Жители ЯНАО похудели благодаря исследованию медиков

Жителям ЯНАО, принявшим участие в исследовании, в среднем удалось скинуть от 3 до 8 кило Фото: depositphotos.com

Специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с московскими коллегами из НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ провели исследование по дистанционному мониторингу людей, страдающих от лишнего веса. Как рассказал URA.RU главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев, на протяжении шести месяцев участники худели по особой технологии под наблюдением медиков.

«В российско-японском исследовании по дистанционному мониторингу людей с избыточной массой тела „RJ Tomodachi“ приняли участие 100 человек, около 80% смогли снизить свою массу тела на 5-13% от исходной. Ямал стал одним из шести регионов России, где проходил международный проект, направленный на дистанционное снижение веса. Помимо Ямала в нем приняли участие Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская и Тверская области», — уточнил доктор.

Участников исследования приобщали к здоровому образу жизни Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участникам в округе предоставили специальное оборудование, контролирующее массу тела, артериальное давление и объем физической активности. За все время специалисты центра провели почти четыреста личных встреч: профилактологи помогали людям привести вес к норме. Медики мотивировали участников и приобщали к здоровому образу жизни. Для них устраивали психологические тренинги, групповые занятия по сбалансированному питанию и формировали навыки подвижного образа жизни.

«Сто участников проекта были условно разделены на две группы — группу самоконтроля и группу активного наблюдения. Участники первой посетили профилактологов дважды — в начале и в конце проекта, через шесть месяцев. Участники группы активного наблюдения встретились с медиками специалистами четыре раза. Вне зависимости от группы каждые два-три дня в специальном приложении нужно было отмечать вес, физическую активность и вести дневник питания. Врачи консультировали каждого пациента и корректировали их путь к совершенству», — уточнил Токарев.

Участникам исследования было сложно привыкнуть к здоровому питанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отмечается, что для участников исследования одной из сложных задач стало изменение привычного образа жизни, питания и поведения. При этом не всем удалось в конце показать хорошие результаты. Жителям ЯНАО, принявшим участие, в среднем удалось избавиться от 3-8 кг лишнего веса. Самые целеустремленные и ответственные смогли скинуть до 15 кг веса. «Основная цель работы не только снизить вес при помощи врачебного контроля, но сформировать у пациентов новую концепцию питания и физической активности. Это важнейшее условие снижения веса и поддержания его в пределах нормы по окончанию исследования», — подчеркнул Токарев.

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Ранее сообщалось, что в ЯНАО провели исследование, позволяющее снизить смертность. Болезни системы кровообращения диагностированы у пятой части населения Ямала.

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