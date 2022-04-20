Мишустин показал главного союзника России после Белоруссии

Страны вместе будут бороться за независимость от Запада

20 апреля 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин и Никол Пашинян утвердили семь соглашений о партнерстве между Россией и Арменией в разных сферах от кибербезопасности до энергетики Пресс-служба правительства России © Government.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Армения становится главным союзником России после Белоруссии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и армянский лидер Никол Пашинян 20 апреля утвердили семь соглашений о партнерстве и заявили об ускорении подготовки к подписанию новой межправительственной программы экономического сотрудничества. Власти РФ взяли курс на союз с Арменией после того, как эта страна разочаровалась в Западе, объяснили URA.RU политологи. Мишустин встретился с Пашиняном в рамках его двухдневного официального визита в Россию и отметил особую роль сотрудничества двух стран в области культуры, образования, науки и других сферах. «Оно имеет важное значение для наших братских народов, которые искренне дорожат дружбой, взаимным общением», — подчеркнул глава кабмина РФ. Премьер-министры подписали документы о партнерстве в области обеспечения информационной безопасности, энергетических проектов, различных социальных вопросов, спорта и безопасности продуктов. Пашинян поблагодарил Мишустина за помощь в укреплении продовольственной безопасности Армении Пашинян поблагодарил правительство РФ за помощь в укреплении продовольственной безопасности Армении. После начала спецоперации на Украине и введения Россией временного запрета на экспорт пшеницы армяне беспокоились, что им не хватит еды, но оказалось, что Ереван с согласия Москвы закупился на год вперед. В ответ Мишустин заметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов в экономику Армении, а в январе—феврале 2022 года товарооборот между странами рекордно вырос на 42%, составив почти 430 млн долларов. Премьер предложил ускорить подготовку к подписанию новой межправительственной программы экономического сотрудничества России и Армении, чтобы торговля шла еще лучше. Также Мишустин призвал активнее вовлекать в российско-армянские отношения бизнес. «Мы, конечно, заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества, в запуске новых совместных проектов в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспортная инфраструктура, фармацевтика, агропромышленный комплекс, цифровая экономика, высокие технологии, инновации», — заверил он. При этом расчеты за товары и услуги будут переводиться с долларов на рубли. «В условиях незаконных санкций со стороны недружественных государств в отношении России важно активнее использовать национальные валюты в двусторонней торговле», — сказал премьер. Армения уже оплачивает рублями поставки российского газа. Мишустин назвал русских и армян братскими народами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сближение Армении с Россией полностью отвечает интересам обеих стран и чем плодотворнее правительства буду развивать сотрудничество, тем будет лучше, заявил URA.RU генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников. «Дай бог, чтобы Армения действительно стала союзником номер два после Белоруссии и больше не испытывала иллюзий, что „заграница поможет“. У нас больше двух миллионов армян — граждане РФ, исторический связи и культурный вклад сложно переоценить. В Москве были сомнения относительно фигуры Пашиняна, его политического выбора, но теперь стало ясно, что именно Россия заинтересована в сохранении независимости Армении и стабильности на Кавказе. Армяне тоже этого хотят, поэтому мы видим подписание соглашений на уровне правительств, это огромный шаг вперед. Азербайджан останется союзником России, это нужно, чтобы держать ситуацию в регионе в рамках безопасности», — рассказал генерал. Власти Армении меняют первоначально взятый командой Пашиняна курс на Запад, поскольку он со всей очевидностью себя не оправдал, пояснил URA.RU эксперт по вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе, руководитель совета ветеранов МИД Владимир Казимиров. «Пашинян вначале провозглашал курс на улучшение отношений с Западом, но он вынужден был поменять свою позицию после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Теперь он заново открывает Россию как серьезного партнера», — отметил эксперт, объяснив этим теплый прием, оказанный армянскому премьеру Мишустиным. Статья по теме Путин использовал визит Пашиняна, чтобы обойти санкции Запада Несмотря на сближение с Арменией, главным союзником России по-прежнему остается Белоруссия, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Белоруссия вне категорий, она в силу внешних обстоятельств с нами в одной подводной лодке. Что касается остальных, то есть страны, которые затаились и выжидают, а есть такие как Армения, которая исторически с нами тесно