Путин нашел, куда вложить сверхдоходы от нефти и газа

Это ответ президента РФ на санкции США и ЕС и заморозку российских активов

02 июня 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин решил не копить деньги в западных банках, а направить на новые дороги Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин показал, куда власти в ближайшие пять лет будут вкладывать доходы от экспорта нефти и газа. Это будут не западные банки, которые из-за санкций арестовывают российские счета, а отечественные дороги, комментируют эксперты URA.RU слова Путина на совещании по развитию дорожной отрасли 2 июня. За пять лет российские регионы должны получить современные магистрали, которые не только улучшат логистику, транспортные коридоры, но и «свяжут» страну, говорят политологи. Строительство новых дорог в России в этом году приобрело особую актуальность: новые дороги и удобная логистика — это «новые перспективы для бизнеса, укрепления связей между регионами и наращивания экспорта», отметил президент. «Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны», — подчеркнул Путин. За последние годы в России введены в эксплуатацию несколько крупных магистралей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он напомнил, что за последние годы реализованы масштабные планы. Запущено движение по трассам «Нева», «Дон», «Таврида», по подмосковной Центральной кольцевой автодороге. Мегастройкой стала трасса М-12 Москва-Казань, которая получит выход на Казахстан в рамках коридора «Европа — Западный Китай», и ее продолжение до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Все новые дороги должны «обрастать» инфраструктурой. «Передвигаться по скоростным трассам и другим дорогам должно быть по-настоящему удобно и комфортно», — заявил президент. По словам Путина, темпы инфраструктурного строительства нужно «нарастить» и «быстрее вводить новые участки дорог». В центре внимания должны быть «региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть автодорог». «Люди пользуются такими дорогами каждый день, и состояние этих дорог, их безопасность, качество должны отвечать их запросам. Общий объем работ в регионах, на местах не уступает, а даже превосходит задачи по строительству и ремонту федеральных магистралей», — отметил Путин. Именно поэтому Путин изменил национальную цель по строительству дорог, согласно которой к 2030 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% автомагистралей в городских агломерациях. «С учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы должны поставить более амбициозную задачу… За предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны. Возможности, ресурсы для этого у нас есть», — заявил глава государства и потребовал от губернаторов использовать средства региональных дорожных фондов «строго по назначению». За пять лет 85% опорных региональных дорог должны быть приведены в порядок, поручил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строительство и ремонт дорог необходимо синхронизировать с развитием логистических коридоров, в том числе международных, отметил Путин. Эти масштабные проекты позволят обеспечить подрядчиков долгосрочными заказами и за счет этого снизить стоимость работ. Промышленность получит гарантированный спрос на технику и стройматериалы, отметил Путин. Также это стимулирует инноваторов на разработку новых технологий дорожного строительства, молодежь будет обеспечена работой. «Особое внимание нужно уделить подготовке специалистов рабочих профессий. Многие важные стройки сталкиваются с их дефицитом, а значит, надо расширять и обновлять учебную базу техникумов и колледжей, центров переподготовки и повышения квалификации», — сказал президент. Введение экономических рестрикций странами Запада сыграло одну из главных ролей в изменении госполитики по отношению к инфраструктуре, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, вопреки ожиданиям авторов санкций, российский бюджет «не потерял, а наоборот приобрел». «Россия меньше продает не только энергетических ресурсов, но и продукции неэнергетического сектора, например, сельскохозяйственной. Неплохо идет реализация вооружения, хотя об этом почти не говорят публично. Цены на эту продукцию позволили нам скопить большие средства. Поскольку мы уже обожглись, поняли, что не стоит хранить резервы в долларах и евро, принято решение эти средства потратить, но потратить разумно. Дороги и инфраструктура — оптимальный вариант», — отметил Нечаев. Качественные дороги нужны России для связанности территорий, считает политолог Алексей Зудин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Повышение планки национальной цели по строительству и ремонту дорог стимулировано ужесточением западных санкций, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Все более жесткий санкционный режим повышает значение, важность устойчивости и эффективности работы для российской экономики. Один из ключевых подходов к решению этих задач — это дороги, повышение качества российских дорог, которое даст не только общеэкономический эффект, но и гораздо более широкий, поскольку дорожная сеть усиливает внутреннюю связанность российских территорий», — объяснил Зудин. Статья по теме Путин объявил время мегастроек