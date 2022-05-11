Жилье свердловчанина, обвинившего МВД в рэкете, продал незнакомец. Его заподозрили в участии в ОПГ

По словам источника, Максима Степанова похитили и избили неизвестные Александр Мамаев © URA.RU

Квартиру свердловского предпринимателя Максима Степанова, обвинившего офицеров областного главка полиции в вымогательстве 400 млн, продал за бесценок незнакомец Игорь Кривошеин, который предположительно был привлечен для этого высокопоставленным свердловским силовиком. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. Он предположил, что Кривошеин состоит в опасном ОПГ.

«Квартиру выставили на продажу на одном из сайтов сразу после того, как Степнов согласился переписать ее на Кривошеина по распоряжению сотрудника ОБОП свердловского главка полиции Дмитрия Головко. Причем цену на нее указали гораздо ниже рыночной – около 11 млн вместо 16 млн», – сообщил собеседник агентства.

Он допустил, что цену намеренно снизили, чтобы быстрее продать жилье. Продавцом в объявлении о продаже значился Кривошеин, который якобы участвовал в рэкете, организованном высокопоставленными силовиками МВД, и состоял в ОПГ.

В организации вымогательства Степанов обвиняет сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью свердловского главка полиции Дмитрия Головко. Якобы он выбивал деньги из Степанова, которые бизнесмен задолжал, будучи учредителем ООО «Снабрегионресурс». Речь идет о 400 млн рублей.

По словам бизнесмена, его вывезли в один из коттеджей Екатеринбурга, избили, сломали ребро и потребовали расплачиваться непосредственно перед ними. Источник URA.RU считает, что в похищении участвовали уличные бойцы, нанятые силовиками, Антон Терехин (Шаман) и Евгений Маруняк (Маруня). Затем Степанов сообщил, что Дмитрий Головко потребовал передать Кривошеину свою квартиру за 16 миллионов, оформив это как договор купли-продажи.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, заявление Степанова поступило вечером 22 апреля. "Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам полиции из УСБ регионального главка МВД, которые уже приступили работе по материалу. Делать однозначные выводы пока преждевременно, в том числе и о якобы виновности сотрудников. Специалисты должны детально во всем разобраться, опросить все стороны конфликта и только тогда станет понятно, кто в данной истории злоумышленник, а кто жертва", — сообщал Горелых.

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