связана и хочет сотрудничать. Как и Казахстан, однако реакцию на недавнее заявление казахских властей, что они не будут помогать России обходить санкции США и ЕС, я считаю удивительной. Вообще в интересах России — выстраивать максимально продуктивные отношения со всеми государствами, которые к этому готовы, и я думаю, что наше правительство будет это делать», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Армения становится главным союзником России после Белоруссии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и армянский лидер Никол Пашинян 20 апреля утвердили семь соглашений о партнерстве и заявили об ускорении подготовки к подписанию новой межправительственной программы экономического сотрудничества. Власти РФ взяли курс на союз с Арменией после того, как эта страна разочаровалась в Западе, объяснили URA.RU политологи. Мишустин встретился с Пашиняном в рамках его двухдневного официального визита в Россию и отметил особую роль сотрудничества двух стран в области культуры, образования, науки и других сферах. «Оно имеет важное значение для наших братских народов, которые искренне дорожат дружбой, взаимным общением», — подчеркнул глава кабмина РФ. Премьер-министры подписали документы о партнерстве в области обеспечения информационной безопасности, энергетических проектов, различных социальных вопросов, спорта и безопасности продуктов. Пашинян поблагодарил правительство РФ за помощь в укреплении продовольственной безопасности Армении. После начала спецоперации на Украине и введения Россией временного запрета на экспорт пшеницы армяне беспокоились, что им не хватит еды, но оказалось, что Ереван с согласия Москвы закупился на год вперед. В ответ Мишустин заметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов в экономику Армении, а в январе—феврале 2022 года товарооборот между странами рекордно вырос на 42%, составив почти 430 млн долларов. Премьер предложил ускорить подготовку к подписанию новой межправительственной программы экономического сотрудничества России и Армении, чтобы торговля шла еще лучше. Также Мишустин призвал активнее вовлекать в российско-армянские отношения бизнес. «Мы, конечно, заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества, в запуске новых совместных проектов в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспортная инфраструктура, фармацевтика, агропромышленный комплекс, цифровая экономика, высокие технологии, инновации», — заверил он. При этом расчеты за товары и услуги будут переводиться с долларов на рубли. «В условиях незаконных санкций со стороны недружественных государств в отношении России важно активнее использовать национальные валюты в двусторонней торговле», — сказал премьер. Армения уже оплачивает рублями поставки российского газа. Сближение Армении с Россией полностью отвечает интересам обеих стран и чем плодотворнее правительства буду развивать сотрудничество, тем будет лучше, заявил URA.RU генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников. «Дай бог, чтобы Армения действительно стала союзником номер два после Белоруссии и больше не испытывала иллюзий, что „заграница поможет“. У нас больше двух миллионов армян — граждане РФ, исторический связи и культурный вклад сложно переоценить. В Москве были сомнения относительно фигуры Пашиняна, его политического выбора, но теперь стало ясно, что именно Россия заинтересована в сохранении независимости Армении и стабильности на Кавказе. Армяне тоже этого хотят, поэтому мы видим подписание соглашений на уровне правительств, это огромный шаг вперед. Азербайджан останется союзником России, это нужно, чтобы держать ситуацию в регионе в рамках безопасности», — рассказал генерал. Власти Армении меняют первоначально взятый командой Пашиняна курс на Запад, поскольку он со всей очевидностью себя не оправдал, пояснил URA.RU эксперт по вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе, руководитель совета ветеранов МИД Владимир Казимиров. «Пашинян вначале провозглашал курс на улучшение отношений с Западом, но он вынужден был поменять свою позицию после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Теперь он заново открывает Россию как серьезного партнера», — отметил эксперт, объяснив этим теплый прием, оказанный армянскому премьеру Мишустиным. Несмотря на сближение с Арменией, главным союзником России по-прежнему остается Белоруссия, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Белоруссия вне категорий, она в силу внешних обстоятельств с нами в одной подводной лодке. Что касается остальных, то есть страны, которые затаились и выжидают, а есть такие как Армения, которая исторически с нами тесно связана и хочет сотрудничать. Как и Казахстан, однако реакцию на недавнее заявление казахских властей, что они не будут помогать России обходить санкции США и ЕС, я считаю удивительной. Вообще в интересах России — выстраивать максимально продуктивные отношения со всеми государствами, которые к этому готовы, и я думаю, что наше правительство будет это делать», — заключил эксперт.