В России впервые с начала санкций начали снижаться цены

Эффект от давления Запада оказался недолгим

06 апреля 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Цены на сахар за март рухнули вдвое от максимума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Цены на товары в России Несмотря на ужесточение санкций, ситуация в экономике России стабилизируется. Об этом свидетельствует резкое ослабление курса доллара и евро к рублю, а также падение цен на ряд значимых товаров и услуг, сообщили URA.RU эксперты. В частности, в России подешевели сахар, пшеница и пиломатериалы, с большими скидками продаются авиабилеты, а магазины начали снимать ограничения на отпуск товаров в одни руки, которые вводились на пике ажиотажа. Иностранная валюта стремительно дешевеет весь последний месяц. На момент закрытия биржевых торгов 6 апреля курс доллара опустился ниже 80 рублей, а евро до 87 рублей — это ниже, чем было до начала спецоперации на Украине. Не повлияли на ситуацию даже попытки властей США искусственно организовать дефолт по еврооблигациям Минфина РФ, заморозив валютные резервы России и резко затруднив расчеты с иностранными кредиторами. Благодаря укреплению рубля подешевела пшеница, из которой делают муку для хлебопекарен. Кроме того, правительство запретило ее экспорт до 30 июня, чтобы насытить внутренний рынок. 6 апреля курс доллара опустился ниже 80 рублей — это ниже, чем было до начала спецоперации на Украине Фото: Антон Белицкий © URA.RU Сахар, который в начале марте массово скупали по 120-130 рублей за килограмм, а в некоторых магазинах по 150 рублей, теперь лежит на полках крупных сетевых магазинов по ценам около 70 рублей, и при этом не вызывает у покупателей особого интереса. Ритейлеры начали снимать ограничения на продажу товаров в одни руки, которые касались сахара, круп, чая, кофе, муки и других продуктов питания. Пока подобные ограничения действуют на средства личной гигиены, однако в Минпромторге подчеркивают, что дефицита этих товаров в стране не будет. То же самое касается офисной бумаги, цены на которую возвращаются на февральские уровни. Пиломатериалы на внутрироссийском рынке страны в первом квартале текущего года по сравнению с 2021 годом подешевели приблизительно на 15%, теперь кубометр деревянной доски в среднем продают по 20-22 тысячи рублей. Цены могут быть выше или ниже этого уровня, в зависимости от сорта и других параметров, сообщила URA.RU пресс-секретарь Ассоциации деревянного домостроения Светлана Глазкина. Главные причины снижения цены — окончание пандемии, во время которой россияне активно занимались ремонтом и строили загородные дома, проблемы с экспортом древесины в другие страны, а также удавшаяся лесозаготовка. «Аэрофлот» снизил стоимость авиабилетов внутри страны на 30%-35% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин снял с 9 апреля коронавирусные ограничения и расширил список доступных россиянам для международного авиасообщения стран до 52, включая самые популярные у туристов направления. Но выгоднее путешествовать по России: «Аэрофлот» до 12 апреля ведет распродажу и снизил стоимость авиабилетов внутри страны на 30%-35%. Самые большие скидки установлены на прямые рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком и Хабаровском. Снижение цен на сахар, крупы, муку и другие товары говорит о стабилизации ситуации в экономике, заявил URA.RU первый замглавы Комитета по экономической политике Госдумы Денис Кравченко. «Мы по жалобам людей организовывали проверочные мероприятия и выяснялось, что цены во многих случаях завышались искусственно. Сейчас ограничения на продажу товаров в одни руки отменяются, это говорит о том, что на складах достаточно запасов, чтобы обеспечить наших граждан. Укрепление рубля к доллару приведет к дальнейшему снижению цен на импортную продукцию», — сказал депутат. Экономическая ситуация в России была и остается стабильной, а колебания цен вызваны сбоями в цепочках поставок и потребительским ажиотажем, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Люди бросились скупать то, что производится внутри России, но почему-то считается дефицитом — сахар, бумага, средства гигиены и так далее. Оказалось, что наша экономика хорошо подготовлена не только к санкционному давлению, но и такому потребительскому поведению, когда люди разом закупаются на полгода, а то и на год. Нарушенные поставки были восстановлены за считанные недели. Это говорит о большом запасе прочности, нужно поблагодарить производителей и правительство за совместную работу и готовность к стрессу», — отметил политолог. Статья по теме Мишустин погасил тревогу россиян из-за гречки и сахара Санкции Запада не способны разрушить экономику России, поэтому аналогии с позднесоветским периодом неуместны, убежден старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Снижение цен и укрепление рубля — это убедительные свидетельства стабилизации экономической ситуации, пусть пока и не по всем направлениям. В результате санкций ситуация действительно ухудшается, но кратковременно. Правительство оперативно и адекватно реагирует на негативные эффекты ограничений. Когда вспоминают времена позднего СССР, не учитывают, что в современной России экономика в основе своей рыночная, это дает ей гораздо больший запас прочности и повышенную гибкость. Это кардинальное отличие, мы на собственном опыте убеждаемся, что подобные ассоциации неверны», — заключил Зудин. 