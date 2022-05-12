Путин предложил выход из продовольственного кризиса в мире

Если прогноз президента сбудется, другие страны не заметят проблемы на Украине

12 мая 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о готовности России не допустить голода в беднейших странах мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения Запада в провоцировании продовольственного кризиса в мире, объявив о планах увеличить экспорт зерна, объяснили URA.RU политологи его речь на совещании по экономическим вопросам 12 мая. Глава РФ подчеркнул, что элиты США и ЕС усугубляют ситуацию санкциями. А Россия, несмотря на сокращение рынка зерна из-за конфликта на Украине, готова поддержать продовольственную стабильность и помочь избежать угрозы голода другим странам, считают эксперты. Совещание с членами правительства РФ Путин начал со слов о том, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута в том числе «за счет экономической мощи страны, которая противостояла практически всей Европе». Сегодня ситуация отчасти повторяется: Россия находится в санкционной войне с Западом, однако российская экономика «уверенно справляется с внешними вызовами», заявил президент. Президент РФ уверен, что россиянам голод не грозит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он напомнил, что инфляция в России замедляется, укрепляется курс рубля, бюджет имеет профицит в 2,7 трлн рублей, и это позволяет оказывать дополнительную помощь людям. Опыт адресной помощи в условиях пандемии коронавируса позволяет снижать экономические риски и для бизнеса, и для людей (11 мая, к примеру, начались новые выплаты семьям с детьми), отметил Путин. Ряд решений как ответ на пять пакетов западных санкций власти приняли ранее. Пока отстает от прошлогодних значений внутренний спрос, сокращается объем денег на счетах предприятий и личных счетах россиян. «Чтобы обеспечить позитивную динамику по доходам населения, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны», — заявил президент. Американский президент Джо Байден не устает обвинять Россию и лично президента Владимира Путина в инфляции и нарастающем продовольственном кризисе Фото: Patrick Semansky AP/TASS Путин подчеркнул, что в этом году в России прогнозируется рекордный урожай зерна — порядка 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. «Это станет рекордом за всю историю России. И позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», — отметил Путин. Эту тему Путин затронул публично впервые с начала спецоперации на Украине. И это произошло на фоне обвинений Запада в том, что именно Россия провоцирует инфляцию и продовольственный кризис в мире. Об этом, в частности, неоднократно заявлял американский лидер Джо Байден. Вместе с тем, по словам Путина, сами авторы санкций, «руководствуясь раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», провоцируют глобальный кризис. «В отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Очевидно, что продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к труднообратимым последствиям для Евросоюза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — сказал Путин. Вина за это, по словам президента, будет полностью лежать на западных элитах, которые «ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром». Россия готовится собрать в 2022 году рекордный урожай зерна, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Проблемы в мире возникнут прежде всего с поставками зерна, поясняют политологи. Россия является мировым лидером в этом секторе (30 млн тонн в год). Еще 14 млн тонн в год ранее поставляла Украина, однако из-за кризиса в этом году получить такой урожай страна не сможет. Закрыть эти объемы сможет Россия, полагают эксперты. Готовность РФ поставлять зерно в бедные страны позволит сформировать новые логистические цепочки и компенсировать выпадающие украинские, объяснил URA.RU эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Путин подчеркивает, что у России есть много возможностей и налаженная инфраструктура для поставок зерна на экспорт. Есть возможность закрывать объемы, которые раньше обеспечивала Украина. Сельхозпроизводители Франции и Германии, других европейских стран не в состоянии составить конкуренцию и компенсировать выпадающие украинские объемы», — отметила политолог. Продовольственная поддержка развивающихся стран, о которой заявил Путин, объясняется и политическими причинами, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Запад обвиняет Россию в том, что она является причиной голода, инфляции. В этой ситуации РФ проявляет себя как ответственное государство, которое заботят не только собственные интересы, но и ситуация в мире, и таким образом противодействует попыткам США загнать ее в политическую изоляцию. Помимо обеспечения собственной продовольственной безопасности, Россия намерена помочь избежать голода беднейшим странам мира Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Известно, что в ООН по резолюциям против России отказалась голосовать большая часть человечества. И сейчас Россия своей позицией по продовольственной помощи бедным странам готова проявить солидарность с этой большей частью