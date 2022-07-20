«Гомофобный пикник» хайпанул на всю страну, но оказался пустышкой

Репортаж URA.RU с унылого мероприятия в Екатеринбурге со слишком громким названием

20 июля 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Большая часть присутствующих оказалась журналистами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 19 июля в Екатеринбурге прошел «Гомофобный пикник», который прогремел на всю страну за счет своего названия. Однако он оказался совершенно неинтересен свердловчанам — если не считать журналистов, на нем побывало около 20 человек. Но, как признаются организаторы пикника — движение «Белые в городе», своего эффекта они добились: об их взглядах услышала вся Россия. «Мы хотели привлечь внимание к нашим мероприятиям. Такое название („Гомофобный пикник“ — прим.ред) — оно бросается в глаза людям, которые представляют ЛГБТ и являются либеральными активистами. У них тоже есть какой-то образ будущего, и они говорят: „Есть мы, а есть власть, и больше ничего нет“. А мы говорим: „Нет, еще есть мы, услышьте наш голос тоже“. Когда мы проводили предыдущие мероприятия с гораздо менее яркими названиями, на них никто не обращал внимания», — заявил директор клуба «Уральское возрождение» Тимофей Казанцев. Предствители традиционных ценностей и сами получали угрозы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Он подчеркнул, что пикник позволил их движению крикнуть на всю страну: в России существуют люди, выступающие за традиционные ценности. Малое количество присутствующих традиционалистов Казанцев оправдал тем, что многие его соратники опасаются таких мероприятий из-за агрессии со стороны оппонентов. Молодой человек рассказал, что даже ему поступали угрозы перед лекцией о морали и нравственности. Накануне выступления Казанцеву написал молодой человек, который заявил, что за свои взгляды парню придется совершать сексуальные действия. Однако дальше угроз в соцсетях дело не пошло. Директор клуба «Уральское возрождение» также признался, что однажды даже ему пришлось отвечать за свои громкие высказывания перед законом. По словам молодого человека, его обвинили в разжигании национальной розни, но он честно понес наказание и извинился за свои слова. Обсуждение сексуальных меньшинств избежать не удалось Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Что касается гомофобских взглядов, Казанцев опроверг их радикальность. Он рассказал, что на прошлой неделе присутствовал в суде, на котором в качестве обвиняемых находились его друзья, а потерпевшими стали представители екатеринбургского ресурсного центра для ЛГБТ. «Было судебное разбирательство с моим друзьями, на котором присутствовал я, а представители ресурсного центра были в качестве потерпевших. Я пришел поддержать [друзей], вижу знакомое лицо, и это оказалась госпожа Плюснина (речь идет об Анне Плюсниной — юристе ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге — прим.ред). Сидел я, сидела она, мы не конфликтовали, могли спокойно поздороваться», — сообщил Казанцев. Он предположил, что в теории они могли бы подраться, если бы парень открыто стал выражать свою позицию об однополых браках, однако никто не стал давить друг на друга. Ранее представители «Белых в городе» заявили, что не прочь, если на их пикник придут представители сексуальных меньшинств. И такие люди все же решились побывать на собрании «гомофобского» характера, чтобы понаблюдать за происходящим. Двое парней в черной одежде и масках, скрывающих лица, рассказали URA.RU, что захотели убедиться в своем представлении о том, что «Белые в городе» — люди не совсем адекватные. Противники пикника решили скрыть свои лица под масками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Всем же понятно, что это латентные персонажи. То, что они проводят — это „все идут на ‚Неделю гордости‘, а мы не такие, как все, мы будем контр-культурой“. Это маргинальные люди, которые называют себя „Белые в городе“ при том, что „белые“ были республиканцами», — сообщил один из молодых людей. Также он обратил внимание, что монархисты часто приходят в шок от информации, когда оппоненты рассказывают о гомосексуальных связях некоторых царей. «Их мини-мирок трескается. Это абсолютно смешные персонажи», — резюмировал один из противников пикника и назвал происходящее цирком. Затем он вместе с другом совершил обряд «изгнания бесов», раскидав цветной порошок рядом с местом сбора «гомофобов». Позицию «Белых в городе» не поддержали и две молодые горожанки Полина и Аня, которые назвали пикник странным. «Они неловкие и нелепо выглядят, потому что вся эта „Традиционная неделя“ выглядит будто в противовес „Недели гордости“, которая проходила пару лет. И все это произошло сразу после высказывания Анатолия Вассермана насчет того, что Екатеринбург — это „центр гомосексуализма“. Все звучит так, будто кто-то оскорбился, либо хочет доказать, что у нас здесь не „центр гомосексуализма“», — заявила журналистам девушка Полина. Девушки пришли на «Гомофобный пикник» в качестве сторонних наблюдателей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Несмотря на некоторые споры относительно правильности проведения подобного «Гомофобного пикника», атмосфера на площадке царила достаточно дружелюбная. Ребята пели под гитару, пили квас и раздавали интервью, а после сели играть в «Мафию». Ранее организаторы заявили, что для поддержания порядка привлекут народных дружинников. По словам участников пикника, защитники действительно присутствовали, но не выделялись своим внешним видом. Однако, в случае чего, помогли бы вывести бунтующих людей за пределы сквера. Отсутствие полицейских на площадке один из руководителей «Содружества» Артем Власов оправдал тем, что мероприятие не являлось политическим и не превышало по количеству 200 человек, хотя собрание нигде официально не регистрировали. Его слова подтвердил и Тимофей Казанцев, заявив, что отсутствие полиции объясняется тем, что государство доверяет их организации и понимает, что никаких радикальных действий на «Гомофобном пикнике» они предпринимать бы не стали. Артем Власов заявил, что никаких радикальных высказываний «Белые в городе» озвучивать не собирались Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На пикнике присутствовала пара, которая придерживается традиционных ценностей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Игра в «Мафию„привлекла чуть больше людей, чем сам пикник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

