Путин использовал визит Пашиняна, чтобы обойти санкции Запада

Президент откроет рынок России для стран, неподконтрольных США

19 апреля 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, по какому пути Россия обойдет санкции Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин представил один из сценариев обхода западных санкций. Расширить рынки сбыта и возможности внутреннего рынка позволит урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха, комментируют URA.RU эксперты его встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 19 апреля. По их словам, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном позволит России получить доступ к важному транспортному пути и восстановить разрушенные логистические связи. Визит Пашиняна в Москву был приурочен к 30-летию установления дипотношений между Россией и Арменией. За это время страны наладили сотрудничество по разным направлениям, отметил Путин. «Одно из ведущих — это экономика. За 2021 год у нас рост был 12,8%. А за первые месяцы этого года — плюс еще 5%. Это очень хороший показатель, особенно в современное время», — сказал президент. Президент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) общаются регулярно по телефону, но 19 апреля провели личную встречу Пашинян выделил важный вклад России и лично президента Путина в обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. Миротворческий контингент РФ (был введен по трехстороннему заявлению о прекращении огня, подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года) обеспечивает безопасность Карабаха, заявил премьер. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе длится не одно десятилетие. Точку в нем должен поставить мирный договор, который сейчас прорабатывается сторонами. Пока же соседние государства во взаимодействии друг с другом основываются на заявлении 2020 года и на договоренностях, достигнутых в январе и ноябре 2021 года. В трехстороннем соглашении концептуально было изложено создание Зангезурского коридора (старая Нахичеванская сухопутная дорога, которая фактически не используется после армяно-азербайджанского конфликта с 1993 года). Эта дорога проходит вдоль границы Армении и Ирана и связывает Азербайджан с его анклавом — Нахичеванью. Их разделяет территория Армении еще со времен СССР. Эксперты обращают на этот пункт особое внимание. Участие России в урегулировании карабахского конфликта и, как следствие, открытие важного транспортного коридора усилит влияние РФ на Южном Кавказе, поясняют политологи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если этот коридор будет разблокирован, и там появится соответствующая инфраструктура, это позволит восстановить логистические и торгово-экономические связи по сухопутному направлению не только между Азербайджаном и Нахичеванью, но и между Россией, Ираном и Турцией, считают эксперты. Это, по мнению политологов, геополитически выгодно России: ее роль (наряду с Турцией и Ираном) в регионе возрастет, отмечает директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина. Однако Запад намерен не допустить усиления России. Брюссель постарался переключить на себя процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и исключить из него Россию, считает эксперт. Частью этого плана стали переговоры Пашиняна и Алиева в навале апреля в столице ЕС, а также попытки эскалации конфликта на территории, подконтрольной российским миротворцам, считает Панина. Разблокирование Зангезурского коридора позволит России отчасти решить одну из своих стратегических задач — по поиску новых экспортных и импортных рынков, поясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Для России важны любые транспортные коридоры. Зангезурский имеет принципиальное значение — он увязывает много стран между собой. Бизнесы этих стран смогут работать в обе стороны — как в Россию, так и из нее. Для нас это приобретает значение среднесрочной перспективы: мы можем планировать как объемы экспортных оборотов, так и импорта», — полагает эксперт. Разблокирование Зангезурского коридора позволит России наладить экспортные и импортные поставки, убеждены эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Например, как заявил 19 апреля РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов, Иран уже заявил о готовности поставлять в РФ одежду и обувь. Как и Турция, эта страна является также одним из поставщиков фруктов и овощей. И в этом смысле расширение логистических возможностей пойдет только на пользу российскому рынку, убежден старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. «Расширение торгово-экономических связей с Турцией и Ираном — это облегчение для России. Особенно в ситуации, когда есть серьезное санкционное давление со стороны Запада», — отмечает Ярлыкапов. Для России Зангезурский коридор — это «огромное окно возможностей», убежден доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. Этот коридор стороны начали формировать еще до введения санкций, и сейчас продолжает это делать. Но чтобы коридор состоялся, нужен мирный договор между Арменией и Азербайджаном и выполнение всех договоренностей, считает эксперт. «Зангезурский коридор даст экономическое преимущество России, которой нужно окно в мир. Это направление через Армению, Азербайджан и Турцию дальше — на Ближний Восток. Это в интересах России. Но и Турция, и Иран преследуют свои экономические интересы — рынок России