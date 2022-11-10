Почему Путин не поедет на саммит G20

Политологи — о рисках для президента РФ и будущем «двадцатки»

10 ноября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Политолог объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не едет на G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение президента России Владимира Путина отказаться от личного участия в саммите «большой двадцатки» в Индонезии оправданное. В интервью URA.RU политологи Борис Шмелев и Василий Колташов объяснили, что в свете усилившейся напряженности отношений между западным и незападным миром конструктивный диалог невозможен. Тем не менее, Россия готова заявить о своих позициях по новому мироустройству, которые поддерживаются рядом крупных стран-членов G20. Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, завкафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ — Саммит G20 стартует в Индонезии уже на следующей неделе. Сегодня Кремль озвучил, что президент Путин туда не едет. На ваш взгляд, почему? До саммита G20 остается неделя. Россию представит глава МИД Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU — То, что президент не поедет на саммит, логично. В его личном участии нет смысла — атмосфера там будет напряженная. Кроме того, ряд членов G20 не поддерживают действия России на Украине, и там могли быть какие-то проявления несогласия с этой политикой. Это поставило бы нашу страну в двусмысленное положение. Вместе с тем мы не можем манкировать саммит: «двадцатка» — очень влиятельная структура, которая вырабатывает решения по важнейшим вопросам мировой экономики, и мы должны принимать участие в принятии этих решений. Поэтому туда поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. — Если бы Путин лично участвовал, могла бы на полях «двадцатки» состояться его встреча с президентом США Джо Байденом? Американский лидер Джо Байден ранее заявлял, что готов обсуждать с Россией только обмен заключенными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Вероятность такая была, но она мала. Президент Путин заявлял, что готов встретиться, если Байден этого захочет. Единственная проблема, которую хотел обсудить Байден, — обмен заключенными. Но это не вопрос для обсуждения на уровне президентов. Поэтому встреча была маловероятна. Да и о чем говорить? Позиции двух лидеров ясны. Они не совпадают. Такая встреча президентов должна быть хорошо подготовлена, должны быть какие-то согласованные вопросы для обсуждения. — США хотят видеть на саммите украинского президента Владимира Зеленского в саммите, пусть даже в онлайн-формате. Для России это несет какие-то риски? — Конечно, так как идет мощная пропагандистско-информационная кампания против России. И если состоится выступление Зеленского на саммите, это нанесет удар по имиджу нашей страны. У России есть надежда на поддержку ее позиции на саммите дружескими странами, в том числе Бразилией Фото: pixabay.com © URA.RU — Но у нас в «двадцатке» все же есть друзья. Позиция Путина по переходу к многополярному миру услышана и поддержана? — Многие страны-участницы этой структуры, в целом, политику России поддерживают. Это касается Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южной Африки, Саудовской Аравии. Другое дело, что сам процесс создания многополярного мира непростой, он требует переналадки системы международных финансовых отношений, создания новых финансовых структур, замены доллара как мировой валюты и так далее. Слом однополярного мира и создание многополярного — это не разовый процесс, он затянется на десятилетия. Это целая эпоха борьбы, противоречий, нестабильности, и из этого надо исходить. — Предложения России, с которыми наша делегация едет на саммит, будут учтены? Есть такие шансы? Незападному миру будет непросто потеснить коллективный Запад, считают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Скорее всего, предложения России будут реализованы через подходы, позиции Китая, Индии и Бразилии. Если Россия их выдвинет сама, они могут быть учтены только при условии поддержки этих стран, а также Южной Африки и Саудовской Аравии. — С учетом внутренних противоречий, разделения на «запад» и «незапад», «двадцатка» остается влиятельной организацией? — Конечно, это авторитетная структура. Она более авторитетна, чем G7, она отражает консолидированную позицию ведущих стран мира — как Запада, так и незапада, и не считаться с этими подходами к развитию мировой экономики было бы нецелесообразно и нежелательно для многих стран. Василий Колташов, руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» — Стало известно, что президент Путин не едет на саммит G20. С точки зрения национальных интересов личное или заочное участие президента в саммите имеет значение для России? На имидже страны это может сказаться? Индия — одна из дружественных России стран в «двадцатке» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — На