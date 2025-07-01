Украинские дроны массово атаковали Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 июля поразили украинские дроны в Ростовской области. В результате атакам подверглись три города и пять областных районов. Пострадавших нет, однако в Таганроге беспилотник врезался в многоквартирный дом, в результате чего повыбивало окна в одной из квартир. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В Таганроге по адресу 7-я Садовая площадка, 12 в многоквартирном доме выбиты несколько окон, повреждены стоявшие рядом автомобили. На месте работает муниципальная комиссия, ущерб уточняется», — сообщил глава области в своем telegram-канале. Он также отметил отражение атак БПЛА в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.
По словам Слюсаря, глава администрации Таганрога Светлана Камбулова выезжала к месту происшествия для организации помощи жителям. В итоге пострадавших не обнаружили.
Атаки беспилотников на территорию Ростовской области фиксируются не впервые: в ночь на 25 июня ПВО уже отражали удары по Мясниковскому и Неклиновскому районам, а также по Таганрогу и Азову, где были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и линии электропередач. Тогда, как и сейчас, среди жителей пострадавших не было.
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