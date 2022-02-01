Для Алексея Орлова (слева) и Игоря Володина (справа) это было первое открытое столкновение за время совместной работы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Новым руководителем Счетной палаты Екатеринбурга будет человек, не связанный ни с мэром Алексеем Орловым, ни со спикером гордумы Игорем Володиным. Такое решение, по данным URA.RU, приняла администрация свердловского губернатора Евгения Куйвашева, реагируя на конфликт между двумя политиками, вероятно, с нее и начавшийся. Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению (МСУ), начало которого перенесли на час.

Спор между Орловым и Володиным разворачивался с конца 2021 года. Известно, что мэр продвигал на пост главы Счетной палаты бывшего председателя облизбиркома Владимира Русинова (считается, что по просьбе замгубернатора Валерия Чайникова), Володин же настаивал на переназначении действующего руководителя, своего товарища Андрея Парунина. Окончательное решение гордума должна была принять 25 января, но утром 17-го Орлов и Володин договорились поставить вопрос на паузу. Володин хотел использовать ее для консультаций с Куйвашевым. Известно как минимум об одной такой встрече.

Утром 2 февраля Володин объявил депутатам: «В связи с поступлением от кандидатов [Русинова и Парунина] заявлений об отказе в рассмотрении их кандидатур эти предложения мной, а также главой города отозваны». По его словам, гордума выберет нового руководителя Счетной палаты на заседании 22 февраля. Перед этим состоится заседание рабочей группы, куда входят пять депутатов (в том числе сам Володин).

«По решению резиденции новым главой Счетной палаты будет человек, равноудаленный от Володина и Орлова», — сказал собеседник URA.RU в городской власти. Предположительно, точку в конфликте поставил Чайников. Именно ему Куйвашев делегировал разрешение конфликта, дав понять обеим сторонам, что не намерен участвовать напрямую. 26 января, по данным URA.RU, Чайников общался с Орловым в его кабинете.

«Орлову изначально было все равно на Русинова — он продвигал его только потому, что попросил Чайников. А Володин в частных беседах уверял, что не сдаст Парунина. Получается, Володин потерял больше, чем Орлов», — констатировал второй источник URA.RU, погруженный в интригу. Дозвониться до Володина к моменту публикации корреспонденту не удалось.

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