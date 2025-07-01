Власти Татарстана предупредили жителей о проблемах с интернетом из-за дронов

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В Татарстане жителей предупреждают о проблемах с интернетом
В Татарстане жителей предупреждают о проблемах с интернетом Фото:

В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», что привело к временному снижению скорости мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ограничения в мобильной связи действуют для обеспечения безопасности жителей в период действия режима, а также в связи с введением режима «Ковер» в аэропортах Казани и Нижнекамска.

«Неудобства, связанные со снижением скорости интернета, временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала „Беспилотная опасность“. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена», — отметили в правительстве Татарстана. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Власти республики подчеркнули, что все оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности для защиты населения. В аэропортах Казани и Нижнекамска действует режим «Ковер». Помимо Татарстана режим беспилотной опасности также действует в Саратовской области.

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В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», что привело к временному снижению скорости мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ограничения в мобильной связи действуют для обеспечения безопасности жителей в период действия режима, а также в связи с введением режима «Ковер» в аэропортах Казани и Нижнекамска. «Неудобства, связанные со снижением скорости интернета, временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала „Беспилотная опасность“. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена», — отметили в правительстве Татарстана. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Власти республики подчеркнули, что все оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности для защиты населения. В аэропортах Казани и Нижнекамска действует режим «Ковер». Помимо Татарстана режим беспилотной опасности также действует в Саратовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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