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Несмотря на ужесточение санкций, ситуация в экономике России стабилизируется. Об этом свидетельствует резкое ослабление курса доллара и евро к рублю, а также падение цен на ряд значимых товаров и услуг, сообщили URA.RU эксперты. В частности, в России подешевели сахар, пшеница и пиломатериалы, с большими скидками продаются авиабилеты, а магазины начали снимать ограничения на отпуск товаров в одни руки, которые вводились на пике ажиотажа. Иностранная валюта стремительно дешевеет весь последний месяц. На момент закрытия биржевых торгов 6 апреля курс доллара опустился ниже 80 рублей, а евро до 87 рублей — это ниже, чем было до начала спецоперации на Украине. Не повлияли на ситуацию даже попытки властей США искусственно организовать дефолт по еврооблигациям Минфина РФ, заморозив валютные резервы России и резко затруднив расчеты с иностранными кредиторами. Благодаря укреплению рубля подешевела пшеница, из которой делают муку для хлебопекарен. Кроме того, правительство запретило ее экспорт до 30 июня, чтобы насытить внутренний рынок. Сахар, который в начале марте массово скупали по 120-130 рублей за килограмм, а в некоторых магазинах по 150 рублей, теперь лежит на полках крупных сетевых магазинов по ценам около 70 рублей, и при этом не вызывает у покупателей особого интереса. Ритейлеры начали снимать ограничения на продажу товаров в одни руки, которые касались сахара, круп, чая, кофе, муки и других продуктов питания. Пока подобные ограничения действуют на средства личной гигиены, однако в Минпромторге подчеркивают, что дефицита этих товаров в стране не будет. То же самое касается офисной бумаги, цены на которую возвращаются на февральские уровни. Пиломатериалы на внутрироссийском рынке страны в первом квартале текущего года по сравнению с 2021 годом подешевели приблизительно на 15%, теперь кубометр деревянной доски в среднем продают по 20-22 тысячи рублей. Цены могут быть выше или ниже этого уровня, в зависимости от сорта и других параметров, сообщила URA.RU пресс-секретарь Ассоциации деревянного домостроения Светлана Глазкина. Главные причины снижения цены — окончание пандемии, во время которой россияне активно занимались ремонтом и строили загородные дома, проблемы с экспортом древесины в другие страны, а также удавшаяся лесозаготовка. Премьер-министр Михаил Мишустин снял с 9 апреля коронавирусные ограничения и расширил список доступных россиянам для международного авиасообщения стран до 52, включая самые популярные у туристов направления. Но выгоднее путешествовать по России: «Аэрофлот» до 12 апреля ведет распродажу и снизил стоимость авиабилетов внутри страны на 30%-35%. Самые большие скидки установлены на прямые рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком и Хабаровском. Снижение цен на сахар, крупы, муку и другие товары говорит о стабилизации ситуации в экономике, заявил URA.RU первый замглавы Комитета по экономической политике Госдумы Денис Кравченко. «Мы по жалобам людей организовывали проверочные мероприятия и выяснялось, что цены во многих случаях завышались искусственно. Сейчас ограничения на продажу товаров в одни руки отменяются, это говорит о том, что на складах достаточно запасов, чтобы обеспечить наших граждан. Укрепление рубля к доллару приведет к дальнейшему снижению цен на импортную продукцию», — сказал депутат. Экономическая ситуация в России была и остается стабильной, а колебания цен вызваны сбоями в цепочках поставок и потребительским ажиотажем, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Люди бросились скупать то, что производится внутри России, но почему-то считается дефицитом — сахар, бумага, средства гигиены и так далее. Оказалось, что наша экономика хорошо подготовлена не только к санкционному давлению, но и такому потребительскому поведению, когда люди разом закупаются на полгода, а то и на год. Нарушенные поставки были восстановлены за считанные недели. Это говорит о большом запасе прочности, нужно поблагодарить производителей и правительство за совместную работу и готовность к стрессу», — отметил политолог. Санкции Запада не способны разрушить экономику России, поэтому аналогии с позднесоветским периодом неуместны, убежден старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Снижение цен и укрепление рубля — это убедительные свидетельства стабилизации экономической ситуации, пусть пока и не по всем направлениям. В результате санкций ситуация действительно ухудшается, но кратковременно. Правительство оперативно и адекватно реагирует на негативные эффекты ограничений. Когда вспоминают времена позднего СССР, не учитывают, что в современной России экономика в основе своей рыночная, это дает ей гораздо больший запас прочности и повышенную гибкость. Это кардинальное отличие, мы на собственном опыте убеждаемся, что подобные ассоциации неверны», — заключил Зудин.