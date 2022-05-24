Путин объявил время мегастроек в России

Это будет новый приоритет для чиновников всех рангов

24 мая 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил масштабную перестройку транспортной инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Владимир Путин объявил создание транспортной и логистической инфраструктуры приоритетом для российских чиновников. Им нужно наращивать пропускную способность и скорость доставки товаров на автомобильных и железных дорогах, объясняют эксперты URA.RU слова главы государства на совещании по развитию транспортного комплекса 24 мая. Наращивание грузоперевозок и создание новых логистических цепочек сохранит товарооборот вопреки санкциям Запада, поясняют специалисты. Россия должна форсировать развитие транспортной инфраструктуры и нарастить логистические возможности, заявил Путин. На эти цели были увеличены бюджетные расходы, принята программа инфраструктурных бюджетных кредитов. «В новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — заверил президент. В ближайшие годы в России должны появиться новые качественные дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия ни от кого не закрывалась и не будет этого делать, подчеркнул Путин. Напротив, есть «желание некоторых страны „закрыться“ от России даже в ущерб себе». В этих условиях «важно диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров». Бизнес постепенно адаптируется к изменившимся условиям, отметил президент. «Перестраивает производственные и логистические цепочки. Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», — предупредил Путин чиновников. Президент РФ Владимир Путин поручил активно развивать и железные дороги Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам президента, «нужно форсировать запущенные стройки», «ускорить проработку и запуск новых инициатив», в том числе одновременно вести и проектирование, и строительство объектов. При строительстве и развитии морских и речных портов, железных и автомобильных дорог Путин поручил учитывать «реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки». В пример он привел Восточный полигон железных дорог, вокруг которого было много дискуссий и скептических высказываний. «Время показало, что эти оценки были неточными. Сегодня восточное направление максимально востребовано. Его загрузка гарантирована на годы вперед. И такие же тенденции мы видим сейчас на южных маршрутах», — заявил президент. Он потребовал отказаться от «инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры». «Если действовать в такой статичной логике, мы всегда будем догоняющими, пропускной способности всегда будет не хватать… Практика показывает: как только появляются новые коридоры, появляются и грузы, которые по ним пойдут… Важно прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты с запасом по мощности, чтобы в сжатые сроки, с минимальными затратами можно было увеличивать пропускные способности дороги, открывать новые каналы поставок», — подчеркнул Путин. Президент поручил решить вопрос с доставкой отдыхающих на российский юг железнодорожным транспортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говоря о развитии транспортной инфраструктуры в целом, президент особое внимание обратил на то, что из-за закрытия аэропортов на юге страны многие россияне не смогут полететь отдыхать к морю на самолетах. Путин поручил обеспечить необходимое количество пассажирских поездов, чтобы у людей не было проблем с поездкой ни в Крым, ни в Краснодарский край. До введения антироссийских санкций основной поток импорта приходил в Россию с Запада через порт Санкт-Петербурга и по автодорогам, сейчас эти направления закрыты, пояснил URA.RU директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «Вся мощнейшая инфраструктура была в западной части страны. Сейчас возникла необходимость географической перестройки всей инфраструктуры», — отметил Блинкин. Основные грузопотоки уже перенаправляются с Запада на Восток, и эта тенденция будет только усиливаться, поясняют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам эксперта, кроме восточного, ключевым для России становится южное транспортное направление. Например, есть проект пути, связывающего Каспийское и Азовское моря, который будет действовать круглогодично и может быть реализован в ближайшие годы, считает Блинкин. Кроме того, предстоит строить инфраструктуру и налаживать логистику в сторону Казахстана и Монголии, через Южный Кавказ (для этого нужно решить политический вопрос открытия Нахичеванского коридора, вокруг которого идут споры между Азербайджаном и Арменией). В связи с переориентацией на Юго-Восточную Азию, на южных торговых партнеров, России требуется надежная инфраструктура, сказал URA.RU политолог, ведущий преподаватель Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Это надо делать в ускоренном режиме, потому что санкции никто отменять не собирается, а товаров, которые мы хотим закупать и которые у нас хотят закупать, много. Поэтому президент так жестко и поставил задачу и по развитию отрасли, и по проектной деятельности. Этот сигнал адресован не только тем, кто занимается транспортом, но и кто занимается стройкой. Построить мы можем, и для этого у нас есть все — деньги, люди, технологии. Нам не требуется помощь извне», — считает Баширов. Любое строительство, в том числе инфраструктурных объектов, подтягивает за собой и другие отрасли экономики, пояснили эксперты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вложения в инфраструктуру в любой кризис являются оправданными, и этим всегда пользовались США — период Великой депрессии тому подтверждение, пояснил директор Института транспортного планирования Михаил Якимов. «Когда рынок проседает, государство имеет возможности аккумулировать большие средства в бюджетах. История стран с устоявшимися рыночными отношениями показывает, что когда ресурсы в бюджете накапливаются, инфраструктурные проекты позволяют вытащить все остальное [в экономике]», — отметил эксперт. Статья по теме Путин предложил выход из продовольственного кризиса в мире Путин хотел бы