имидж России будет влиять успех или неуспех нашей специальной военной операции. Советский лидер Иосиф Сталин мало куда ездил. И что, от этого его имидж сильно пострадал? — Но личное участие позволяет поговорить кулуарно с другими лидерами. С тем же президентом США Джо Байденом, который, правда, признался, что с Путиным ему интересно обсудить только судьбу осужденной баскетболистки Грайнер, а не глобальные вещи. — Зачем Путину это? Аппарат Байдена и так взаимодействует с нашим МИД в разных форматах. Cпециальная встреча для чего? Заключить какую-то сделку? Позиции России были четко отражены с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Основное — США должны ликвидировать свое присутствие в Восточной и Центральной Европе, то есть сделать Европу безопасной. Путин позицию озвучил. Когда выяснится, что у Вашингтона нет денег, и что американцев ненавидит вся Европа, у оппонента будет другая ситуация. До этого главным фактором для нас является время. И здесь не имеет значения, произойдет встреча Путина с Байденом на саммите G20 или где-то еще. — С другой стороны, США активно продавливают участие украинского президента Владимира Зеленского в саммите. Для России это несет какие-то риски (особенно, если Путина не будет, а Зеленский будет на площадке или выступит онлайн/с видеообращением)? Возможное участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите никаких рисков России не несет, считает эксперт Василий Колташов Фото: Официальный сайт президента Украины — Американцы с тем же успехом могли бы привести туда не этого актера, а экологическую активистку Грету Тунберг. У Зеленского дефицит побед, как и у США. Они действительно могут представить ситуацию таким образом, что президент России не приехал, а Зеленский — смелый парень, говорит прямо и не испугался приехать. Но в мире иное отношение к происходящему, к роли Зеленского: там знают, что он — марионетка Запада, и понимают, что конфликт на Украине во многом меняет международную правовую практику. — Что имеете в виду? — Имею в виду то, что Россия приняла решение о проведении спецоперации, а Зеленский в ответ не объявил войну России, значит, не возражал против такого формата. Это де-факто говорит о том, что он признал за Россией право проводить такую операцию на территории Украины, он признал себя мятежником, сепаратистом, которого усмиряют. И весь мир это видит. А все разговоры про агрессию и демократию интересуют только пропагандистские структуры. Все смотрят на сводки с фронтов: света на Украине нет, значит, Россия дестабилизировала тыл киевского режима. Это означает неминуемое поражение. Да, действия России растянуты во времени, но итог не изменится. — На ваш взгляд, будущее у G20 есть при существующих противоречиях внутри и геополитических изменений, инициированных как раз Россией? Встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом (на фото) сейчас бессмысленна, считает эксперт Василий Колташов Фото: Официальный сайт президента Украины — «Двадцатка» — это нерабочий инструмент, в отличие от того же БРИКС. Сейчас она находится на уровне: «семерка» и все остальные, которые понимают, что с западными странами нужно держать ухо востро, а друг с другом — сотрудничать. Но ожидать, что участие Путина в саммите привело бы к каким-то судьбоносным решениям при нынешнем раскладе сил, неправильно. Все понимают, что идет жесточайшая борьба за выживание между новыми и старыми мировыми лидерами. Конструктив здесь невозможен. Поэтому онлайн-формат или видеообращение участия Путина — оптимальный вариант. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение президента России Владимира Путина отказаться от личного участия в саммите «большой двадцатки» в Индонезии оправданное. В интервью URA.RU политологи Борис Шмелев и Василий Колташов объяснили, что в свете усилившейся напряженности отношений между западным и незападным миром конструктивный диалог невозможен. Тем не менее, Россия готова заявить о своих позициях по новому мироустройству, которые поддерживаются рядом крупных стран-членов G20. — Саммит G20 стартует в Индонезии уже на следующей неделе. Сегодня Кремль озвучил, что президент Путин туда не едет. На ваш взгляд, почему? — То, что президент не поедет на саммит, логично. В его личном участии нет смысла — атмосфера там будет напряженная. Кроме того, ряд членов G20 не поддерживают действия России на Украине, и там могли быть какие-то проявления несогласия с этой политикой. Это поставило бы нашу страну в двусмысленное положение. Вместе с тем мы не можем манкировать саммит: «двадцатка» — очень влиятельная структура, которая вырабатывает решения по важнейшим вопросам мировой экономики, и мы должны принимать участие в принятии этих решений. Поэтому туда поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. — Если бы Путин лично участвовал, могла бы на полях «двадцатки» состояться его встреча с президентом США Джо Байденом? — Вероятность такая была, но