Агрономы выяснили, какое зерно лучше растет в Курганской области

В научном центре агрохолдинга «Кургансемена» проверили испытания озимых культур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском научном центре агрономы провели испытания озимых культур с целью выявления наиболее приспособленных образцов к местному климату. Лучше всего перезимовку перенесла рожь. Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Кургансемена»

«Прошлой осенью на опытном поле было высеяно 19 сортов и гибридов озимой ржи и 12 сортов озимой пшеницы, полученных из сибирского, башкирского, курганского НИИСХ, института цитологии и генетики СОРАН, НИИСХ центральной черноземной зоны, а также выведенных за рубежом. Сейчас проведена оценка перезимовки образцов, ведутся наблюдения за их ростом и развитием. Все культуры перезимовали удовлетворительно. Однако лучше всего перенесла зиму рожь, здесь процент перезимовки составил 90%», — рассказал главный научный сотрудник предприятия Владимир Немченко.

По словам агрономов, озимые всходы пшеницы и ржи уже подкормили азотными удобрениями с микроэлементами. В скором времени делянки также обработают фунгицидами для борьбы с болезнями. «После уборки ученые оценят продуктивность, качество зерна, проанализируют полученные результаты и дадут предложения по использованию хорошо зарекомендовавших себя сортов и гибридов в производственных условиях», — отметили в агрохолдинге. На сегодняшний день на предприятии «Кургансемена» выращивают озимую рожь сортов «Марусенька», «Памяти Кунакбаева» и «Чулпан 9», озимой пшеницы сорта «Умка».

Ранее URA.RU писало о том, что курганский предприниматель, владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов отправит в регионы России несколько десятков вагонов продовольственного зерна. На элеваторе уже идет отгрузка около двух тысяч тонн продукции. Грузоподъемность каждого вагона составляет 76 тонн 200 килограммов.

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