Путин нашел для россиян замену отдыху в Европе

Место, где раньше отдыхала советская элита, будет доступно для всех

07 ноября 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин осмотрел будущий крупнейший туристско-рекреационный кластер в Твери Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отдых в Европе сможет заменить россиянам новый туристско-рекреационный кластер «Волжское море». Некогда элитное место отдыха будет еще комфортнее и при этом станет доступным для большинства россиян, комментируют эксперты итоги поездки президента РФ Владимира Путина в Тверскую область 7 ноября. Визит главы государства, по мнению политологов, стимулирует строительство флагманского объекта. Развитие особой экономической зоны «Завидово» началось еще в 2015 году. В 2019-м проект приобрел уже государственное значение: туристско-рекреационный кластер «Волжское море» вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2025 года. В него включены города Калязин (семейный и детский отдых), Кимры (русский быт), Конаково (культурный центр курортной зоны «Конаковская ривьера»), Тверь (историко-культурный туризм) и Весьегонск (гастрономический туризм). В проект планируется вложить свыше 10 млрд рублей, которые пойдут на строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка и парка развлечений, аэропарка, агротуристического комплекса и т. д. Тверской губернатор Игорь Руденя отчитался за потраченные на строительство туркластера федеральные деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из Москвы до курорта можно будет добраться всего за 1 час 20 минут. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Кремля, готовая инфраструктура объединит автомобильный, железнодорожный и водный туристический кластеры. «Строятся пассажирский порт, здание речного вокзала, примыкающая железнодорожная ветка. Уже введена в эксплуатацию часть дорожной инфраструктуры (подъезд к реке Шоша), водозаборный узел. Новый портовый комплекс позволит одновременно принимать до семи круизных судов, среднесуточный пассажирооборот превысит тысячу человек», — говорится в сообщении. Президент Путин осмотрел макет и площадку в Завидово, где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. «Отличный проект, очень хороший. Поздравляю. И постараюсь помочь вам отследить, чтобы запланированные средства поступали вовремя», — пообещал глава государства. Тверская область — регион, который максимально соответствует условиям для комфортного отдыха, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. Именно Завидово выбирала для отдыха советская номенклатурная элита. «Туда приезжали руководящие партийные деятели, привозили туда зарубежных гостей. Сейчас же речь идет о том, чтобы туризм стал не только и не столько прерогативой элитных групп, сколько массовым явлением. Поэтому президенту важно лично посмотреть, как идет инфраструктурное развитие», — отметил Нечаев. Проект «Волжское море» независимый аналитик Дмитрий Адамидов называет флагманским, чем и объясняется особый интерес к нему президента Путина. «Внутренний туризм — один из приоритетов госполитики, на него выделяются большие деньги. История с „Завидово“ связана с тем, что государству нужно создавать внутренние точки, чтобы народ не сидел по домам, ведь спрос на туристические поездки растет, а возможности выехать за рубеж ограничены», — считает Адамидов. Россиянам представили будущую новую зону для комфортного отдыха Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Приезд президента в Тверскую область и знакомство со строительством туркластера придаст импульс развитию этой территории и реализации проекта, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Эксперт объяснил, что основным «поставщиком» туристов в Завидово станет Москва. «Очевиден новый тренд: люди стараются посетить Москву и то, что рядом: Подмосковье, Тверскую область, захватить „Золотое кольцо“ — логистика завидная. Поэтому проект перспективный. Его ресурсная составляющая велика: из проектов, которые реализуются, он имеет самую высокую окупаемость», — пояснил Барзыкин. Новость по теме В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам закрытие границ после упразднения Ростуризма Аналогичного мнения придерживается и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Эксперт отметил, что руководство страны ориентировано на развитие внутреннего туризма и инфраструктуры до международного уровня. «В ближайшем будущем, думаю, мы сможем в полной мере конкурировать с большинством международных аналогов. Концепция этого проекта „Волжское море“ — классический загородный отдых. Его ключевая особенность — строительство не просто отелей, а строительство целого комплекса с нуля. Это курорт на воде. Он может быть аналогом европейских курортов, в том числе швейцарских: Альп у нас нет, но все остальное точно присутствует», — резюмировал Уманский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отдых в Европе сможет заменить россиянам новый туристско-рекреационный кластер «Волжское море». Некогда элитное место отдыха будет еще комфортнее и при этом станет доступным для большинства россиян, комментируют эксперты итоги поездки президента РФ Владимира Путина в Тверскую область 7 ноября. Визит главы государства, по мнению политологов, стимулирует строительство флагманского объекта. Развитие особой экономической зоны «Завидово» началось еще в 2015 году. В 2019-м проект приобрел уже государственное значение: туристско-рекреационный кластер «Волжское море» вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2025 года. В него включены города Калязин (семейный и детский отдых), Кимры (русский быт), Конаково (культурный центр курортной зоны «Конаковская ривьера»), Тверь (историко-культурный туризм) и Весьегонск (гастрономический туризм). В проект планируется вложить свыше 10 млрд рублей, которые пойдут на строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка и парка развлечений, аэропарка, агротуристического комплекса и т. д. Из Москвы до курорта можно будет добраться всего за 1 час 20 минут. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Кремля, готовая инфраструктура объединит автомобильный, железнодорожный и водный туристический кластеры. «Строятся пассажирский порт, здание речного вокзала, примыкающая железнодорожная ветка. Уже введена в эксплуатацию часть дорожной инфраструктуры (подъезд к реке Шоша), водозаборный узел. Новый портовый комплекс позволит одновременно принимать до семи круизных судов, среднесуточный пассажирооборот превысит тысячу человек», — говорится в сообщении. Президент Путин осмотрел макет и площадку в Завидово, где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. «Отличный проект, очень хороший. Поздравляю. И постараюсь помочь вам отследить, чтобы запланированные средства поступали вовремя», — пообещал глава государства. Тверская область — регион, который максимально соответствует условиям для комфортного отдыха, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. Именно Завидово выбирала для отдыха советская номенклатурная элита. «Туда приезжали руководящие партийные деятели, привозили туда зарубежных гостей. Проект «Волжское море» независимый аналитик Дмитрий Адамидов называет флагманским, чем и объясняется особый интерес к нему президента Путина. «Внутренний туризм — один из приоритетов госполитики, на него выделяются большие деньги. История с „Завидово“ связана с тем, что государству нужно создавать внутренние точки, чтобы народ не сидел по домам, ведь спрос на туристические поездки растет, а возможности выехать за рубеж ограничены», — считает Адамидов. Приезд президента в Тверскую область и знакомство со строительством туркластера придаст импульс развитию этой территории и реализации проекта, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Эксперт объяснил, что основным «поставщиком» туристов в Завидово станет Москва. «Очевиден новый тренд: люди стараются посетить Москву и то, что рядом: Подмосковье, Тверскую область, захватить „Золотое кольцо“ — логистика завидная. Поэтому проект перспективный. Его ресурсная составляющая велика: из проектов, которые реализуются, он имеет самую высокую окупаемость», — пояснил Барзыкин. Аналогичного мнения придерживается и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Эксперт отметил, что руководство страны ориентировано на развитие внутреннего туризма и инфраструктуры до международного уровня. «В ближайшем будущем, думаю, мы сможем в полной мере конкурировать с большинством международных аналогов. Концепция этого проекта „Волжское море“ — классический загородный отдых. Его ключевая особенность — строительство не просто отелей, а строительство целого комплекса с нуля. Это курорт на воде. Он может быть аналогом европейских курортов, в том числе швейцарских: Альп у нас нет, но все остальное точно присутствует», — резюмировал Уманский.