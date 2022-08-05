Путин приблизил завершение спецоперации на Украине

Посредник между Москвой и Киевом убедился в серьезности намерений президента РФ

05 августа 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой приблизил конец спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новой встречей с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин может приблизить конец спецоперации на Украине. Россия уже приложила для этого усилия, доказав, что готова выполнять достигнутые договоренности, в частности, по «зерновой сделке», комментируют URA.RU политологи переговоры двух лидеров в Сочи 5 августа. По мнению аналитиков, позиция РФ показывает, что никакого продовольственного заговора в России никто не строил, и что она заинтересована в мирном процессе. Путин пригласил своего турецкого коллегу на встречу в сочинский санаторий «Русь», где они уже беседовали и ранее. Президент РФ в начале переговоров обратил внимание на торгово-экономические связи: товарооборот между странами в 2021 году увеличился на 57%, а за пять месяцев этого года вырос уже вдвое. Между президентами Турции (слева) и России (справа) установились конструктивные отношения Фото: kremlin.ru Россия и Турция реализуют ряд крупных совместных проектов. Один из них — «Турецкий поток». «Он является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев. Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе. Европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, то она обеспечивает бесперебойный транзит», — заявил Путин. Президент РФ сделал акцент на так называемом «продовольственном кейсе». «Решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Хочу поблагодарить, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки», — отметил Путин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на открытие новой страницы в истории двусторонних отношений с Россией Фото: kremlin.ru Как одну из ключевых тем переговоров «зерновую сделку» выделил в протокольной части и Эрдоган. При этом он подчеркнул, что «Россия играет на мировой арене особую роль». «Мир устремил свои взгляды на Сочи: что они [Путин и Эрдоган] там будут делать. Пристально следят за нашей встречей», — заметил президент Турции, добавив, что Турция открывает новую страницу в истории отношений с Россией. Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Тегеране в рамках саммита «астанинской тройки» 19 июля. Тогда Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество и предоставление площадки для переговоров по вывозу зерна через Черное море. Уже 22 июля в Стамбуле Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании координационного центра, который должен досматривать суда с продовольствием с целью не допустить контрабанды оружия и провокации. Там же, в Стамбуле, Россия и ООН подписали меморандум, согласно которому ООН должна способствовать снятию антироссийских санкций, препятствующих экспорту продуктов и удобрений из РФ (о нем и упомянул сегодня Путин). Россия уже доказала, что готова соблюдать все договоренности по зерновой сделке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Однако как раз с положениями меморандума ООН возникли проблемы, отметил в разговоре с URA.RU эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «[Генсек ООН Антониу] Гуттереш подписал в Турции пакетное соглашение, но оно не работает. Тем не менее, Россия свою часть обязательств выполняет. И это очень важно. Путин говорит о том, что Россия и дальше готова выполнять свои обязательства, даже если другая сторона этого не делает, потому что речь идет о гуманитарной компоненте. Поэтому же со стороны России никаких угроз по отношению к судам с продовольствием с Украины нет и не будет», — пояснил Брутер. Путину важно еще раз обсудить эту тему с Эрдоганом, показать, что никто никакого продовольственного заговора со стороны России не замышлял, отметил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов. «Продуктовая сделка России особенно хорошо воспринимается в Африке. И при этом все доводы Запада [против России], что, дескать, это РФ устроила продуктовую блокаду, разбиваются», — сказал Балмасов. Россия не препятствует вывозу украинского зерна по морю и готова сама поставлять продовольствие на мировые рынки, если будут сняты санкции Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Диалогом с Эрдоганом российский лидер показывает, что Москва и дальше намерена выполнять договоренности, комментирует эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. И реализация кейса по вывозу зерна с Украины подтверждает это. В результате сделки цены на продовольствие на мировых рынках уже снизились. Но если санкции в отношении России будут сняты, это «и облегчит экспорт российского зерна, и поможет насытить рынок этой продукцией», убеждена эксперт. Кейс с «зерновой сделкой» показывает, что Россия готова к переговорам о разрешении конфликта (а равно — о завершении спецоперации) на Украине, полагают политологи. В Киеве, правда, не видят предпосылок для этого, как заявил на днях глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ответ на слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына о возможности «более широких договоренностей» между двумя сторонами. Турция может способствовать возобновлению мирного процесса между Россией и Украиной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тем не менее, вопрос возобновления мирных переговоров может возникнуть, уверен гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Зерновая сделка уже работает. Важно, чтобы все ее участники не нарушали договоренностей. Вопрос — можно ли на базе соглашения по зерну начать какой-то более серьезный политический