19 июля в Екатеринбурге прошел «Гомофобный пикник», который прогремел на всю страну за счет своего названия. Однако он оказался совершенно неинтересен свердловчанам — если не считать журналистов, на нем побывало около 20 человек. Но, как признаются организаторы пикника — движение «Белые в городе», своего эффекта они добились: об их взглядах услышала вся Россия. «Мы хотели привлечь внимание к нашим мероприятиям. Такое название („Гомофобный пикник“ — прим.ред) — оно бросается в глаза людям, которые представляют ЛГБТ и являются либеральными активистами. У них тоже есть какой-то образ будущего, и они говорят: „Есть мы, а есть власть, и больше ничего нет“. А мы говорим: „Нет, еще есть мы, услышьте наш голос тоже“. Когда мы проводили предыдущие мероприятия с гораздо менее яркими названиями, на них никто не обращал внимания», — заявил директор клуба «Уральское возрождение» Тимофей Казанцев. Он подчеркнул, что пикник позволил их движению крикнуть на всю страну: в России существуют люди, выступающие за традиционные ценности. Малое количество присутствующих традиционалистов Казанцев оправдал тем, что многие его соратники опасаются таких мероприятий из-за агрессии со стороны оппонентов. Молодой человек рассказал, что даже ему поступали угрозы перед лекцией о морали и нравственности. Накануне выступления Казанцеву написал молодой человек, который заявил, что за свои взгляды парню придется совершать сексуальные действия. Однако дальше угроз в соцсетях дело не пошло. Директор клуба «Уральское возрождение» также признался, что однажды даже ему пришлось отвечать за свои громкие высказывания перед законом. По словам молодого человека, его обвинили в разжигании национальной розни, но он честно понес наказание и извинился за свои слова. Что касается гомофобских взглядов, Казанцев опроверг их радикальность. Он рассказал, что на прошлой неделе присутствовал в суде, на котором в качестве обвиняемых находились его друзья, а потерпевшими стали представители екатеринбургского ресурсного центра для ЛГБТ. «Было судебное разбирательство с моим друзьями, на котором присутствовал я, а представители ресурсного центра были в качестве потерпевших. Я пришел поддержать [друзей], вижу знакомое лицо, и это оказалась госпожа Плюснина (речь идет об Анне Плюсниной — юристе ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге — прим.ред). Сидел я, сидела она, мы не конфликтовали, могли спокойно поздороваться», — сообщил Казанцев. Он предположил, что в теории они могли бы подраться, если бы парень открыто стал выражать свою позицию об однополых браках, однако никто не стал давить друг на друга. Ранее представители «Белых в городе» заявили, что не прочь, если на их пикник придут представители сексуальных меньшинств. И такие люди все же решились побывать на собрании «гомофобского» характера, чтобы понаблюдать за происходящим. Двое парней в черной одежде и масках, скрывающих лица, рассказали URA.RU, что захотели убедиться в своем представлении о том, что «Белые в городе» — люди не совсем адекватные. «Всем же понятно, что это латентные персонажи. То, что они проводят — это „все идут на ‚Неделю гордости‘, а мы не такие, как все, мы будем контр-культурой“. Это маргинальные люди, которые называют себя „Белые в городе“ при том, что „белые“ были республиканцами», — сообщил один из молодых людей. Также он обратил внимание, что монархисты часто приходят в шок от информации, когда оппоненты рассказывают о гомосексуальных связях некоторых царей. «Их мини-мирок трескается. Это абсолютно смешные персонажи», — резюмировал один из противников пикника и назвал происходящее цирком. Затем он вместе с другом совершил обряд «изгнания бесов», раскидав цветной порошок рядом с местом сбора «гомофобов». Позицию «Белых в городе» не поддержали и две молодые горожанки Полина и Аня, которые назвали пикник странным. «Они неловкие и нелепо выглядят, потому что вся эта „Традиционная неделя“ выглядит будто в противовес „Недели гордости“, которая проходила пару лет. И все это произошло сразу после высказывания Анатолия Вассермана насчет того, что Екатеринбург — это „центр гомосексуализма“. Все звучит так, будто кто-то оскорбился, либо хочет доказать, что у нас здесь не „центр гомосексуализма“», — заявила журналистам девушка Полина. Несмотря на некоторые споры относительно правильности проведения подобного «Гомофобного пикника», атмосфера на площадке царила достаточно дружелюбная. Ребята пели под гитару, пили квас и раздавали интервью, а после сели играть в «Мафию». Ранее организаторы заявили, что для поддержания порядка привлекут народных дружинников. По словам участников пикника, защитники действительно присутствовали, но не выделялись своим внешним видом. Однако, в случае чего, помогли бы вывести бунтующих людей за пределы сквера. Отсутствие полицейских на площадке один из руководителей «Содружества» Артем Власов оправдал тем, что мероприятие не являлось политическим и не превышало по количеству 200 человек, хотя собрание нигде официально не регистрировали. Его слова подтвердил и Тимофей Казанцев, заявив, что отсутствие полиции объясняется тем, что государство доверяет их организации и понимает, что никаких радикальных действий на «Гомофобном пикнике» они предпринимать бы не стали.