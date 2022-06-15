Путин решил судьбу бывшей компании Чубайса

Она заменит ушедшие из России корпорации на рынке высоких технологий

15 июня 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин решил судьбу «Роснано» в современных экономических условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Судьба «Роснано» решена — госкомпания станет одним из проводников на рынок высоких технологий. Требование президента РФ вывести предприятие из огромных долгов показывает, что Россия остается открытой страной. Она готова делиться своими разработками и заинтересована в зарубежных инновациях, комментируют политологи URA.RU встречу Владимира Путина с главой «Роснано» Сергеем Куликовым 15 июня. Компания продолжит работу, правда, эффект от ее деятельности может проявиться нескоро, считают эксперты. Информацию о «Роснано» в весьма сжатом виде президент Путин изложил буквально за несколько секунд. «В первоначальном виде компания начала работать в 2007 году. За это время 150, по-моему, предприятий создано, несколько десятков тысяч рабочих мест — где-то под 40 тысяч», — сказал Путин и попросил Куликова более подробно рассказать о результатах работы. Глава «Роснано» Сергей Куликов заверил президента РФ Владимира Путина в перспективах компании Фото: официальный сайт Кремля По словам главы компании, «Роснано» — это «символ инвестирования в науку, в технологии, в будущее». Деньги — одна из составляющих. В 2021 году компании удалось преодолеть психологический барьер в 200 млрд рублей, полученных от ее деятельности. «[За время существования компании] в „Роснано“ инвестировано 233 млрд рублей. До 2020 года получено от выходов из портфеля, из активов 155 млрд рублей. Мы добавили в эту копилку за прошлый год еще 50 миллиардов, таким образом сравнявшись с инвестиционными затратами, чем подтверждаем в целом доходность нашей деятельности», — заявил Куликов. Финансовая ситуация постепенно улучшается, заверил Куликов. «Долги отдаем, в прошлом году отдали первые 20 миллиардов. Но проценты накапливаются», — сообщил топ-менеджер. Одним из приоритетных направлений «Роснано» будет развитие предприятий, обеспечивающих стабильную работу критической инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава компании рассказал о 13 предприятиях, которые планировалось продать, но в сегодняшней ситуации решено сохранить. Их деятельность направлена на поддержку критической инфраструктуры страны. Например, саранское предприятие «Оптоволокно» (работает в Мордовии), которое планируется развивать. «[Чтобы развивать] нужны исходные материалы», — заметил Путин. Куликов заверил, что это решаемый вопрос. «Сегодня три американских и японских поставщика ушли с рынка, и мы сейчас конкурируем только с китайцами, что сложно, за место в энергетическом кабеле и в телекомкабеле. Но тоже очень интересная задача, можно хорошо прирастать», — считает глава «Роснано» и добавил, что в планах — привлечь еще и частного инвестора. Путин поинтересовался, реалистично ли это. «Вы считаете, вы это сделаете?» — уточнил он у Куликова. Глава компании заявил, что «выбора нет». Финансовые проблемы у «Роснано» появились при предыдущем топ-менеджере Анатолии Чубайсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хотя 20 активов «Роснано» все же придется продать, признал Куликов. Но есть успешные наработки: экологически чистое мусоросжигание, производство нанотрубок (они уже тестируются при укладке асфальта на трассе Москва-Дон — дорога не деформируются даже при 50-градусной жаре). Новые подходы к работе и инновационные разработки позволили привлечь новых инвесторов и увеличить число разработок на 30%, сообщил Куликов. «Но мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — отреагировал президент. Когда Путин говорит о финансовом оздоровлении «Роснано», он подразумевает, что этот институт развития должен остаться, пояснил URA.RU политолог Марат Баширов. «Путин говорит о том, что должна ускориться реализация проектов, которые попали в сложное финансовое положение из-за деятельности предыдущего менеджмента [под руководством Анатолия Чубайса] и которые сегодня очень нужны. Они должны обеспечить России импортозамещение в области очень тонких производств», — отметил Баширов. Финансовое состояние «Роснано» действительно «плачевное», говорит политолог Максим Жаров. Во многом это связано со спецификой компании, которая работает с высоко рисковыми венчурными капиталами. «Большая часть инвестиций впустую, они идут в поиск инноваций. Задача финансового оздоровления ставится президентом, чтобы повысить эффективность уже имеющихся проектов и инвестиций, чтобы они давали отдачу», — пояснил Жаров. Новость по теме Путин поручил оздоровить бывшую компанию Чубайса Это не означает, что новые проекты в «Роснано» невозможны, считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. Более того, по его мнению, Путин показывает, что Россия не закрывается — она «открыта к сотрудничеству на высоком технологическом уровне». Для реализации планов властей по импортозамещению проекты «Роснано» (текущие и будущие) будут востребованы, убежден глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Вместе с тем, по мнению председателя Совета директоров Центра политического консультирования «Никколо М» Игоря Минтусова, «эффект от них может проявиться не сразу, а в течение нескольких месяцев, а то и лет». