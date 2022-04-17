Историки объяснили, почему борщ — не украинское блюдо

Украина не может задокументировать права на борщ, считают эксперты Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Борщ является национальным блюдом кухни южной России. Об этом рассказали фермер из Истры Олег Сирота и историки кулинарии. По мнению специалистов, у украинцев нет оснований для включения блюда в список нематериального культурного наследия страны.

«Борщ — традиционное русское блюдо юга России. Мои предки век назад уехали из Полтавы по программе переселения. Они ели борщ и пили горилку, но не только не считали себя украинцами, они и слова такого не знали. Русские и были русскими. И борщ русский!», — заявил Сирота в интервью порталу «Подмосковье сегодня».

Историки кулинарии рассказали изданию, что борщ произошел от русских щей. Само слово «борщ» в переводе со старославянского означает квашеный продукт. Соответственно, изначально суп готовился из квашенных продуктов, и только потом название этих блюд разделилось — борщом стали называть суп из квашеной свеклы, а щами — из квашенной капусты, разъяснили эксперты.

Журналисты отметили, что украинские власти в течение нескольких лет ведут переговоры с ЮНЕСКО о включении борща в список нематериального культурного наследия страны. Таким образом, объясняют журналисты, Киев пытается на официальном уровне закрепить исключительные права на блюдо.