Какие заводы и производства открылись в Пермском крае в 2022 году

Топ-5 новых предприятий

29 декабря 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

После открытия новых производств на заводах появляются новые рабочие места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По данным агентства инвестиционного развития Пермского края, к концу 2022 года регион занимает 15 место в рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ. Ежедневно в открытие и модернизацию краевых проектов и заводов инвестируется более 800 миллионов рублей. Запуск новых предприятий и производственных линий, в свою очередь, означает организацию новых рабочих мест и экономический рост. URA.RU составило ТОП-5 значимых производств, запущенных в Прикамье в уходящем году. 1. Новое производство стационарных газовых плит Ежедневно в развитие предприятий Пермского края инвестируется более 800 млн рублей? В пермском городе Чайковский в 2022 году предприятие АО «Газпром бытовые системы» запустило производство новой линейки продукции — стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. В линейке представлены более 20 моделей техники. Их дизайн был разработан по специальному проекту итальянской студией. План по производству, поставленный на год — выпустить более 40 единиц оборудования. Для этого на заводе организован полный производственный цикл — от штамповки деталей до схода продукции с конвейера. При этом техника на 95 процентов собирается из отечественных комплектующих. В дальнейшем производство планируют расширять, построив на базе особой экономической зоны «Пермь» завод по выпуску газовых, комбинированных и встраиваемых плит, газовых котлов и водонагревателей. В этот проект «Газпром» рассчитывает инвестировать около четырех миллиардов рублей. 2. Производство крафтовых бумажных пакетов Пермский завод бумажных изделий в Нытве запустил производство крафтовых пакетов для замещения импортных аналогов. За месяц предприятие может выпускать до 500 тысяч единиц продукции. А после расширения производства, объемы готового продукта должны увеличиться до 1,5-2 млн пакетов в месяц. Упаковка пользуется спросом. Она не подвержена окрашиванию, имеет естественный цвет и натуральную поверхность. Кроме того, крафт-пакеты экологичны. Они полностью разлагаются в почве в срок от двух до шести месяцев, не выделяя вредных веществ. Интерес к продукции ООО «Пермский завод бумажных изделий» проявляют компании из регионов РФ, но и предприятия других стран, в том числе Армении, Молдавии, Казахстана. С частью зарубежных партнеров пермяки в течение года активно заключали контракты. Также на заводе осваивают выпуск полиэтиленовой упаковочной продукции. 3. Новый цех по выпуску оборудования для добычи нефти Пермские предприятия получают поддержку региональных властей Пермская портфельная компания Роснано — «Новомет» — открыла новое производство высокотемпературного бронированного нефтепогружного кабеля. В госкорпорации сообщили, что более 70 процентов производимой продукции будет отгружаться на экспорт. К запуску цеха на предприятии готовились с 2018 года, возводили его с нуля. Параллельно создавалась вся необходимая инфраструктура. Это подъездные пути, подключение газа и электричества. Новое производство укомплектовано современными автоматизированными линиями. Собственное подразделение позволит предприятию сократить сроки выпуска и себестоимость продукции, а также гарантировать своевременную отгрузку товара заказчикам. На начальном этапе цех будет производить 180 км продукции. А в будущем ее объем увеличится в два раза. Кабель предназначен для использования в работе на осложненных скважинах при высоких температурах. 4. Производство полиэтиленовой упаковки Пермский производственный холдинг «Кредо» открыл новую линию по изготовлению полиэтиленовой упаковки, которая заменяет продукцию иностранных компаний. Пленка изготавливается из отечественных полимерных пластиков и востребована на молочных комбинатах, предприятиях промышленности и в логистических центрах. В результате компания увеличила собственные производственные мощности на 70 процентов. В линейке продукции — высокотехнологичная упаковочная пленка стрейч-пленка для групповой палетной упаковки грузов, а также импортозамещающая агрострейч-пленка. За год предприятие готово выпускать до 12 тысяч тонн товара. Благодаря проведенной модернизации, холдинг также открыл на производстве десятки новых рабочих мест. 5. Открытие химического производства В 2022 году предприятия активно взяли курс на импортозамещение В пермском городе Губаха АО «Метафракс Кемикалс» запустило новую установку по производству параформальдегида. В результате реализации этого проекта переработка метанола на химическом заводе увеличится до 450 тысяч тонн в год. Кроме того, будет расширен список наименований производимой выпускаемой продукции. Параформальдегид является высококачественным заменителем формальдегида. Этот продукт имеет длительные сроки хранения и перевозки. Предназначен для изготовления платмасс, красок, смол, различных видов клея и изоляционных материалов. Производственные мощности новой установки — около 20 тысяч тонн продукции в год. Объект оборудован всей необходимой инфраструктурой, в том числе центральным пультом управления и насосной станцией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным агентства инвестиционного развития Пермского края, к концу 2022 года регион занимает 15 место в рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ. Ежедневно в открытие и модернизацию краевых проектов и заводов инвестируется более 800 миллионов рублей. Запуск новых предприятий и производственных линий, в свою очередь, означает организацию новых рабочих мест и экономический рост. URA.RU составило ТОП-5 значимых производств, запущенных в Прикамье в уходящем году. 1. Новое производство стационарных газовых плит В пермском городе Чайковский в 2022 году предприятие АО «Газпром бытовые системы» запустило производство новой линейки продукции — стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. В линейке представлены более 20 моделей техники. Их дизайн был разработан по специальному проекту итальянской студией. План по производству, поставленный на год — выпустить более 40 единиц оборудования. Для этого на заводе организован полный производственный цикл — от штамповки деталей до схода продукции с конвейера. При этом техника на 95 процентов собирается из отечественных комплектующих. В дальнейшем производство планируют расширять, построив на базе особой экономической зоны «Пермь» завод по выпуску газовых, комбинированных и встраиваемых плит, газовых котлов и водонагревателей. В этот проект «Газпром» рассчитывает инвестировать около четырех миллиардов рублей. 2. Производство крафтовых бумажных пакетов Пермский завод бумажных изделий в Нытве запустил производство крафтовых пакетов для замещения импортных аналогов. За месяц предприятие может выпускать до 500 тысяч единиц продукции. А после расширения производства, объемы готового продукта должны увеличиться до 1,5-2 млн пакетов в месяц. