новый председатель. Нынешний состав горизбиркома работает с 2017 года, его подбирали еще во времена Владимира Тунгусова — бывшего вице-мэра, а на тот момент вице-губернатора и фронтмена старой городской команды. С тех пор состав комиссии почти не изменился. Самая заметная перестановка — смена председателя. Летом 2019-го Илья Захаров, руководивший горизбиркомом с 2007 года, перешел на пост руководителя аппарата мэрии. Это было наградой от губернатора Евгения Куйвашева за то, что в сентябре 2018-го Захаров не стал поддерживать выдвижение протеже Тунгусова Алексея Кожемяко на пост мэра. Градоначальником в итоге стал зам Куйвашева Александр Высокинский, которому глава региона доверил зачистку мэрии от людей Тунгусова. Игорь Володин уже обсуждает с соратниками планы на 2023-й Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Место Захарова в горизбиркоме занял его ученик Вадим Антошин. Он работает в структуре с 2008 года. Важность контроля над комиссией объясняется ее функционалом. В частности, горизбирком принимает решения об участии кандидатов в выборах, контролирует подсчет голосов. Другая важная функция — перенарезка избирательных округов. А она, по словам участников интриг, неизбежна — вне зависимости от того, перейдет Екатеринбург на мажоритарную систему (как Нижний Тагил) или оставит смешанную. Новость по теме Свердловские власти хотят ликвидировать избирком Екатеринбурга Как сложится кампания-2023, для Орлова принципиально — он хочет сформировать такую думу, которая была бы полностью ориентирована на него. Отсюда, например, установки на 40% бюджетников среди депутатов и смену спикера. Говорят, Володин окончательно перестал устраивать Орлова во время их столкновения из-за кресла главы Счетной палаты в январе 2022-го. Хотя о некоторых разладах между политиками начали говорить еще в 2021-м — через несколько месяцев после того, как Орлов стал мэром (с его предшественником — Александром Высокинским — Володин воевал почти два года). Спикер гордумы, по слухам, не согласен, что после выборов 2023 года она должна стать филиалом мэрии. И планирует сохраниться на своем посту (впрочем, со своим покровителем, совладельцем компании «Мотив» Виталием Кочетковым он это, предположительно, еще не обсуждал). «Своим депутатам Володин дает понять, что ему нужен лояльный избирком (хотя традиционно этот орган считается вотчиной мэрии — прим.URA.RU)», — поделился один из народных избранников, не уточнив, кого именно Володин хотел бы видеть на посту председателя (сам Володин к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента). По состоянию на 9 марта основной кандидат на пост главы горизбиркома — Вадим Антошин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В то время как фаворит Орлова известен — по намекам из мэрии. «Претензий к Антошину глава не имеет», — говорит статусный муниципальный служащий. Сейчас команда Орлова ведет консультации, в том числе с областным избиркомом. При этом разговоре с URA.RU Вадим Антошин заявил, что, во-первых, он еще не обсуждал с Орловым возможное сохранение на посту главы горизбиркома, а во-вторых, любые разговоры на эту тему преждевременны — как минимум из-за того, что все заняты довыборами в думу, намеченными на конец марта. В пресс-службе мэрии дали понять, что Орлов не имеет отношения к формированию избиркома. Описанный расклад может утратить всякую значимость уже в ближайшее время. Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в федеральный закон о местном самоуправлении, которые предполагают, что горизбирком в Екатеринбурге, как и в других российских мегаполисах, могут вообще ликвидировать — к 1 января 2023 года. Похожий сценарий мэр Алексей Орлов, как писало URA.RU, уже обсуждал с областным избиркомом летом 2021-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Во власти Екатеринбурга разворачивается новая интрига. В ближайшее время местные депутаты утвердят положение о начале формирования горизбиркома, который сыграет ключевую роль на выборах в думу 2023 года. Источники URA.RU утверждают, что спикер думы Игорь Володин, желающий сохраниться на посту, хочет сформировать лояльный ему созыв. И такой же план — у мэра Алексея Орлова. Очередной спор двух политиков может неожиданно