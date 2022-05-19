Путин отвел особую роль «Росатому» в борьбе с санкциями

В зависимости от госкорпорации оказались даже США

19 мая 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на высокие технологии Росатома в борьбе с санккциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции оказались не страшны госкорпорации «Росатом». Эта компания не только не зависит от импорта, но запретить ей экспортировать свою продукцию и технологии не могут даже США, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина с руководителем компании Алексеем Лихачевым 19 мая. Эта беседа показала, что пережить санкционный кризис российским компаниям и изменить отношение россиян к отечественной промышленности позволят высокие технологии. Корпорация «Росатом» была создана 15 лет назад, напомнил президент в начале встречи. Но история отечественной атомной отрасли началась намного раньше — в 1945 году, дополнил Лихачев. По его словам, с момента создания «Росатом» совершил «квантовый скачок» — по выручке, производительности труда, инвестициям, технологиям. Последние пять лет активно осваивались новые продукты и мировой рынок, сообщил глава госкорпорации. Лихачев сообщил, что компания и в текущих — санкционных — условиях продолжает реализовывать все международные проекты. «Они идут по плану. Видим риски с отдельными проектами, разрабатываем соответствующие компенсирующие мероприятия. Надеюсь, что подавляющее большинство из проектов будет успешно завершено», — отметил глава «Росатома». Глава Росатома Дмитрий Лихачев заверил президента, что госкорпорация не зависит от импорта и готова помогать достигать независимости другим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По добыче урана компания вышла на второе место в мире, а по обогащению остается лидером отрасли. «Продолжаем сотрудничество с МАГАТЭ, участвуем в международном большом термоядерном проекте во Франции (ИТЭР). Международное ядерное сообщество пока не рвет связи, пока это сотрудничество развивается», — заявил Лихачев. «Росатом» реализует и свой нацпроект — по развитию атомной энергетики и технологий. «Это действительно очень серьезное решение, оно создает и технологическую платформу четвертого поколения атомной энергетики, и дает нам возможность построить конкретный объект на земле… 95 процентов российской атомной станции сделано в России, причем пять процентов — не критические. Российские атомные технологии импортонезависимы. И мы здесь не видим никаких сдерживающих факторов», — заявил Лихачев. Атомные технологии всегда были высокотехнологичными, и многими наработками атомщиков могут пользоваться и другие компании для импортозамещения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Повышать импортонезависимость и технологичность «Росатом» намерен помогать и другим: по словам Лихачева, не менее 1 трлн рублей в год будет направляться на закупку продукции для атомной отрасли у предприятий машиностроительной и других сфер. «В советские времена даже в условиях „железного занавеса“ развивалось и математическое моделирование, и работы по системам безопасности, — все это дало толчок созданию целой программы новых продуктов. За прошлый год мы удовлетворили потребности в высокотехнологичной продукции более чем 2600 российских компаний и предприятий. Полностью замкнули цепочку в композитах и переходим к выпуску конкретного медицинского оборудования вполне современного», — сообщил глава корпорации. Путин подчеркнул, что «Росатом» — «один из технологических лидеров России». «Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Мы говорили про материалы — сразу многим отраслям помогли, начиная от авиастроения, заканчивая медициной», — отметил президент. Сильне других от введения санкций пострадали автопроизводители, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Беседа с Лихачевым стала для Путина продолжением встреч с руководителями госкорпораций, занимающихся высокотехнологичным производством, — накануне он общался с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Импортозамещение в условиях санкций Запада для них стало одним из основных направлений. Президенту важно было показать, что есть сферы, которые способы обеспечить независимость российской экономики. Это своего рода ответ тем, кто считает, что отечественная промышленность нетехнологична, не имеет возможности выпускать собственную продукцию, которая может заменить импортную (об этом заявил и сенатор Андрей Клишас), отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, социолог Олег Иванов. «С мнением Клишаса о том, что Россия провалила программу импортозамещения, многие люди согласны. Мы даже автомобили производим из импортных комплектующих. Это достаточно серьезная проблема для нашего общества, для государства. И ситуация с санкциями, внешнеполитическая обстановка — это некие триггеры, которые позволят нам относиться по-другому к нашей промышленности», — пояснил Иванов. «Росатом» действительно может дать толчок развитию отечественной промышленности, считает эксперт. «В компании выстроена система, которая предусматривает закупку продукции для предприятий „Росатома“ в основном от российских производителей, причем акцент делается на малый и средний бизнес — для его поддержки и развития», — отметил Олег Иванов. В атомном секторе хорошо развиты IT-технологии, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России импортозамещение хорошо сработало только в продовольственном секторе, подтверждает завкафедрой прикладной социологии Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. «В автомобилестроении импортозамещением никогда никто не занимался, поэтому такие тяжелые последствия. „Росатом“ как полувоенная организация всегда был ориентирован на технологическую независимость, развивал IT-кластер (было бы странно, если бы для управления ядерными боеприпасами привлекалось иностранное компьютерное оборудование)», — пояснил Зубец. «Росатом» действительно наиболее независим от импорта, сказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Это компания с советской историей, технологии которой разошлись по миру. Сегодня она может предлагать технологии, которые будут замещать другие направления. „Росатом“ — это та компания, которой не страшны санкции: в своем сегменте она остается лидером», — отметил Солонников. Статья по теме Путин показал, когда Россия снизит зависимость от импорта Заказы «Росатома» в значительной части международные, подтверждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «В сфере обогащения [урана] компания является монополистом. Она контролирует большое количество мощностей, которые поставляются в том числе на американский рынок», — резюмировал Абзалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные санкции оказались не страшны госкорпорации «Росатом». Эта компания не только не зависит от импорта, но запретить ей экспортировать свою продукцию и технологии не могут даже США, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина с руководителем компании Алексеем Лихачевым 19 мая. Эта беседа показала, что пережить санкционный кризис российским компаниям и изменить отношение россиян к отечественной промышленности позволят высокие технологии. Корпорация «Росатом» была создана 15 лет назад, напомнил президент в начале встречи. Но история отечественной атомной отрасли началась намного раньше — в 1945 году, дополнил Лихачев. По его словам, с момента создания «Росатом» совершил «квантовый скачок» — по выручке, производительности труда, инвестициям, технологиям. Последние пять лет активно осваивались новые продукты и мировой рынок, сообщил глава госкорпорации. Лихачев сообщил, что компания и в текущих — санкционных — условиях продолжает реализовывать все международные проекты. «Они идут по плану. Видим риски с отдельными проектами, разрабатываем соответствующие компенсирующие мероприятия. Надеюсь, что подавляющее большинство из проектов будет успешно завершено», — отметил глава «Росатома». По добыче урана компания вышла на второе место в мире, а по обогащению остается лидером отрасли. «Продолжаем сотрудничество с МАГАТЭ, участвуем в международном большом термоядерном проекте во Франции (ИТЭР). Международное ядерное сообщество пока не рвет связи, пока это сотрудничество развивается», — заявил Лихачев. «Росатом» реализует и свой нацпроект — по развитию атомной энергетики и технологий. «Это действительно очень серьезное решение, оно создает и технологическую платформу четвертого поколения атомной энергетики, и дает нам возможность построить конкретный объект на земле… 95 процентов российской атомной станции сделано в России, причем пять процентов — не критические. Российские атомные технологии импортонезависимы. И мы здесь не видим никаких сдерживающих факторов», — заявил Лихачев. Повышать импортонезависимость и технологичность «Росатом» намерен помогать и другим: по словам Лихачева, не менее 1 трлн рублей в год будет направляться на закупку продукции для атомной отрасли у предприятий машиностроительной и других сфер. «В советские времена даже в условиях „железного занавеса“ развивалось и математическое моделирование, и работы по системам безопасности, — все это дало толчок созданию целой программы новых продуктов. За прошлый год мы удовлетворили потребности в высокотехнологичной продукции более чем 2600 российских компаний и предприятий. Полностью замкнули цепочку в композитах и переходим к выпуску конкретного медицинского оборудования вполне современного», — сообщил глава корпорации. Путин подчеркнул, что «Росатом» — «один из технологических лидеров России». «Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Мы говорили про материалы — сразу многим отраслям помогли, начиная от авиастроения, заканчивая медициной», — отметил президент. Беседа с Лихачевым стала для Путина продолжением встреч с руководителями госкорпораций, занимающихся высокотехнологичным производством, — накануне он общался с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Импортозамещение в условиях санкций Запада для них стало одним из основных направлений. Президенту важно было показать, что есть сферы, которые способы обеспечить независимость российской экономики. Это своего рода ответ тем, кто считает, что отечественная промышленность нетехнологична, не имеет возможности выпускать собственную продукцию, которая может заменить импортную (об этом заявил и сенатор Андрей Клишас), отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, социолог Олег Иванов. «С мнением Клишаса о том, что Россия провалила программу импортозамещения, многие люди согласны. Мы даже автомобили производим из импортных комплектующих. Это достаточно серьезная проблема для нашего общества, для государства. И ситуация с санкциями, внешнеполитическая обстановка — это некие триггеры, которые позволят нам относиться по-другому к нашей промышленности», — пояснил Иванов. «Росатом» действительно может дать толчок развитию отечественной промышленности, считает эксперт. «В компании выстроена система, которая предусматривает закупку продукции для предприятий „Росатома“ в основном от российских производителей, причем акцент делается на малый и средний бизнес — для его поддержки и развития», — отметил Олег Иванов. В России импортозамещение хорошо сработало только в продовольственном секторе, подтверждает завкафедрой прикладной социологии Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. «В автомобилестроении импортозамещением никогда никто не занимался, поэтому такие тяжелые последствия. „Росатом“ как полувоенная организация всегда был ориентирован на технологическую независимость, развивал IT-кластер (было бы странно, если бы для управления ядерными боеприпасами привлекалось иностранное компьютерное оборудование)», — пояснил Зубец. «Росатом» действительно наиболее независим от импорта, сказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Это компания с советской историей, технологии которой разошлись по миру. Сегодня она может предлагать технологии, которые будут замещать другие направления. „Росатом“ — это та компания, которой не страшны санкции: в своем сегменте она остается лидером», — отметил Солонников. Заказы «Росатома» в значительной части международные, подтверждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «В сфере обогащения [урана] компания является монополистом. Она контролирует большое количество мощностей, которые поставляются в том числе на американский рынок», — резюмировал Абзалов.