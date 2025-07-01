Украина запустила почти под сотню беспилотников по России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 60 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 60 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Республики Крым (17 дронов), Ростовской области (16), Курской области (5), Саратовской области (4), Белгородской области (2), а также по одному дрону над Воронежской и Орловской областями», — отмечается в сообщении военного ведомства. Еще 11 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря и три — над Черным морем, добавили в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются уже несколько дней подряд. В ночь на 26 июня системы ПВО уничтожили 50 дронов, а 27 июня — еще 39, большинство из которых было сбито над Ростовской и Волгоградской областями, а также Крымом. В ночь на 1 июля Киев также атаковал ракетами Донецк. Сообщалось об одном погибшем. URA.RU ведет онлайн трансляцию происшествия.
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