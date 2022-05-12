Путин предложил выход из продовольственного кризиса в мире

Если прогноз президента сбудется, другие страны не заметят проблемы на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин объявил о готовности России не допустить голода в беднейших странах мира Фото:
статья из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения Запада в провоцировании продовольственного кризиса в мире, объявив о планах увеличить экспорт зерна, объяснили URA.RU политологи его речь на совещании по экономическим вопросам 12 мая. Глава РФ подчеркнул, что элиты США и ЕС усугубляют ситуацию санкциями. А Россия, несмотря на сокращение рынка зерна из-за конфликта на Украине, готова поддержать продовольственную стабильность и помочь избежать угрозы голода другим странам, считают эксперты.

Совещание с членами правительства РФ Путин начал со слов о том, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута в том числе «за счет экономической мощи страны, которая противостояла практически всей Европе». Сегодня ситуация отчасти повторяется: Россия находится в санкционной войне с Западом, однако российская экономика «уверенно справляется с внешними вызовами», заявил президент.

Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск
Президент РФ уверен, что россиянам голод не грозит
Фото:

Он напомнил, что инфляция в России замедляется, укрепляется курс рубля, бюджет имеет профицит в 2,7 трлн рублей, и это позволяет оказывать дополнительную помощь людям. Опыт адресной помощи в условиях пандемии коронавируса позволяет снижать экономические риски и для бизнеса, и для людей (11 мая, к примеру, начались новые выплаты семьям с детьми), отметил Путин. Ряд решений как ответ на пять пакетов западных санкций власти приняли ранее. Пока отстает от прошлогодних значений внутренний спрос, сокращается объем денег на счетах предприятий и личных счетах россиян. «Чтобы обеспечить позитивную динамику по доходам населения, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны», — заявил президент.

Американский президент Джо Байден не устает обвинять Россию и лично президента Владимира Путина в инфляции и нарастающем продовольственном кризисе
Фото:

Путин подчеркнул, что в этом году в России прогнозируется рекордный урожай зерна — порядка 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. «Это станет рекордом за всю историю России. И позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», — отметил Путин.

Эту тему Путин затронул публично впервые с начала спецоперации на Украине. И это произошло на фоне обвинений Запада в том, что именно Россия провоцирует инфляцию и продовольственный кризис в мире. Об этом, в частности, неоднократно заявлял американский лидер Джо Байден. Вместе с тем, по словам Путина, сами авторы санкций, «руководствуясь раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», провоцируют глобальный кризис.

«В отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Очевидно, что продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к труднообратимым последствиям для Евросоюза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — сказал Путин.

Вина за это, по словам президента, будет полностью лежать на западных элитах, которые «ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром».

Посевная. Поселок Глинки. Курган
Россия готовится собрать в 2022 году рекордный урожай зерна, заявил президент РФ Владимир Путин
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Проблемы в мире возникнут прежде всего с поставками зерна, поясняют политологи. Россия является мировым лидером в этом секторе (30 млн тонн в год). Еще 14 млн тонн в год ранее поставляла Украина, однако из-за кризиса в этом году получить такой урожай страна не сможет. Закрыть эти объемы сможет Россия, полагают эксперты.

Готовность РФ поставлять зерно в бедные страны позволит сформировать новые логистические цепочки и компенсировать выпадающие украинские, объяснил URA.RU эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Путин подчеркивает, что у России есть много возможностей и налаженная инфраструктура для поставок зерна на экспорт. Есть возможность закрывать объемы, которые раньше обеспечивала Украина. Сельхозпроизводители Франции и Германии, других европейских стран не в состоянии составить конкуренцию и компенсировать выпадающие украинские объемы», — отметила политолог.

Продовольственная поддержка развивающихся стран, о которой заявил Путин, объясняется и политическими причинами, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Запад обвиняет Россию в том, что она является причиной голода, инфляции.

В этой ситуации РФ проявляет себя как ответственное государство, которое заботят не только собственные интересы, но и ситуация в мире, и таким образом противодействует попыткам США загнать ее в политическую изоляцию.

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Помимо обеспечения собственной продовольственной безопасности, Россия намерена помочь избежать голода беднейшим странам мира
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Известно, что в ООН по резолюциям против России отказалась голосовать большая часть человечества. И сейчас Россия своей позицией по продовольственной помощи бедным странам готова проявить солидарность с этой большей частью человечества», — отметил Зудин.