освободился от западных брендов», — поясняет Ниязов. При этом США, по мнению экспертов, не смогут повлиять на экономическое сближение России с Турцией и Ираном после открытия Зангезурского коридора. Желание и турков, и иранцев занять освободившиеся на российском рынке ниши слишком велико, чтобы жертвовать своими экономическими интересами в пользу США, убеждены политологи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин представил один из сценариев обхода западных санкций. Расширить рынки сбыта и возможности внутреннего рынка позволит урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха, комментируют URA.RU эксперты его встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 19 апреля. По их словам, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном позволит России получить доступ к важному транспортному пути и восстановить разрушенные логистические связи. Визит Пашиняна в Москву был приурочен к 30-летию установления дипотношений между Россией и Арменией. За это время страны наладили сотрудничество по разным направлениям, отметил Путин. «Одно из ведущих — это экономика. За 2021 год у нас рост был 12,8%. А за первые месяцы этого года — плюс еще 5%. Это очень хороший показатель, особенно в современное время», — сказал президент. Пашинян выделил важный вклад России и лично президента Путина в обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. Миротворческий контингент РФ (был введен по трехстороннему заявлению о прекращении огня, подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года) обеспечивает безопасность Карабаха, заявил премьер. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе длится не одно десятилетие. Точку в нем должен поставить мирный договор, который сейчас прорабатывается сторонами. Пока же соседние государства во взаимодействии друг с другом основываются на заявлении 2020 года и на договоренностях, достигнутых в январе и ноябре 2021 года. В трехстороннем соглашении концептуально было изложено создание Зангезурского коридора (старая Нахичеванская сухопутная дорога, которая фактически не используется после армяно-азербайджанского конфликта с 1993 года). Эта дорога проходит вдоль границы Армении и Ирана и связывает Азербайджан с его анклавом — Нахичеванью. Их разделяет территория Армении еще со времен СССР. Эксперты обращают на этот пункт особое внимание. Если этот коридор будет разблокирован, и там появится соответствующая инфраструктура, это позволит восстановить логистические и торгово-экономические связи по сухопутному направлению не только между Азербайджаном и Нахичеванью, но и между Россией, Ираном и Турцией, считают эксперты. Это, по мнению политологов, геополитически выгодно России: ее роль (наряду с Турцией и Ираном) в регионе возрастет, отмечает директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина. Однако Запад намерен не допустить усиления России. Брюссель постарался переключить на себя процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и исключить из него Россию, считает эксперт. Частью этого плана стали переговоры Пашиняна и Алиева в навале апреля в столице ЕС, а также попытки эскалации конфликта на территории, подконтрольной российским миротворцам, считает Панина. Разблокирование Зангезурского коридора позволит России отчасти решить одну из своих стратегических задач — по поиску новых экспортных и импортных рынков, поясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Для России важны любые транспортные коридоры. Зангезурский имеет принципиальное значение — он увязывает много стран между собой. Бизнесы этих стран смогут работать в обе стороны — как в Россию, так и из нее. Для нас это приобретает значение среднесрочной перспективы: мы можем планировать как объемы экспортных оборотов, так и импорта», — полагает эксперт. Например, как заявил 19 апреля РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов, Иран уже заявил о готовности поставлять в РФ одежду и обувь. Как и Турция, эта страна является также одним из поставщиков фруктов и овощей. И в этом смысле расширение логистических возможностей пойдет только на пользу российскому рынку, убежден старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. «Расширение торгово-экономических связей с Турцией и Ираном — это облегчение для России. Особенно в ситуации, когда есть серьезное санкционное давление со стороны Запада», — отмечает Ярлыкапов. Для России Зангезурский коридор — это «огромное окно возможностей», убежден доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. Этот коридор стороны начали формировать еще до введения санкций, и сейчас продолжает это делать. Но чтобы коридор состоялся, нужен мирный договор между Арменией и Азербайджаном и выполнение всех договоренностей, считает эксперт. «Зангезурский коридор даст экономическое преимущество России, которой нужно окно в мир. Это направление через Армению, Азербайджан и Турцию дальше — на Ближний Восток. Это в интересах России. Но и Турция, и Иран преследуют свои экономические интересы — рынок России освободился от западных брендов», — поясняет Ниязов. При этом США, по мнению экспертов, не смогут повлиять на экономическое сближение России с Турцией и Ираном после открытия Зангезурского коридора. Желание и турков, и иранцев занять освободившиеся на российском рынке ниши слишком велико, чтобы жертвовать своими экономическими интересами в пользу США, убеждены политологи.