она мала. Президент Путин заявлял, что готов встретиться, если Байден этого захочет. Единственная проблема, которую хотел обсудить Байден, — обмен заключенными. Но это не вопрос для обсуждения на уровне президентов. Поэтому встреча была маловероятна. Да и о чем говорить? Позиции двух лидеров ясны. Они не совпадают. Такая встреча президентов должна быть хорошо подготовлена, должны быть какие-то согласованные вопросы для обсуждения. — США хотят видеть на саммите украинского президента Владимира Зеленского в саммите, пусть даже в онлайн-формате. Для России это несет какие-то риски? — Конечно, так как идет мощная пропагандистско-информационная кампания против России. И если состоится выступление Зеленского на саммите, это нанесет удар по имиджу нашей страны. — Но у нас в «двадцатке» все же есть друзья. Позиция Путина по переходу к многополярному миру услышана и поддержана? — Многие страны-участницы этой структуры, в целом, политику России поддерживают. Это касается Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южной Африки, Саудовской Аравии. Другое дело, что сам процесс создания многополярного мира непростой, он требует переналадки системы международных финансовых отношений, создания новых финансовых структур, замены доллара как мировой валюты и так далее. — Предложения России, с которыми наша делегация едет на саммит, будут учтены? Есть такие шансы? — Скорее всего, предложения России будут реализованы через подходы, позиции Китая, Индии и Бразилии. Если Россия их выдвинет сама, они могут быть учтены только при условии поддержки этих стран, а также Южной Африки и Саудовской Аравии. — С учетом внутренних противоречий, разделения на «запад» и «незапад», «двадцатка» остается влиятельной организацией? — Конечно, это авторитетная структура. Она более авторитетна, чем G7, она отражает консолидированную позицию ведущих стран мира — как Запада, так и незапада, и не считаться с этими подходами к развитию мировой экономики было бы нецелесообразно и нежелательно для многих стран. — Стало известно, что президент Путин не едет на саммит G20. С точки зрения национальных интересов личное или заочное участие президента в саммите имеет значение для России? На имидже страны это может сказаться? — На имидж России будет влиять успех или неуспех нашей специальной военной операции. Советский лидер Иосиф Сталин мало куда ездил. И что, от этого его имидж сильно пострадал? — Но личное участие позволяет поговорить кулуарно с другими лидерами. С тем же президентом США Джо Байденом, который, правда, признался, что с Путиным ему интересно обсудить только судьбу осужденной баскетболистки Грайнер, а не глобальные вещи. — Зачем Путину это? Аппарат Байдена и так взаимодействует с нашим МИД в разных форматах. Cпециальная встреча для чего? Заключить какую-то сделку? Позиции России были четко отражены с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Основное — США должны ликвидировать свое присутствие в Восточной и Центральной Европе, то есть сделать Европу безопасной. Путин позицию озвучил. — С другой стороны, США активно продавливают участие украинского президента Владимира Зеленского в саммите. Для России это несет какие-то риски (особенно, если Путина не будет, а Зеленский будет на площадке или выступит онлайн/с видеообращением)? — Американцы с тем же успехом могли бы привести туда не этого актера, а экологическую активистку Грету Тунберг. У Зеленского дефицит побед, как и у США. Они действительно могут представить ситуацию таким образом, что президент России не приехал, а Зеленский — смелый парень, говорит прямо и не испугался приехать. Но в мире иное отношение к происходящему, к роли Зеленского: там знают, что он — марионетка Запада, и понимают, что конфликт на Украине во многом меняет международную правовую практику. — Что имеете в виду? — Имею в виду то, что Россия приняла решение о проведении спецоперации, а Зеленский в ответ не объявил войну России, значит, не возражал против такого формата. Это де-факто говорит о том, что он признал за Россией право проводить такую операцию на территории Украины, он признал себя мятежником, сепаратистом, которого усмиряют. И весь мир это видит. А все разговоры про агрессию и демократию интересуют только пропагандистские структуры. — На ваш взгляд, будущее у G20 есть при существующих противоречиях внутри и геополитических изменений, инициированных как раз Россией? — «Двадцатка» — это нерабочий инструмент, в отличие от того же БРИКС. Сейчас она находится на уровне: «семерка» и все остальные, которые понимают, что с западными странами нужно держать ухо востро, а друг с другом — сотрудничать. Но ожидать, что участие Путина в саммите привело бы к каким-то судьбоносным решениям при нынешнем раскладе сил, неправильно. Все понимают, что идет жесточайшая борьба за выживание между новыми и старыми мировыми лидерами. Конструктив здесь невозможен. Поэтому онлайн-формат или видеообращение участия Путина — оптимальный вариант.