Россия всегда помогает тем, кто в этом нуждается, даже если ей самое непросто, подтвердил URA.RU программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Россия может себе позволить помогать другим: она сама себя полностью обеспечивает важнейшими ресурсами — продовольственными и энергетическими. Россия никогда не ведет себя эгоистически, и это соответствует ее моральным установкам и материальным возможностям», — пояснил Бордачев.

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Президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения Запада в провоцировании продовольственного кризиса в мире, объявив о планах увеличить экспорт зерна, объяснили URA.RU политологи его речь на совещании по экономическим вопросам 12 мая. Глава РФ подчеркнул, что элиты США и ЕС усугубляют ситуацию санкциями. А Россия, несмотря на сокращение рынка зерна из-за конфликта на Украине, готова поддержать продовольственную стабильность и помочь избежать угрозы голода другим странам, считают эксперты. Совещание с членами правительства РФ Путин начал со слов о том, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута в том числе «за счет экономической мощи страны, которая противостояла практически всей Европе». Сегодня ситуация отчасти повторяется: Россия находится в санкционной войне с Западом, однако российская экономика «уверенно справляется с внешними вызовами», заявил президент. Он напомнил, что инфляция в России замедляется, укрепляется курс рубля, бюджет имеет профицит в 2,7 трлн рублей, и это позволяет оказывать дополнительную помощь людям. Опыт адресной помощи в условиях пандемии коронавируса позволяет снижать экономические риски и для бизнеса, и для людей (11 мая, к примеру, начались новые выплаты семьям с детьми), отметил Путин. Ряд решений как ответ на пять пакетов западных санкций власти приняли ранее. Пока отстает от прошлогодних значений внутренний спрос, сокращается объем денег на счетах предприятий и личных счетах россиян. «Чтобы обеспечить позитивную динамику по доходам населения, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны», — заявил президент. Путин подчеркнул, что в этом году в России прогнозируется рекордный урожай зерна — порядка 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. «Это станет рекордом за всю историю России. И позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», — отметил Путин. Эту тему Путин затронул публично впервые с начала спецоперации на Украине. И это произошло на фоне обвинений Запада в том, что именно Россия провоцирует инфляцию и продовольственный кризис в мире. Об этом, в частности, неоднократно заявлял американский лидер Джо Байден. Вместе с тем, по словам Путина, сами авторы санкций, «руководствуясь раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», провоцируют глобальный кризис. «В отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Очевидно, что продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к труднообратимым последствиям для Евросоюза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — сказал Путин. Вина за это, по словам президента, будет полностью лежать на западных элитах, которые «ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром». Проблемы в мире возникнут прежде всего с поставками зерна, поясняют политологи. Россия является мировым лидером в этом секторе (30 млн тонн в год). Еще 14 млн тонн в год ранее поставляла Украина, однако из-за кризиса в этом году получить такой урожай страна не сможет. Закрыть эти объемы сможет Россия, полагают эксперты. Готовность РФ поставлять зерно в бедные страны позволит сформировать новые логистические цепочки и компенсировать выпадающие украинские, объяснил URA.RU эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Путин подчеркивает, что у России есть много возможностей и налаженная инфраструктура для поставок зерна на экспорт. Есть возможность закрывать объемы, которые раньше обеспечивала Украина. Сельхозпроизводители Франции и Германии, других европейских стран не в состоянии составить конкуренцию и компенсировать выпадающие украинские объемы», — отметила политолог. Продовольственная поддержка развивающихся стран, о которой заявил Путин, объясняется и политическими причинами, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Запад обвиняет Россию в том, что она является причиной голода, инфляции. В этой ситуации РФ проявляет себя как ответственное государство, которое заботят не только собственные интересы, но и ситуация в мире, и таким образом противодействует попыткам США загнать ее в политическую изоляцию. Известно, что в ООН по резолюциям против России отказалась голосовать большая часть человечества. И сейчас Россия своей позицией по продовольственной помощи бедным странам готова проявить солидарность с этой большей частью человечества», — отметил Зудин. Россия всегда помогает тем, кто в этом нуждается, даже если ей самое непросто, подтвердил URA.RU программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Россия может себе позволить помогать другим: она сама себя полностью обеспечивает важнейшими ресурсами — продовольственными и энергетическими. Россия никогда не ведет себя эгоистически, и это соответствует ее моральным установкам и материальным возможностям», — пояснил Бордачев.
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