в России Сегодняшняя ситуация отчасти напоминает 1930-е годы, когда на СССР также было максимальное давление, поясняет профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. В некоторые моменты истории для оплаты не принималось даже золото, говорит эксперт. «Санкции заставляют мобилизовывать внутренние ресурсы и более эффективно их использовать», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин показал, куда власти в ближайшие пять лет будут вкладывать доходы от экспорта нефти и газа. Это будут не западные банки, которые из-за санкций арестовывают российские счета, а отечественные дороги, комментируют эксперты URA.RU слова Путина на совещании по развитию дорожной отрасли 2 июня. За пять лет российские регионы должны получить современные магистрали, которые не только улучшат логистику, транспортные коридоры, но и «свяжут» страну, говорят политологи. Строительство новых дорог в России в этом году приобрело особую актуальность: новые дороги и удобная логистика — это «новые перспективы для бизнеса, укрепления связей между регионами и наращивания экспорта», отметил президент. «Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны», — подчеркнул Путин. Он напомнил, что за последние годы реализованы масштабные планы. Запущено движение по трассам «Нева», «Дон», «Таврида», по подмосковной Центральной кольцевой автодороге. Мегастройкой стала трасса М-12 Москва-Казань, которая получит выход на Казахстан в рамках коридора «Европа — Западный Китай», и ее продолжение до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Все новые дороги должны «обрастать» инфраструктурой. «Передвигаться по скоростным трассам и другим дорогам должно быть по-настоящему удобно и комфортно», — заявил президент. По словам Путина, темпы инфраструктурного строительства нужно «нарастить» и «быстрее вводить новые участки дорог». В центре внимания должны быть «региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть автодорог». «Люди пользуются такими дорогами каждый день, и состояние этих дорог, их безопасность, качество должны отвечать их запросам. Общий объем работ в регионах, на местах не уступает, а даже превосходит задачи по строительству и ремонту федеральных магистралей», — отметил Путин. Именно поэтому Путин изменил национальную цель по строительству дорог, согласно которой к 2030 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% автомагистралей в городских агломерациях. «С учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы должны поставить более амбициозную задачу… За предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны. Возможности, ресурсы для этого у нас есть», — заявил глава государства и потребовал от губернаторов использовать средства региональных дорожных фондов «строго по назначению». Строительство и ремонт дорог необходимо синхронизировать с развитием логистических коридоров, в том числе международных, отметил Путин. Эти масштабные проекты позволят обеспечить подрядчиков долгосрочными заказами и за счет этого снизить стоимость работ. Промышленность получит гарантированный спрос на технику и стройматериалы, отметил Путин. Также это стимулирует инноваторов на разработку новых технологий дорожного строительства, молодежь будет обеспечена работой. «Особое внимание нужно уделить подготовке специалистов рабочих профессий. Многие важные стройки сталкиваются с их дефицитом, а значит, надо расширять и обновлять учебную базу техникумов и колледжей, центров переподготовки и повышения квалификации», — сказал президент. Введение экономических рестрикций странами Запада сыграло одну из главных ролей в изменении госполитики по отношению к инфраструктуре, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, вопреки ожиданиям авторов санкций, российский бюджет «не потерял, а наоборот приобрел». «Россия меньше продает не только энергетических ресурсов, но и продукции неэнергетического сектора, например, сельскохозяйственной. Неплохо идет реализация вооружения, хотя об этом почти не говорят публично. Цены на эту продукцию позволили нам скопить большие средства. Поскольку мы уже обожглись, поняли, что не стоит хранить резервы в долларах и евро, принято решение эти средства потратить, но потратить разумно. Дороги и инфраструктура — оптимальный вариант», — отметил Нечаев. Повышение планки национальной цели по строительству и ремонту дорог стимулировано ужесточением западных санкций, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Все более жесткий санкционный режим повышает значение, важность устойчивости и эффективности работы для российской экономики. Один из ключевых подходов к решению этих задач — это дороги, повышение качества российских дорог, которое даст не только общеэкономический эффект, но и гораздо более широкий, поскольку дорожная сеть усиливает внутреннюю связанность российских территорий», — объяснил Зудин. Сегодняшняя ситуация отчасти напоминает 1930-е годы, когда на СССР также было максимальное давление, поясняет профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. В некоторые моменты истории для оплаты не принималось даже золото, говорит эксперт. «Санкции заставляют мобилизовывать внутренние ресурсы и более эффективно их использовать», — резюмировал политолог.