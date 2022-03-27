Автозавод «Урал» займется производством осей и мостов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миасский автомобильный завод «Урал» (Челябинская область) разворачивает производство осей и мостов для большегрузного транспорта в рамках импортозамещения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, в следующем году планируется начать полноценное производство отечественных мостов.

«Это продукция будет востребована не только на заводе „Урал“. Данные мосты предполагается использовать для многих предприятий РФ, которые в настоящий момент производят сельскохозяйственную и строительно-дорожную технику», — сообщил URA.RU руководитель проекта по импортозамещению автомобильного завода «Урал» Сергей Баширов.

Генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев рассказал, что стратегия создания проектов по импортозамещению оказалась правильной. Для ее осуществления понадобились большие средства, однако в нынешних условиях инвестиционная программа в ближайшие два-три года будет увеличена.

В условиях санкций многие российские предприятия ищут производителей, которые могут заменить зарубежные комплектующие. На заводах начинается программа импортозамещения. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал методы, которыми Запад хочет ослабить российскую экономику, агрессивными. Но вместе с этим президент отметил, что антироссийские санкции опасны для тех стран, которые их вводят.

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