Тысячи тонн челябинского зерна увезли в Китай и Казахстан

Вся экспортируемая продукция прошла положенные проверки (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из Челябинской области за первые четыре месяца 2022 года вывезли 13,5 тысяч тонн зерна и зерновой продукции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«По состоянию на 25 апреля 2022 года осуществлен контроль за отгрузкой с территории Челябинской области 13,5 тысяч тонн зерна. Доля пшеницы в экспортируемой продукции составляет 71%, доля льна — 23%, доля подсолнечника — 4%. Также на экспорт из Челябинской области было отправлено зерно гречи и семена пажитника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве добавили, что основным импортером стал Казахстан. На его долю пришлось 62% всех экспортируемых зерновых культур. Также экспорт осуществлялся в Китай (19%) и в Киргизскую Республику (14%).

Ранее в управлении Россельхознадзора заявили, что в 2022 году жителям Челябинской области продали почти 18 тонн несертифицированной рыбы. За 2021 год было выявлено 527 тонн такой продукции.