сделать российскую транспортную инфраструктуру не хуже, чем в Китае, убежден политолог Дмитрий Нечаев. «Китайские железные и автомобильные дороги скоростные — эта инфраструктура впечатляет. Путин хотел бы сделать и наши дороги такими, и это отразилось на работе бизнеса, ведь дороги обеспечивают инвестиционную привлекательность страны. Это посыл для потенциальных инвесторов из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и других азиатских государств, которые являются для нас перспективными инвесторами и партнерами», — резюмировал Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Владимир Путин объявил создание транспортной и логистической инфраструктуры приоритетом для российских чиновников. Им нужно наращивать пропускную способность и скорость доставки товаров на автомобильных и железных дорогах, объясняют эксперты URA.RU слова главы государства на совещании по развитию транспортного комплекса 24 мая. Наращивание грузоперевозок и создание новых логистических цепочек сохранит товарооборот вопреки санкциям Запада, поясняют специалисты. Россия должна форсировать развитие транспортной инфраструктуры и нарастить логистические возможности, заявил Путин. На эти цели были увеличены бюджетные расходы, принята программа инфраструктурных бюджетных кредитов. «В новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — заверил президент. Россия ни от кого не закрывалась и не будет этого делать, подчеркнул Путин. Напротив, есть «желание некоторых страны „закрыться“ от России даже в ущерб себе». В этих условиях «важно диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров». Бизнес постепенно адаптируется к изменившимся условиям, отметил президент. «Перестраивает производственные и логистические цепочки. Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», — предупредил Путин чиновников. По словам президента, «нужно форсировать запущенные стройки», «ускорить проработку и запуск новых инициатив», в том числе одновременно вести и проектирование, и строительство объектов. При строительстве и развитии морских и речных портов, железных и автомобильных дорог Путин поручил учитывать «реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки». В пример он привел Восточный полигон железных дорог, вокруг которого было много дискуссий и скептических высказываний. «Время показало, что эти оценки были неточными. Сегодня восточное направление максимально востребовано. Его загрузка гарантирована на годы вперед. И такие же тенденции мы видим сейчас на южных маршрутах», — заявил президент. Он потребовал отказаться от «инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры». «Если действовать в такой статичной логике, мы всегда будем догоняющими, пропускной способности всегда будет не хватать… Практика показывает: как только появляются новые коридоры, появляются и грузы, которые по ним пойдут… Важно прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты с запасом по мощности, чтобы в сжатые сроки, с минимальными затратами можно было увеличивать пропускные способности дороги, открывать новые каналы поставок», — подчеркнул Путин. Говоря о развитии транспортной инфраструктуры в целом, президент особое внимание обратил на то, что из-за закрытия аэропортов на юге страны многие россияне не смогут полететь отдыхать к морю на самолетах. Путин поручил обеспечить необходимое количество пассажирских поездов, чтобы у людей не было проблем с поездкой ни в Крым, ни в Краснодарский край. До введения антироссийских санкций основной поток импорта приходил в Россию с Запада через порт Санкт-Петербурга и по автодорогам, сейчас эти направления закрыты, пояснил URA.RU директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «Вся мощнейшая инфраструктура была в западной части страны. Сейчас возникла необходимость географической перестройки всей инфраструктуры», — отметил Блинкин. По словам эксперта, кроме восточного, ключевым для России становится южное транспортное направление. Например, есть проект пути, связывающего Каспийское и Азовское моря, который будет действовать круглогодично и может быть реализован в ближайшие годы, считает Блинкин. Кроме того, предстоит строить инфраструктуру и налаживать логистику в сторону Казахстана и Монголии, через Южный Кавказ (для этого нужно решить политический вопрос открытия Нахичеванского коридора, вокруг которого идут споры между Азербайджаном и Арменией). В связи с переориентацией на Юго-Восточную Азию, на южных торговых партнеров, России требуется надежная инфраструктура, сказал URA.RU политолог, ведущий преподаватель Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Это надо делать в ускоренном режиме, потому что санкции никто отменять не собирается, а товаров, которые мы хотим закупать и которые у нас хотят закупать, много. Поэтому президент так жестко и поставил задачу и по развитию отрасли, и по проектной деятельности. Этот сигнал адресован не только тем, кто занимается транспортом, но и кто занимается стройкой. Построить мы можем, и для этого у нас есть все — деньги, люди, технологии. Нам не требуется помощь извне», — считает Баширов. Вложения в инфраструктуру в любой кризис являются оправданными, и этим всегда пользовались США — период Великой депрессии тому подтверждение, пояснил директор Института транспортного планирования Михаил Якимов. «Когда рынок проседает, государство имеет возможности аккумулировать большие средства в бюджетах. История стран с устоявшимися рыночными отношениями показывает, что когда ресурсы в бюджете накапливаются, инфраструктурные проекты позволяют вытащить все остальное [в экономике]», — отметил эксперт. Путин хотел бы сделать российскую транспортную инфраструктуру не хуже, чем в Китае, убежден политолог Дмитрий Нечаев. «Китайские железные и автомобильные дороги скоростные — эта инфраструктура впечатляет. Путин хотел бы сделать и наши дороги такими, и это отразилось на работе бизнеса, ведь дороги обеспечивают инвестиционную привлекательность страны. Это посыл для потенциальных инвесторов из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и других азиатских государств, которые являются для нас перспективными инвесторами и партнерами», — резюмировал Нечаев.