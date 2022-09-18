Куйвашев указал элите Екатеринбурга, с кем торговаться о выборах

И тут же сделал исключение — для девушки с влиятельным родственником

19 сентября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев приехал в мэрию прямо из Театра эстрады, где у него была инаугурация Фото: Размик Закарян © URA.RU Дождавшись вступления губернатора Евгения Куйвашева в должность, екатеринбургский истеблишмент наконец получил от него ответ на волнующий вопрос — кто будет составлять списки кандидатов на выборы в гордуму 2023 года (сейчас это главная тема). Мэр Алексей Орлов. Впрочем, возможны исключения, тут же дал понять глава региона собравшимся на пятом этаже администрации, куда он прибыл сразу по окончании яркой церемонии в Театре эстрады. «У Евгения Владимировича, как вы сами понимаете, очень напряженный день. Я бы хотел его поблагодарить, что он нашел возможность заехать в администрацию города», — сказал Орлов, подчеркивая значимость события. В 2018 году Евгений Куйвашев занимался выборами в думу сам — из-за демарша его тогдашнего зама Владимира Тунгусова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Долгое время мэрия для Куйвашева как место встреч не существовала — из-за напряженных отношений с муниципальной властью. Ситуация начала меняться в 2018-м. Тогда Куйвашев пришел на первое — символическое — заседание действующего созыва думы, где мэром избрали Александра Высокинского, зама Куйвашева. А с назначением Орлова такие визиты стали едва ли не регулярными. Но по-прежнему производят впечатление. Говорят, Орлов и Куйвашев еще в ночь после выборов (11 сентября) договорились, что губернатор лично поблагодарит всех, кто был причастен к его результату в городе. Ведь на территории, как всегда считалось, протестного Екатеринбурга Куйвашев набрал сильно больше ожидаемого — 56,85%. Разница с результатами 2017 года — почти десять процентов (47,8%). При том что Орлова неожиданно лишили доступа к областному предвыборному бюджету. Главный по выборам у Орлова — Сергей Плахотин — на встрече с Куйвашевым быть не смог. Отпуск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Это, наверное, впервые в новейшей политической истории [Екатеринбурга], когда 57% проголосовавших отдали свои голоса действующему губернатору, — с видимым удовлетворением проговорил Орлов. «Команда Екатеринбурга готова к реализации программы, с которой вы вышли на выборы, команда Екатеринбурга вместе с вами», — добавил он, провоцируя аплодисменты и звон бокалов. В 531-й зал администрации попали полсотни человек. В основном чиновники — вице-мэры, главы районов, начальники подразделений администрации. Депутатов мэрия отбирала по двум критериям: принадлежности к «Единой России» (отсутствовали четверо — вице-спикер думы Виктор Тестов, Тимофей Жуков, Александра Журавлева и Татьяна Вяткина) и полезности на выборах (по этому критерию в список попали справедливоросс Александр Колесников и Дмитрий Николаев из ЛДПР). От бизнеса пригласили Игоря Заводовского («Малышева-73»), Геннадия Черных (Prinzip), Андрея Симановского («Сима-ленд», зашел в зал вместе с губернатором) и Вячеслава Трапезникова — главу местной гильдии строителей. От духовенства приехал митрополит Евгений (Кульберг). Статья по теме Орлов использует победу Куйвашева для зачистки власти «Я хочу вам искренне сказать „спасибо“. Для меня поддержка города очень важна, потому что Екатеринбург — важнейший фактор развития области. От того, как обстоят дела здесь, зависит, как живут люди в соседних городах. <…> Я очень благодарен, что сегодня в Екатеринбурге команда, которая способна выполнить то, о чем мы говорим. Я с мэром, с председателем думы встречаюсь регулярно», — отметил уже сам Куйвашев. Все снова чокнулись. «Приезд губернатора [в мэрию] — однозначно усиление Орлова. Куйвашев сигнализирует, что решения, кто пойдет на выборы от „Единой России“, будет принимать именно Алексей Валерьевич. Но на финальном этапе [согласований] возможны корректировки от самого Куйвашева», — отметил в кулуарах знакомый политик. Такой же оценкой с корреспондентом поделились три другие участника