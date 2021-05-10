Свердловские власти хотят ликвидировать избирком Екатеринбурга

В нынешнем виде горизбирком оставляет за властями Екатеринбурга возможность для самостоятельной игры на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избирательную комиссию Екатеринбурга могут ликвидировать — в рамках выстраивания командой губернатора Евгения Куйвашева единой политической вертикали в регионе. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, данный вопрос сейчас обсуждается на уровне областного избиркома. Другой собеседник агентства уточняет, что секретарь свердловской избирательной комиссии Владимир Русинов якобы уже говорил по этому поводу с мэром Алексеем Орловым.

«Такие разговоры [о ликвидации горизбиркома] идут, но какого-то готового решения пока нет. Вероятно, это нужно [областным властям] для усиления контроля за электоральными процессами в Екатеринбурге: сейчас мэрия все равно имеет возможность играть в свою игру», — описал ситуацию один из инсайдеров, отметив, что до сентябрьских выборов изменения, скорее всего, не произойдут.

Председатель горизбиркома Вадим Антошин в разговоре с URA.RU заявил, что не слышал о подобных планах. «Закон действительно позволяет такое решение принять, внести поправки в городской Устав. Но, во-первых, это достаточно длительный процесс, во-вторых, в таком случае потребуется усилить одну из семи существующих территориальных избирательных комиссий на территории Екатеринбурга, повышать финансовое и кадровое обеспечение. Вообще, отдельная избирательная комиссия соответствует статусу Екатеринбурга. Такие же органы действуют и в других мегаполисах — например, в Тюмени и Новосибирске», — сказал Антошин.

По словам представителя облизбиркома Анны Абсалямовой, ликвидации горизбиркома в повестке на текущий момент нет. В пресс-службе мэрии отказались от комментариев по теме.