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Судьба «Роснано» решена — госкомпания станет одним из проводников на рынок высоких технологий. Требование президента РФ вывести предприятие из огромных долгов показывает, что Россия остается открытой страной. Она готова делиться своими разработками и заинтересована в зарубежных инновациях, комментируют политологи URA.RU встречу Владимира Путина с главой «Роснано» Сергеем Куликовым 15 июня. Компания продолжит работу, правда, эффект от ее деятельности может проявиться нескоро, считают эксперты. Информацию о «Роснано» в весьма сжатом виде президент Путин изложил буквально за несколько секунд. «В первоначальном виде компания начала работать в 2007 году. За это время 150, по-моему, предприятий создано, несколько десятков тысяч рабочих мест — где-то под 40 тысяч», — сказал Путин и попросил Куликова более подробно рассказать о результатах работы. По словам главы компании, «Роснано» — это «символ инвестирования в науку, в технологии, в будущее». Деньги — одна из составляющих. В 2021 году компании удалось преодолеть психологический барьер в 200 млрд рублей, полученных от ее деятельности. «[За время существования компании] в „Роснано“ инвестировано 233 млрд рублей. До 2020 года получено от выходов из портфеля, из активов 155 млрд рублей. Мы добавили в эту копилку за прошлый год еще 50 миллиардов, таким образом сравнявшись с инвестиционными затратами, чем подтверждаем в целом доходность нашей деятельности», — заявил Куликов. Финансовая ситуация постепенно улучшается, заверил Куликов. «Долги отдаем, в прошлом году отдали первые 20 миллиардов. Но проценты накапливаются», — сообщил топ-менеджер. Глава компании рассказал о 13 предприятиях, которые планировалось продать, но в сегодняшней ситуации решено сохранить. Их деятельность направлена на поддержку критической инфраструктуры страны. Например, саранское предприятие «Оптоволокно» (работает в Мордовии), которое планируется развивать. «[Чтобы развивать] нужны исходные материалы», — заметил Путин. Куликов заверил, что это решаемый вопрос. «Сегодня три американских и японских поставщика ушли с рынка, и мы сейчас конкурируем только с китайцами, что сложно, за место в энергетическом кабеле и в телекомкабеле. Но тоже очень интересная задача, можно хорошо прирастать», — считает глава «Роснано» и добавил, что в планах — привлечь еще и частного инвестора. Путин поинтересовался, реалистично ли это. «Вы считаете, вы это сделаете?» — уточнил он у Куликова. Глава компании заявил, что «выбора нет». Хотя 20 активов «Роснано» все же придется продать, признал Куликов. Но есть успешные наработки: экологически чистое мусоросжигание, производство нанотрубок (они уже тестируются при укладке асфальта на трассе Москва-Дон — дорога не деформируются даже при 50-градусной жаре). Новые подходы к работе и инновационные разработки позволили привлечь новых инвесторов и увеличить число разработок на 30%, сообщил Куликов. «Но мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — отреагировал президент. Когда Путин говорит о финансовом оздоровлении «Роснано», он подразумевает, что этот институт развития должен остаться, пояснил URA.RU политолог Марат Баширов. «Путин говорит о том, что должна ускориться реализация проектов, которые попали в сложное финансовое положение из-за деятельности предыдущего менеджмента [под руководством Анатолия Чубайса] и которые сегодня очень нужны. Они должны обеспечить России импортозамещение в области очень тонких производств», — отметил Баширов. Финансовое состояние «Роснано» действительно «плачевное», говорит политолог Максим Жаров. Во многом это связано со спецификой компании, которая работает с высоко рисковыми венчурными капиталами. «Большая часть инвестиций впустую, они идут в поиск инноваций. Задача финансового оздоровления ставится президентом, чтобы повысить эффективность уже имеющихся проектов и инвестиций, чтобы они давали отдачу», — пояснил Жаров. Это не означает, что новые проекты в «Роснано» невозможны, считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. Более того, по его мнению, Путин показывает, что Россия не закрывается — она «открыта к сотрудничеству на высоком технологическом уровне». Для реализации планов властей по импортозамещению проекты «Роснано» (текущие и будущие) будут востребованы, убежден глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Вместе с тем, по мнению председателя Совета директоров Центра политического консультирования «Никколо М» Игоря Минтусова, «эффект от них может проявиться не сразу, а в течение нескольких месяцев, а то и лет».