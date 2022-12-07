Россия помирит две страны ради выхода к Ирану и Индии

Это позволит запустить новый транспортный коридор

07 декабря 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Власти РФ ведут переговоры с Азербайджаном и Арменией об организации грузоперевозок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти помирят Армению и Азербайджан, чтобы разблокировать международные транспортные коридоры. План восстановления экономических связей между странами обсуждала рабочая группа из представителей правительств РФ, Азербайджана и Армении. Эксперты объяснили URA.RU, что ситуация в регионе важна для России, так как он является площадкой для взаимодействия с Ираном, Турцией, Индией и Пакистаном. На заседании трехсторонней рабочей группы обсуждались вопросы развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Азербайджаном, Арменией, Россией и внутри Закавказья, сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ. «Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России по разблокированию транспортных и экономических связей на этой территории», — добавили в пресс-службе правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал использовать транзитный потенциал РФ и Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Усиление позиций России в бывших советских странах на Востоке — одно из направлений работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Осенью глава российского правительства побывал в Ереване (Армения) и Баку (Азербайджан). В Баку на Российско-Азербайджанском форуме Мишустин заявил, что Россия и Азербайджан должны использовать выгодные положения — в центре Евразии и Каспийского региона, чтобы развивать транспортный и транзитный потенциал. Российский премьер привел пример крупного совместного инфраструктурного проекта — транспортный коридор «Север-юг». Конфликт Еревана и Баку блокирует развитие логистики в Закавказье, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти заинтересованы в мире в этом регионе, так как он является частью транспортно-логистической системы — площадкой для взаимодействия с южными странами — Ираном, Турцией, Индией, Пакистаном, объясняет заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. По его словам, конфликт блокирует строительство трубопроводов и развитие транспортных коридоров. «Армения является союзником РФ по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В тоже время у России сложились хорошие экономические отношения с Азербайджаном, который важен для магистрали «Север-юг» и является газовым хабом РФ для поставки углеводородных ресурсов. Варианты разрешения конфликта могут быть разными. На условиях России перемирие не было заключено. Азербайджан и Армения в этой ситуации попадают под влияние Турции. Это не выгодно для РФ. Наши власти понимают, что РФ должна стабилизировать экономическую и политическую ситуацию в регионе. Это обезопасит Россию, если Турция займет недружественную позицию», — пояснил эксперт. Россия «перезапустила» проект транспортного коридора «Север-юг» на Каспийском форуме (Михаил Мишустин справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы экономические потенциал региона полностью раскрылся, всех участников процесса должен объединить один экономический и политический замысел. Над этим и работают власти России, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Россию и Азербайджан связывают логистический и энергетические вопросы. Армения — давний экономические союзник РФ. Это Кавказ, который играет огромную роль, хотя Армения не имеет выхода ни к Каспию, ни к Черному морю. Через эту группу стран идет движение грузов с севера на юг, с востока на запад и с запада на восток. Россия укрепляет свой экономические потенциал, возрождая экономические связи в этом регионе, установленные еще во времена СССР», — рассказал собеседник. Статья по теме Россия укрепляет экономическое влияние на Кавказе Конфликт между Арменией и Азербайджаном осложняет движение по трансевразийским транспортным коридорам, подтверждает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Пока страны не помирятся, Россия не сможет построить транспортный коридор „Север-юг“ и обезопасить существующие логистические связи, по которым идут поставки в Турцию, Иран и обратно. Из-за конфликта замедляется движение по другим евразийским коридорам, проходящим через Закавказье. Если военные везут грузы, то дороги забиты. Все ждут, когда они проедут. Это парализует движение», — уточнил аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти помирят Армению и Азербайджан, чтобы разблокировать международные транспортные коридоры. План восстановления экономических связей между странами обсуждала рабочая группа из представителей правительств РФ, Азербайджана и Армении. Эксперты объяснили URA.RU, что ситуация в регионе важна для России, так как он является площадкой для взаимодействия с Ираном, Турцией, Индией и Пакистаном. На заседании трехсторонней рабочей группы обсуждались вопросы развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Азербайджаном, Арменией, Россией и внутри Закавказья, сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ. «Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России по разблокированию транспортных и экономических связей на этой территории», — добавили в пресс-службе правительства РФ. Усиление позиций России в бывших советских странах на Востоке — одно из направлений работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Осенью глава российского правительства побывал в Ереване (Армения) и Баку (Азербайджан). В Баку на Российско-Азербайджанском форуме Мишустин заявил, что Россия и Азербайджан должны использовать выгодные положения — в центре Евразии и Каспийского региона, чтобы развивать транспортный и транзитный потенциал. Российский премьер привел пример крупного совместного инфраструктурного проекта — транспортный коридор «Север-юг». Российские власти заинтересованы в мире в этом регионе, так как он является частью транспортно-логистической системы — площадкой для взаимодействия с южными странами — Ираном, Турцией, Индией, Пакистаном, объясняет заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. По его словам, конфликт блокирует строительство трубопроводов и развитие транспортных коридоров. «Армения является союзником РФ по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В тоже время у России сложились хорошие экономические отношения с Азербайджаном, который важен для магистрали «Север-юг» и является газовым хабом РФ для поставки углеводородных ресурсов. Варианты разрешения конфликта могут быть разными. На условиях России перемирие не было заключено. Азербайджан и Армения в этой ситуации попадают под влияние Турции. Это не выгодно для РФ. Чтобы экономические потенциал региона полностью раскрылся, всех участников процесса должен объединить один экономический и политический замысел. Над этим и работают власти России, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Россию и Азербайджан связывают логистический и энергетические вопросы. Армения — давний экономические союзник РФ. Это Кавказ, который играет огромную роль, хотя Армения не имеет выхода ни к Каспию, ни к Черному морю. Через эту группу стран идет движение грузов с севера на юг, с востока на запад и с запада на восток. Россия укрепляет свой экономические потенциал, возрождая экономические связи в этом регионе, установленные еще во времена СССР», — рассказал собеседник. Конфликт между Арменией и Азербайджаном осложняет движение по трансевразийским транспортным коридорам, подтверждает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Пока страны не помирятся, Россия не сможет построить транспортный коридор „Север-юг“ и обезопасить существующие логистические связи, по которым идут поставки в Турцию, Иран и обратно. Из-за конфликта замедляется движение по другим евразийским коридорам, проходящим через Закавказье. Если военные везут грузы, то дороги забиты. Все ждут, когда они проедут. Это парализует движение», — уточнил аналитик.