дневного раута, планирующие переизбираться. Из-за начала подготовки к выборам Алексей Орлов отложил отпуск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По их предположению, конфигурация предстоящей кампании начнет выстраиваться уже в конце сентября-середине октября. Не зря же Орлов отложил отпуск. Первым делом предстоит определиться, по какой схеме проводить выборы, переходить ли на формирование думы только по одномандатным округам, как в Нижнем Тагиле. По данным URA.RU, вице-мэры Марина Фадеева (руководитель аппарата) и Сергей Плахотин (политика и СМИ) на днях сдали Орлову таблички, где прописаны плюсы и минусы каждой модели. Мэр своего мнения еще не высказал. Вслед за Куйвашевым и Орловым к микрофону вышел спикер думы Игорь Володин. «Все мы вас знаем как целеустремленного, опытного руководителя, который сплотил вокруг себя команду и принимает грамотные управленческие решения. <…> И мы уверены, что нам предстоит реализовывать немало важных проектов», — как бы намекнул депутат. По слухам, в следующем году Орлов попытается сместить его с поста председателя — чтобы ограничить влияние на мэрию покровителя Володина, близкого к губернатору бизнесмена Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). В то же время сам Кочетков всячески транслирует через окружение: городская дума ему, в общем-то, и не интересна. На это может указывать деталь: соратник Кочеткова Анатолий Шарапов (формально — советник Куйвашева, курирующий гордуму) депутатам, желающим идти на новый срок, якобы так и говорит — идите к Орлову. Сегодня вместе с Симановским, Орловым, Володиным и митрополитом Шарапов стоял за губернаторским столиком. Будущее спикера думы Игоря Володина, выступавшего вслед за Орловым и Куйвашевым, пока не определено Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В финале банкета Куйвашев всех удивил. Склонившись над депутатом Анастасией Немец, он, как объяснили позднее, якобы заверил ее, что примет на следующей неделе. Если это правда, то Немец, в 2018 году шедшая в тройке ЕР, может стать первым депутатом, получившим гарантии переизбрания — причем в обход Орлова. «У Анастасии с губернатором особая связь — через родственника», — объясняют ее товарищи. Воспользуется ли Володин такой же опцией — прямого выхода на Куйвашева, — пока неясно. Обсудить свои перспективы в рамках фуршета ни он, ни другие депутаты возможности не имели: Куйвашев и Орлов довольно быстро уехали на субботник на Метеогорке. С помощью «Сима-ленда» Марина Фадеева все-таки добилась, чтобы первые лица прибрались на разбитой территории (Орлов ездил туда в июле). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дождавшись вступления губернатора Евгения Куйвашева в должность, екатеринбургский истеблишмент наконец получил от него ответ на волнующий вопрос — кто будет составлять списки кандидатов на выборы в гордуму 2023 года (сейчас это главная тема). Мэр Алексей Орлов. Впрочем, возможны исключения, тут же дал понять глава региона собравшимся на пятом этаже администрации, куда он прибыл сразу по окончании яркой церемонии в Театре эстрады. «У Евгения Владимировича, как вы сами понимаете, очень напряженный день. Я бы хотел его поблагодарить, что он нашел возможность заехать в администрацию города», — сказал Орлов, подчеркивая значимость события. Долгое время мэрия для Куйвашева как место встреч не существовала — из-за напряженных отношений с муниципальной властью. Ситуация начала меняться в 2018-м. Тогда Куйвашев пришел на первое — символическое — заседание действующего созыва думы, где мэром избрали Александра Высокинского, зама Куйвашева. А с назначением Орлова такие визиты стали едва ли не регулярными. Но по-прежнему производят впечатление. Говорят, Орлов и Куйвашев еще в ночь после выборов (11 сентября) договорились, что губернатор лично поблагодарит всех, кто был причастен к его результату в городе. Ведь на территории, как всегда считалось, протестного Екатеринбурга Куйвашев набрал сильно больше ожидаемого — 56,85%. Разница с результатами 2017 года — почти десять процентов (47,8%). При том что Орлова неожиданно лишили доступа к областному предвыборному бюджету. «Это, наверное, впервые в новейшей политической