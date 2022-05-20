Дело «Омбудсмена полиции» вывело на «общак» свердловского МВД

Силовиков обвинили в рэкете

20 мая 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Сотрудников МВД заподозрили в подкупе свидетелей по делу Владимира Воронцова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дело Владимира Воронцова, автора telegram-канала «Омбудсмен полиции», связано с финансовыми и криминальными схемами в Екатеринбурге. Сотрудники УСБ московского главка, разрабатывавшие Воронцова, пользовались деньгами свердловского бизнесмена Максима Степанова для подкупа свидетелей и обвинителей Воронцова. Деньги, получаемые через сотрудников свердловского главка МВД, называли «полицейским общаком». Об этом URA.RU стало известно из нескольких источников, в том числе в силовых структурах. Статья по теме Свердловчанин обвинил офицеров МВД в выбивании 400 млн рублей «Одна из свидетельниц по делу Воронцова, бывшая сотрудница полиции Ирина Андина согласилась дать показания против „омбудсмена“, потому что ей пообещали восстановление на службе. Однако, когда она согласилась, ее поселили в шикарной гостинице, оплачивали покупки и уход за собой. Это все стоило огромных денег, которые любезно предоставлял Максим Степанов и другие лица, связанные с силовиками», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в схеме участвовали статусные полицейские из Москвы, выходцы из свердловского главка МВД, сохранившие связи с коллегами в Екатеринбурге. Один из них, высокопоставленный сотрудник ОБОП ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Головко выстроил финансовую структуру, ключевой персоной которой стал Степанов. Последний обвинил полицейских в рэкете, заявив о требованиях Головко и некоего Кривошеина передать им свою квартиру в счет долга в 400 млн рублей. По словам предпринимателя, силовики угрожали его жене теще и ему самому убийством. Его вывозили на одну из дач Екатеринбурга, где избили, сломали ребро и нанесли другие мелкие травмы. После этого у предпринимателя якобы отняли квартиру стоимостью в 16 млн рублей и продали на одном из сайтов недвижимости. Исполнителями похищения предположительно были уличные бойцы, нанятые МВД. Полицейских заподозрили в вымогательстве 400 млн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU URA.RU направило запрос в пресс-службу центрального аппарата СК РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Как сообщал начальник URA.RU пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, заявление Степанова зарегистрировано в полиции. «Проверочные мероприятия по изложенным фактам поручено провести сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД, которые уже приступили работе по материалу. Делать однозначные выводы пока преждевременно, в том числе и о якобы виновности сотрудников. Специалисты должны детально во всем разобраться, опросить все стороны конфликта и только тогда станет понятно, кто в данной истории злоумышленник, а кто жертва», — сообщал Горелых. По его словам, если информация о преступлении подтвердится, последует соответствующая реакция сотрудников СКР. Фото: Анна Майорова © URA.RU Владимира Воронцова обвинили в вымогательстве, а затем в нескольких эпизодах распространения порнографии, клеветы и оскорблении представителей власти. По данным управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, дело возбудили из-за поста в соцсети «ВКонтакте». В мае 2020 года его задержали, когда Воронцов был с семьей и детьми. В спецоперации участвовали сотрудники спецназа. В январе 2022 года следователи сообщили о решении отправить дело Воронцова на пересмотр из-за фальсификации свидетельских показаний. Ирина Андина, которая должна была свидетельствовать против него, во время одного из судебных заседаний призналась, что специально внедрилась в процесс расследования, чтобы разоблачить фальсификацию уголовного дела против Воронцова. По данному факту назначена проверка.

Дело Владимира Воронцова, автора telegram-канала «Омбудсмен полиции», связано с финансовыми и криминальными схемами в Екатеринбурге. Сотрудники УСБ московского главка, разрабатывавшие Воронцова, пользовались деньгами свердловского бизнесмена Максима Степанова для подкупа свидетелей и обвинителей Воронцова. Деньги, получаемые через сотрудников свердловского главка МВД, называли «полицейским общаком». Об этом URA.RU стало известно из нескольких источников, в том числе в силовых структурах. «Одна из свидетельниц по делу Воронцова, бывшая сотрудница полиции Ирина Андина согласилась дать показания против „омбудсмена“, потому что ей пообещали восстановление на службе. Однако, когда она согласилась, ее поселили в шикарной гостинице, оплачивали покупки и уход за собой. Это все стоило огромных денег, которые любезно предоставлял Максим Степанов и другие лица, связанные с силовиками», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в схеме участвовали статусные полицейские из Москвы, выходцы из свердловского главка МВД, сохранившие связи с коллегами в Екатеринбурге. Один из них, высокопоставленный сотрудник ОБОП ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Головко выстроил финансовую структуру, ключевой персоной которой стал Степанов. Последний обвинил полицейских в рэкете, заявив о требованиях Головко и некоего Кривошеина передать им свою квартиру в счет долга в 400 млн рублей. По словам предпринимателя, силовики угрожали его жене теще и ему самому убийством. Его вывозили на одну из дач Екатеринбурга, где избили, сломали ребро и нанесли другие мелкие травмы. После этого у предпринимателя якобы отняли квартиру стоимостью в 16 млн рублей и продали на одном из сайтов недвижимости. Исполнителями похищения предположительно были уличные бойцы, нанятые МВД. URA.RU направило запрос в пресс-службу центрального аппарата СК РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Как сообщал начальник URA.RU пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, заявление Степанова зарегистрировано в полиции. «Проверочные мероприятия по изложенным фактам поручено провести сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД, которые уже приступили работе по материалу. Делать однозначные выводы пока преждевременно, в том числе и о якобы виновности сотрудников. Специалисты должны детально во всем разобраться, опросить все стороны конфликта и только тогда станет понятно, кто в данной истории злоумышленник, а кто жертва», — сообщал Горелых. По его словам, если информация о преступлении подтвердится, последует соответствующая реакция сотрудников СКР. Владимира Воронцова обвинили в вымогательстве, а затем в нескольких эпизодах распространения порнографии, клеветы и оскорблении представителей власти. По данным управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, дело возбудили из-за поста в соцсети «ВКонтакте». В мае 2020 года его задержали, когда Воронцов был с семьей и детьми. В спецоперации участвовали сотрудники спецназа. В январе 2022 года следователи сообщили о решении отправить дело Воронцова на пересмотр из-за фальсификации свидетельских показаний. Ирина Андина, которая должна была свидетельствовать против него, во время одного из судебных заседаний призналась, что специально внедрилась в процесс расследования, чтобы разоблачить фальсификацию уголовного дела против Воронцова. По данному факту назначена проверка.