Власти Татарстана предупредили жителей о проблемах с интернетом из-за дронов

В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», что привело к временному снижению скорости мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ограничения в мобильной связи действуют для обеспечения безопасности жителей в период действия режима, а также в связи с введением режима «Ковер» в аэропортах Казани и Нижнекамска.
«Неудобства, связанные со снижением скорости интернета, временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала „Беспилотная опасность“. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена», — отметили в правительстве Татарстана. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Власти республики подчеркнули, что все оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности для защиты населения. В аэропортах Казани и Нижнекамска действует режим «Ковер». Помимо Татарстана режим беспилотной опасности также действует в Саратовской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.