К ответственности по итогам проверок привлекли 34 должностных лица Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Счетная палата Екатеринбурга в 2021 году выявила финансовые нарушения в мэрии на сумму 558,3 миллиона рублей, рассказал на заседании гордумы новый руководитель контрольного органа Александр Гетманчук. Из его отчета также следует, что количество проверок по сравнению в 2020 годом увеличилось с 11 до 16.

Гетманчук сообщил, что в 2021 году 9,2 миллиона рублей были использованы нецелевым образом или с нарушением условий предоставления субсидий, а 15,5 миллиона рублей бюджет недополучил или получил позже срока из-за просчетов по аренде и продаже городской земли. На нарушения бухгалтерского учета пришлось 219,1 млн, на нарушения в сфере управления муниципальными активами — 211,4 млн. «Количество выявленных нарушений в сфере закупок за год увеличилось на 38,2% (с 89 до 123)», — добавил главный аудитор Екатеринбурга.

На нарушения при закупках в общей сложности приходится 567 миллиона. Еще 41,7 миллиона были израсходованы неэффективно. По его словам, на основании материалов Счетной палаты в 2021 году было возбуждено 11 административных дел, внесены пять представлений и направлены в суд два иска. «К дисциплинарной ответственности привлечено 34 должностных лица», — резюмировал Гетманчук.

Несмотря на то, что объем нарушений с год снизился (в 2020 году было 580 миллионов), масштабы нарушений насторожили даже полпредство президента РФ в УрФО. Федеральный инспектор Руслан Садыков, который, хоть и регулярно ходит на заседания думы, крайне редко выступает, попросил Гетманчука объяснить, какие наказания применяются для того, чтобы количество финансовых нарушений стремилось к нулю.

«За нарушения умышленного характера, безусловно, должна быть ответственность. За процедурные моменты… Надо разбираться, насколько есть вина сотрудников. Я не считаю, что за каждое нарушение должно быть наказание. Нужно, безусловно, совершенствовать вопросы процедурного характера, принимать вовремя необходимые управленческие решения, поскольку иногда нарушения учреждениями или МУПами допускаются по вине главного администратора. Соответствующие рекомендации нами доводятся по результатам каждой проверки в адрес соответствующих руководителей в лице заместителей главы города, главы города», — ответил Гетманчук.

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