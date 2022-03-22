Источник: главного по свету в Екатеринбурге уволят. На него пали подозрения

22 марта 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Кто будет новым начальником «Горсвета», источник не раскрывает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшее время в Екатеринбурге сменят начальника МБУ «Горсвет», которое отвечает за освещение улиц уральской столицы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кто сменит действующего директора Николая Петухова, пока не раскрывается. «Петухова будут убирать — решение уже согласовано. [В чем причина?] Есть подозрения на конфликт интересов: подряды „Горсвета“ — в том числе на установку столбов — получают близкие к нему структуры», — поделился источник. В то же время по информации, размещенной на портале госзакупок, подобные связи формально не прослеживаются. Получить комментарий самого Петухова не удалось: по номеру телефона, указанному на сайте «Горсвета», корреспонденту сначала заявили, что Петухов занят, а потом не ответили на звонок. Начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова (Петухов — в ее непосредственном подчинении) к моменту публикации была недоступна для комментариев. Новость по теме Мэр Екатеринбурга меняет куратора проблемного актива В последнее время МБУ «Горсвет» фигурировало в повестке по двум поводам. В конце 2021-го стало известно о переговорах вокруг передачи предприятия в концессию. А через несколько недель — о планах мэра Алексея Орлова передать кураторство над МБУ от вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова к вице-мэру по строительству Рустаму Галямову. По одной из версий, смена директора «Горсвета» произойдет по завершении этого процесса. Источники URA.RU в мэрии расходятся в оценке текущего состояния предприятия. Один собеседник называет его «проблемным», другой — «условно проблемным». «По энергоэффективности и по автоматизации там все нормально, но опоры изношены», — объяснил второй собеседник. Примерно об этом же в октябре 2021-го на заседании гордумы говорил Петухов. В частности, он отчитывался, что больше нормативного срока используются 70% опор освещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ближайшее время в Екатеринбурге сменят начальника МБУ «Горсвет», которое отвечает за освещение улиц уральской столицы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кто сменит действующего директора Николая Петухова, пока не раскрывается. «Петухова будут убирать — решение уже согласовано. [В чем причина?] Есть подозрения на конфликт интересов: подряды „Горсвета“ — в том числе на установку столбов — получают близкие к нему структуры», — поделился источник. В то же время по информации, размещенной на портале госзакупок, подобные связи формально не прослеживаются. Получить комментарий самого Петухова не удалось: по номеру телефона, указанному на сайте «Горсвета», корреспонденту сначала заявили, что Петухов занят, а потом не ответили на звонок. Начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова (Петухов — в ее непосредственном подчинении) к моменту публикации была недоступна для комментариев. В последнее время МБУ «Горсвет» фигурировало в повестке по двум поводам. В конце 2021-го стало известно о переговорах вокруг передачи предприятия в концессию. А через несколько недель — о планах мэра Алексея Орлова передать кураторство над МБУ от вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова к вице-мэру по строительству Рустаму Галямову. По одной из версий, смена директора «Горсвета» произойдет по завершении этого процесса. Источники URA.RU в мэрии расходятся в оценке текущего состояния предприятия. Один собеседник называет его «проблемным», другой — «условно проблемным». «По энергоэффективности и по автоматизации там все нормально, но опоры изношены», — объяснил второй собеседник. Примерно об этом же в октябре 2021-го на заседании гордумы говорил Петухов. В частности, он отчитывался, что больше нормативного срока используются 70% опор освещения.