Путин объяснил, что ждет от элит на фоне спецоперации на Украине

Им предстоит обеспечить полную независимость России

28 марта 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что ждет от элит в условиях спецоперации на Украине и санкционной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Прорывных разработок ждет президент РФ Владимир Путин от научной интеллигенции России. Это позволит снизить санкционное давление и обеспечить стране технологическую независимость от импорта, объяснили URA.RU эксперты цель встречи главы государства с руководителем Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым 28 марта. Спецоперация на Украине показала, что задел создан, и даже американский президент Джо Байден признал уникальность разработок российских ученых, считают политологи. Поводом для встречи президента Путина с главой РАН Сергеевым стали предстоящие осенью выборы руководства Академии. Путин озвучил темы для разговора: «как живет РАН, над чем работает», «какие перспективы», что нужно от государства для поддержки академической науки. От активности научного сообщества и руководителя РАН Александра Сергеева во многом зависит, насколько быстро Россия станет независима от импортных технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские ученые создали беспилотный летательный аппарат «Циклодрон», — сообщил Сергеев. Первые испытания аэромобиль уже прошел. «Здесь написано, что первый полет будет только в 2023 году», — заметил Путин, обращаясь к презентации, представленной Сергеевым. Глава РАН поспешил уточнить, что через год запланирован первый полет шестиместного аэромобиля. На вопрос Путина о применении беспилотника, Сергеев пояснил, что аппарат заинтересовал пожарных, так как он «может просто подлететь к вертикальной стенке и осуществлять выход спасателей». Несколько научных разработок связано с экологической тематикой. Например, найдена технология переработки гудрона, из которого в результате можно получать топливо. Это позволит значительно сократить промышленные отходы. В России появился спутник, позволяющий в режиме реального времени отслеживать изменения климата в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2021 году, по словам Сергеева, был запущен первый космический аппарат «Арктика». Спутник позволяет «фактически непрерывно осуществлять мониторинг Арктической зоны». «Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить. До сих пор мы пользуемся в значительной степени информацией, которая идет с зарубежных спутников. Теперь у нас есть свой такой спутник», — отметил глава РАН. Во время экспедиции в Карское море ученые сделали вывод, что моря, которые освобождаются ото льда в середине лета «в 2-3 раза более эффективно производят депонирование [предотвращают выход в атмосферу] углерода». «Это старт пищевых цепочек, которые идут дальше в экосистемы. Это значит, что там [может стать] больше рыбы. А в прошлом году у нас фактически начался отлов краба в Карском море», — сообщил Сергеев. Экологическая повестка остается для российских ученых одним из приоритетных направлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU И в целом, добавил президент, «экосистема будет меняться». Такую особенность морских поверхностей, по словам Путина, надо учитывать. Сергеев сообщил о вкладе ученых в борьбу с коронавирусом. Созданы «новые платформы лекарств». Это позволит быстро реагировать на возникновение любого нового вируса. «Это достаточно универсальная платформа, не имеющая в мире аналогов», — подчеркнул Сергеев. Российские ученые научили компьютер расшифровывать тибетские рукописи, сообщил глава РАН Александр Сергеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Улан-Удэ разработана программа, которая позволяет расшифровывать древние восточные рукописи. По словам Путина, тем самым будет создан «уникальный фонд мировой культуры». Еще одной частью культурного наследия стала общедоступная версия археологической карты России, созданная на сайте Института археологии РАН. «Любой сможет погрузиться в наше культурное материальное и нематериальное наследие», — заметил Путин. В условиях санкционной войны президент РФ встречей с Сергеевым попытался активизировать работу академических институтов РАН, направленную не просто на импортозамещение, но и на независимость России от импорта, считает политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. Это касается и промышленного, и агропромышленного комплекса. «Политическое руководство страны хотело бы видеть больше результатов от науки. Речь идет о том, что большинство промышленных предприятий остаются в четвертом технологическом укладе, созданном еще в СССР, а многие западные предприятия перешли уже к пятому и шестому технологическим укладам, где предусматривается искусственный интеллект, цифровизация и многое другое из того, что связано с технологическими прорывами», — считает Нечаев. Российские ученые создали хороший задел для развития технологий, считает политтехнолог Марат Баширов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У российской фундаментальной науки создан «огромный задел, который позволяет заниматься не только импортозамещением, но и созданием новых прорывных изделий и технологий», считает политтехнолог Марат Баширов. В условиях спецоперации и беспрецедентных санкций против России появляются новые акценты, и президенту, отметил эксперт, важно было показать «не как нейтрализовать угрозы, а как развивать страну, делать ее независимой в части технологий и производства». Доказывать что-то Западу российской науке уже давно не нужно, так как она «в некоторых направлениях является абсолютным мировым лидером», заметил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Например, гиперзвуковое оружие, которое есть только в России. «Русские умеют лучше всех сохранять температурный режим своих летательных аппаратов на гиперзвуковых скоростях. Даже президент США Джо Байден уже подтвердил, что таких ракет ни у кого нет. Значит русская наука изобрела эти технологии, а ракеты — военно-промышленный комплекс», — пояснил политолог. Уникальность российского гиперзвукового оружия признал даже американский президент Джо Байден Фото: Официальный сайт президента Украины Но в текущей ситуации, по мнению эксперта, важно не остановить развитие отечественной науки — как ни странно, западные санкции по ней тоже ударили: российские ученые не могут полноценно взаимодействовать со своими коллегами из других стран. «Конечно, во многих направлениях отечественная наука передовая. Но если она будет жить в запечатанной колбе, она окажется на периферии», — резюмировал Шпунт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прорывных разработок ждет президент РФ Владимир Путин от научной интеллигенции России. Это позволит снизить санкционное давление и обеспечить стране технологическую независимость от импорта, объяснили URA.RU эксперты цель встречи главы государства с руководителем Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым 28 марта. Спецоперация на Украине показала, что задел создан, и даже американский президент Джо Байден признал уникальность разработок российских ученых, считают политологи. Поводом для встречи президента Путина с главой РАН Сергеевым стали предстоящие осенью выборы руководства Академии. Путин озвучил темы для разговора: «как живет РАН, над чем работает», «какие перспективы», что нужно от государства для поддержки академической науки. Российские ученые создали беспилотный летательный аппарат «Циклодрон», — сообщил Сергеев. Первые испытания аэромобиль уже прошел. «Здесь написано, что первый полет будет только в 2023 году», — заметил Путин, обращаясь к презентации, представленной Сергеевым. Глава РАН поспешил уточнить, что через год запланирован первый полет шестиместного аэромобиля. На вопрос Путина о применении беспилотника, Сергеев пояснил, что аппарат заинтересовал пожарных, так как он «может просто подлететь к вертикальной стенке и осуществлять выход спасателей». Несколько научных разработок связано с экологической тематикой. Например, найдена технология переработки гудрона, из которого в результате можно получать топливо. Это позволит значительно сократить промышленные отходы. В 2021 году, по словам Сергеева, был запущен первый космический аппарат «Арктика». Спутник позволяет «фактически непрерывно осуществлять мониторинг Арктической зоны». «Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить. До сих пор мы пользуемся в значительной степени информацией, которая идет с зарубежных спутников. Теперь у нас есть свой такой спутник», — отметил глава РАН. Во время экспедиции в Карское море ученые сделали вывод, что моря, которые освобождаются ото льда в середине лета «в 2-3 раза более эффективно производят депонирование [предотвращают выход в атмосферу] углерода». «Это старт пищевых цепочек, которые идут дальше в экосистемы. Это значит, что там [может стать] больше рыбы. А в прошлом году у нас фактически начался отлов краба в Карском море», — сообщил Сергеев. И в целом, добавил президент, «экосистема будет меняться». Такую особенность морских поверхностей, по словам Путина, надо учитывать. Сергеев сообщил о вкладе ученых в борьбу с коронавирусом. Созданы «новые платформы лекарств». Это позволит быстро реагировать на возникновение любого нового вируса. «Это достаточно универсальная платформа, не имеющая в мире аналогов», — подчеркнул Сергеев. В Улан-Удэ разработана программа, которая позволяет расшифровывать древние восточные рукописи. По словам Путина, тем самым будет создан «уникальный фонд мировой культуры». Еще одной частью культурного наследия стала общедоступная версия археологической карты России, созданная на сайте Института археологии РАН. «Любой сможет погрузиться в наше культурное материальное и нематериальное наследие», — заметил Путин. В условиях санкционной войны президент РФ встречей с Сергеевым попытался активизировать работу академических институтов РАН, направленную не просто на импортозамещение, но и на независимость России от импорта, считает политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. Это касается и промышленного, и агропромышленного комплекса. «Политическое руководство страны хотело бы видеть больше результатов от науки. Речь идет о том, что большинство промышленных предприятий остаются в четвертом технологическом укладе, созданном еще в СССР, а многие западные предприятия перешли уже к пятому и шестому технологическим укладам, где предусматривается искусственный интеллект, цифровизация и многое другое из того, что связано с технологическими прорывами», — считает Нечаев. У российской фундаментальной науки создан «огромный задел, который позволяет заниматься не только импортозамещением, но и созданием новых прорывных изделий и технологий», считает политтехнолог Марат Баширов. В условиях спецоперации и беспрецедентных санкций против России появляются новые акценты, и президенту, отметил эксперт, важно было показать «не как нейтрализовать угрозы, а как развивать страну, делать ее независимой в части технологий и производства». Доказывать что-то Западу российской науке уже давно не нужно, так как она «в некоторых направлениях является абсолютным мировым лидером», заметил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Например, гиперзвуковое оружие, которое есть только в России. «Русские умеют лучше всех сохранять температурный режим своих летательных аппаратов на гиперзвуковых скоростях. Даже президент США Джо Байден уже подтвердил, что таких ракет ни у кого нет. Значит русская наука изобрела эти технологии, а ракеты — военно-промышленный комплекс», — пояснил политолог. Но в текущей ситуации, по мнению эксперта, важно не остановить развитие отечественной науки — как ни странно, западные санкции по ней тоже ударили: российские ученые не могут полноценно взаимодействовать со своими коллегами из других стран. «Конечно, во многих направлениях отечественная наука передовая. Но если она будет жить в запечатанной колбе, она окажется на периферии», — резюмировал Шпунт.