истории [Екатеринбурга], когда 57% проголосовавших отдали свои голоса действующему губернатору, — с видимым удовлетворением проговорил Орлов. «Команда Екатеринбурга готова к реализации программы, с которой вы вышли на выборы, команда Екатеринбурга вместе с вами», — добавил он, провоцируя аплодисменты и звон бокалов. В 531-й зал администрации попали полсотни человек. В основном чиновники — вице-мэры, главы районов, начальники подразделений администрации. Депутатов мэрия отбирала по двум критериям: принадлежности к «Единой России» (отсутствовали четверо — вице-спикер думы Виктор Тестов, Тимофей Жуков, Александра Журавлева и Татьяна Вяткина) и полезности на выборах (по этому критерию в список попали справедливоросс Александр Колесников и Дмитрий Николаев из ЛДПР). От бизнеса пригласили Игоря Заводовского («Малышева-73»), Геннадия Черных (Prinzip), Андрея Симановского («Сима-ленд», зашел в зал вместе с губернатором) и Вячеслава Трапезникова — главу местной гильдии строителей. От духовенства приехал митрополит Евгений (Кульберг). «Я хочу вам искренне сказать „спасибо“. Для меня поддержка города очень важна, потому что Екатеринбург — важнейший фактор развития области. От того, как обстоят дела здесь, зависит, как живут люди в соседних городах. <…> Я очень благодарен, что сегодня в Екатеринбурге команда, которая способна выполнить то, о чем мы говорим. Я с мэром, с председателем думы встречаюсь регулярно», — отметил уже сам Куйвашев. Все снова чокнулись. «Приезд губернатора [в мэрию] — однозначно усиление Орлова. Куйвашев сигнализирует, что решения, кто пойдет на выборы от „Единой России“, будет принимать именно Алексей Валерьевич. Но на финальном этапе [согласований] возможны корректировки от самого Куйвашева», — отметил в кулуарах знакомый политик. Такой же оценкой с корреспондентом поделились три другие участника дневного раута, планирующие переизбираться. По их предположению, конфигурация предстоящей кампании начнет выстраиваться уже в конце сентября-середине октября. Не зря же Орлов отложил отпуск. Первым делом предстоит определиться, по какой схеме проводить выборы, переходить ли на формирование думы только по одномандатным округам, как в Нижнем Тагиле. По данным URA.RU, вице-мэры Марина Фадеева (руководитель аппарата) и Сергей Плахотин (политика и СМИ) на днях сдали Орлову таблички, где прописаны плюсы и минусы каждой модели. Мэр своего мнения еще не высказал. Вслед за Куйвашевым и Орловым к микрофону вышел спикер думы Игорь Володин. «Все мы вас знаем как целеустремленного, опытного руководителя, который сплотил вокруг себя команду и принимает грамотные управленческие решения. <…> И мы уверены, что нам предстоит реализовывать немало важных проектов», — как бы намекнул депутат. По слухам, в следующем году Орлов попытается сместить его с поста председателя — чтобы ограничить влияние на мэрию покровителя Володина, близкого к губернатору бизнесмена Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). В то же время сам Кочетков всячески транслирует через окружение: городская дума ему, в общем-то, и не интересна. На это может указывать деталь: соратник Кочеткова Анатолий Шарапов (формально — советник Куйвашева, курирующий гордуму) депутатам, желающим идти на новый срок, якобы так и говорит — идите к Орлову. Сегодня вместе с Симановским, Орловым, Володиным и митрополитом Шарапов стоял за губернаторским столиком. В финале банкета Куйвашев всех удивил. Склонившись над депутатом Анастасией Немец, он, как объяснили позднее, якобы заверил ее, что примет на следующей неделе. Если это правда, то Немец, в 2018 году шедшая в тройке ЕР, может стать первым депутатом, получившим гарантии переизбрания — причем в обход Орлова. «У Анастасии с губернатором особая связь — через родственника», — объясняют ее товарищи. Воспользуется ли Володин такой же опцией — прямого выхода на Куйвашева, — пока неясно. Обсудить свои перспективы в рамках фуршета ни он, ни другие депутаты возможности не имели: Куйвашев и Орлов довольно быстро уехали на субботник на Метеогорке. С помощью «Сима-ленда» Марина Фадеева все-таки добилась, чтобы первые лица прибрались на разбитой территории (Орлов ездил туда в июле).