человечества», — отметил Зудин. Россия всегда помогает тем, кто в этом нуждается, даже если ей самое непросто, подтвердил URA.RU программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Россия может себе позволить помогать другим: она сама себя полностью обеспечивает важнейшими ресурсами — продовольственными и энергетическими. Россия никогда не ведет себя эгоистически, и это соответствует ее моральным установкам и материальным возможностям», — пояснил Бордачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения Запада в провоцировании продовольственного кризиса в мире, объявив о планах увеличить экспорт зерна, объяснили URA.RU политологи его речь на совещании по экономическим вопросам 12 мая. Глава РФ подчеркнул, что элиты США и ЕС усугубляют ситуацию санкциями. А Россия, несмотря на сокращение рынка зерна из-за конфликта на Украине, готова поддержать продовольственную стабильность и помочь избежать угрозы голода другим странам, считают эксперты. Совещание с членами правительства РФ Путин начал со слов о том, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута в том числе «за счет экономической мощи страны, которая противостояла практически всей Европе». Сегодня ситуация отчасти повторяется: Россия находится в санкционной войне с Западом, однако российская экономика «уверенно справляется с внешними вызовами», заявил президент. Он напомнил, что инфляция в России замедляется, укрепляется курс рубля, бюджет имеет профицит в 2,7 трлн рублей, и это позволяет оказывать дополнительную помощь людям. Опыт адресной помощи в условиях пандемии коронавируса позволяет снижать экономические риски и для бизнеса, и для людей (11 мая, к примеру, начались новые выплаты семьям с детьми), отметил Путин. Ряд решений как ответ на пять пакетов западных санкций власти приняли ранее. Пока отстает от прошлогодних значений внутренний спрос, сокращается объем денег на счетах предприятий и личных счетах россиян. «Чтобы обеспечить позитивную динамику по доходам населения, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны», — заявил президент. Путин подчеркнул, что в этом году в России прогнозируется рекордный урожай зерна — порядка 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. «Это станет рекордом за всю историю России. И позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», — отметил Путин. Эту тему Путин затронул публично впервые с начала спецоперации на Украине. И это произошло на фоне обвинений Запада в том, что именно Россия провоцирует инфляцию и продовольственный кризис в мире. Об этом, в частности, неоднократно заявлял американский лидер Джо Байден. Вместе с тем, по словам Путина, сами авторы санкций, «руководствуясь раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», провоцируют глобальный кризис. «В отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Очевидно, что продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к труднообратимым последствиям для Евросоюза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — сказал Путин. Вина за это, по словам президента, будет полностью лежать на западных элитах, которые «ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром». Проблемы в мире возникнут прежде всего с поставками зерна, поясняют политологи. Россия является мировым лидером в этом секторе (30 млн тонн в год). Еще 14 млн тонн в год ранее поставляла Украина, однако из-за кризиса в этом году получить такой урожай страна не сможет. Закрыть эти объемы сможет Россия, полагают эксперты. Готовность РФ поставлять зерно в бедные страны позволит сформировать новые логистические цепочки и компенсировать выпадающие украинские, объяснил URA.RU эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Путин подчеркивает, что у России есть много возможностей и налаженная инфраструктура для поставок зерна на экспорт. Есть возможность закрывать объемы, которые раньше обеспечивала Украина. Сельхозпроизводители Франции и Германии, других европейских стран не в состоянии составить конкуренцию и компенсировать выпадающие украинские объемы», — отметила политолог. Продовольственная поддержка развивающихся стран, о которой заявил Путин, объясняется и политическими причинами, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Запад обвиняет Россию в том, что она является причиной голода, инфляции. В этой ситуации РФ проявляет себя как ответственное государство, которое заботят не только собственные интересы, но и ситуация в мире, и таким образом противодействует попыткам США загнать ее в политическую изоляцию. Известно, что в ООН по резолюциям против России отказалась голосовать большая часть человечества. И сейчас Россия своей позицией по продовольственной помощи бедным странам готова проявить солидарность с этой большей частью человечества», — отметил Зудин. Россия всегда помогает тем, кто в этом нуждается, даже если ей самое непросто, подтвердил URA.RU программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Россия может себе позволить помогать другим: она сама себя полностью обеспечивает важнейшими ресурсами — продовольственными и энергетическими. Россия никогда не ведет себя эгоистически, и это соответствует ее моральным установкам и материальным возможностям», — пояснил Бордачев.