разрешиться в Госдуме. «Объявить прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии муниципального образования „город Екатеринбург“ с правом решающего голоса», — сказано в проекте документа, который уже опубликован на сайте думы и который депутаты утвердят 29 марта. За ними и финальное решение о составе комиссии. Порядок формирования горизбиркома таков: половину — пять человек — с 13 апреля по 12 мая на рассмотрение думы направят парламентские партии (таких в Свердловской области пять, то есть каждая по одному), другую половину — облизбирком, по предложениям различных организаций (не обязательно политических), включая гордуму. После того, как депутаты определят фамилии новых членов горизбиркома, комиссия соберется на первое заседание. Там — по рекомендации облизбиркома — будет избран новый председатель. Нынешний состав горизбиркома работает с 2017 года, его подбирали еще во времена Владимира Тунгусова — бывшего вице-мэра, а на тот момент вице-губернатора и фронтмена старой городской команды. С тех пор состав комиссии почти не изменился. Самая заметная перестановка — смена председателя. Летом 2019-го Илья Захаров, руководивший горизбиркомом с 2007 года, перешел на пост руководителя аппарата мэрии. Это было наградой от губернатора Евгения Куйвашева за то, что в сентябре 2018-го Захаров не стал поддерживать выдвижение протеже Тунгусова Алексея Кожемяко на пост мэра. Градоначальником в итоге стал зам Куйвашева Александр Высокинский, которому глава региона доверил зачистку мэрии от людей Тунгусова. Место Захарова в горизбиркоме занял его ученик Вадим Антошин. Он работает в структуре с 2008 года. Важность контроля над комиссией объясняется ее функционалом. В частности, горизбирком принимает решения об участии кандидатов в выборах, контролирует подсчет голосов. Другая важная функция — перенарезка избирательных округов. А она, по словам участников интриг, неизбежна — вне зависимости от того, перейдет Екатеринбург на мажоритарную систему (как Нижний Тагил) или оставит смешанную. Как сложится кампания-2023, для Орлова принципиально — он хочет сформировать такую думу, которая была бы полностью ориентирована на него. Отсюда, например, установки на 40% бюджетников среди депутатов и смену спикера. Говорят, Володин окончательно перестал устраивать Орлова во время их столкновения из-за кресла главы Счетной палаты в январе 2022-го. Хотя о некоторых разладах между политиками начали говорить еще в 2021-м — через несколько месяцев после того, как Орлов стал мэром (с его предшественником — Александром Высокинским — Володин воевал почти два года). Спикер гордумы, по слухам, не согласен, что после выборов 2023 года она должна стать филиалом мэрии. И планирует сохраниться на своем посту (впрочем, со своим покровителем, совладельцем компании «Мотив» Виталием Кочетковым он это, предположительно, еще не обсуждал). «Своим депутатам Володин дает понять, что ему нужен лояльный избирком (хотя традиционно этот орган считается вотчиной мэрии — прим.URA.RU)», — поделился один из народных избранников, не уточнив, кого именно Володин хотел бы видеть на посту председателя (сам Володин к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента). В то время как фаворит Орлова известен — по намекам из мэрии. «Претензий к Антошину глава не имеет», — говорит статусный муниципальный служащий. Сейчас команда Орлова ведет консультации, в том числе с областным избиркомом. При этом разговоре с URA.RU Вадим Антошин заявил, что, во-первых, он еще не обсуждал с Орловым возможное сохранение на посту главы горизбиркома, а во-вторых, любые разговоры на эту тему преждевременны — как минимум из-за того, что все заняты довыборами в думу, намеченными на конец марта. В пресс-службе мэрии дали понять, что Орлов не имеет отношения к формированию избиркома. Описанный расклад может утратить всякую значимость уже в ближайшее время. Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в федеральный закон о местном самоуправлении, которые предполагают, что горизбирком в Екатеринбурге, как и в других российских мегаполисах, могут вообще ликвидировать — к 1 января 2023 года. Похожий сценарий мэр Алексей Орлов, как писало URA.RU, уже обсуждал с областным избиркомом летом 2021-го.