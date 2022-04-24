24 апреля 2022

Тысячи тонн челябинского зерна увезли в Китай и Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по пивоварне Ермолаев. Тюмень., ладонь, зерна, пивоварня ермолаев
Вся экспортируемая продукция прошла положенные проверки (фото из архива) Фото:

Из Челябинской области за первые четыре месяца 2022 года вывезли 13,5 тысяч тонн зерна и зерновой продукции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«По состоянию на 25 апреля 2022 года осуществлен контроль за отгрузкой с территории Челябинской области 13,5 тысяч тонн зерна. Доля пшеницы в экспортируемой продукции составляет 71%, доля льна — 23%, доля подсолнечника — 4%. Также на экспорт из Челябинской области было отправлено зерно гречи и семена пажитника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве добавили, что основным импортером стал Казахстан. На его долю пришлось 62% всех экспортируемых зерновых культур. Также экспорт осуществлялся в Китай (19%) и в Киргизскую Республику (14%).

Ранее в управлении Россельхознадзора заявили, что в 2022 году жителям Челябинской области продали почти 18 тонн несертифицированной рыбы. За 2021 год было выявлено 527 тонн такой продукции.

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Из Челябинской области за первые четыре месяца 2022 года вывезли 13,5 тысяч тонн зерна и зерновой продукции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По состоянию на 25 апреля 2022 года осуществлен контроль за отгрузкой с территории Челябинской области 13,5 тысяч тонн зерна. Доля пшеницы в экспортируемой продукции составляет 71%, доля льна — 23%, доля подсолнечника — 4%. Также на экспорт из Челябинской области было отправлено зерно гречи и семена пажитника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве добавили, что основным импортером стал Казахстан. На его долю пришлось 62% всех экспортируемых зерновых культур. Также экспорт осуществлялся в Китай (19%) и в Киргизскую Республику (14%). Ранее в управлении Россельхознадзора заявили, что в 2022 году жителям Челябинской области продали почти 18 тонн несертифицированной рыбы. За 2021 год было выявлено 527 тонн такой продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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