процесс по другим, более чувствительным вопросам? Даже возобновить мирные переговоры», — отметил Кортунов. Новость по теме Путин призвал Евросоюз благодарить Эрдогана за российский газ. Видео Путин попытается с помощью Эрдогана приблизить возобновление переговоров, но России важно, чтобы ситуация на Украине разрешилась на ее условиях, поясняет директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «России нужен мир. Она заинтересована в заключении мирного соглашения, и об этом Путин говорит. Турция нам в этом может поспособствовать», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новой встречей с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин может приблизить конец спецоперации на Украине. Россия уже приложила для этого усилия, доказав, что готова выполнять достигнутые договоренности, в частности, по «зерновой сделке», комментируют URA.RU политологи переговоры двух лидеров в Сочи 5 августа. По мнению аналитиков, позиция РФ показывает, что никакого продовольственного заговора в России никто не строил, и что она заинтересована в мирном процессе. Путин пригласил своего турецкого коллегу на встречу в сочинский санаторий «Русь», где они уже беседовали и ранее. Президент РФ в начале переговоров обратил внимание на торгово-экономические связи: товарооборот между странами в 2021 году увеличился на 57%, а за пять месяцев этого года вырос уже вдвое. Россия и Турция реализуют ряд крупных совместных проектов. Один из них — «Турецкий поток». «Он является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев. Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе. Европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, то она обеспечивает бесперебойный транзит», — заявил Путин. Президент РФ сделал акцент на так называемом «продовольственном кейсе». «Решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Хочу поблагодарить, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки», — отметил Путин. Как одну из ключевых тем переговоров «зерновую сделку» выделил в протокольной части и Эрдоган. При этом он подчеркнул, что «Россия играет на мировой арене особую роль». «Мир устремил свои взгляды на Сочи: что они [Путин и Эрдоган] там будут делать. Пристально следят за нашей встречей», — заметил президент Турции, добавив, что Турция открывает новую страницу в истории отношений с Россией. Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Тегеране в рамках саммита «астанинской тройки» 19 июля. Тогда Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество и предоставление площадки для переговоров по вывозу зерна через Черное море. Уже 22 июля в Стамбуле Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании координационного центра, который должен досматривать суда с продовольствием с целью не допустить контрабанды оружия и провокации. Там же, в Стамбуле, Россия и ООН подписали меморандум, согласно которому ООН должна способствовать снятию антироссийских санкций, препятствующих экспорту продуктов и удобрений из РФ (о нем и упомянул сегодня Путин). Однако как раз с положениями меморандума ООН возникли проблемы, отметил в разговоре с URA.RU эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «[Генсек ООН Антониу] Гуттереш подписал в Турции пакетное соглашение, но оно не работает. Тем не менее, Россия свою часть обязательств выполняет. И это очень важно. Путин говорит о том, что Россия и дальше готова выполнять свои обязательства, даже если другая сторона этого не делает, потому что речь идет о гуманитарной компоненте. Поэтому же со стороны России никаких угроз по отношению к судам с продовольствием с Украины нет и не будет», — пояснил Брутер. Путину важно еще раз обсудить эту тему с Эрдоганом, показать, что никто никакого продовольственного заговора со стороны России не замышлял, отметил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов. «Продуктовая сделка России особенно хорошо воспринимается в Африке. И при этом все доводы Запада [против России], что, дескать, это РФ устроила продуктовую блокаду, разбиваются», — сказал Балмасов. Диалогом с Эрдоганом российский лидер показывает, что Москва и дальше намерена выполнять договоренности, комментирует эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. И реализация кейса по вывозу зерна с Украины подтверждает это. В результате сделки цены на продовольствие на мировых рынках уже снизились. Но если санкции в отношении России будут сняты, это «и облегчит экспорт российского зерна, и поможет насытить рынок этой продукцией», убеждена эксперт. Кейс с «зерновой сделкой» показывает, что Россия готова к переговорам о разрешении конфликта (а равно — о завершении спецоперации) на Украине, полагают политологи. В Киеве, правда, не видят предпосылок для этого, как заявил на днях глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ответ на слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына о возможности «более широких договоренностей» между двумя сторонами. Тем не менее, вопрос возобновления мирных переговоров может возникнуть, уверен гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Зерновая сделка уже работает. Важно, чтобы все ее участники не нарушали договоренностей. Вопрос — можно ли на базе соглашения по зерну начать какой-то более серьезный политический процесс по другим, более чувствительным вопросам? Даже возобновить мирные переговоры», — отметил Кортунов. Путин попытается с помощью Эрдогана приблизить возобновление переговоров, но России важно, чтобы ситуация на Украине разрешилась на ее условиях, поясняет директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «России нужен мир. Она заинтересована в заключении мирного соглашения, и об этом Путин говорит. Турция нам в этом может поспособствовать», — заключил политолог.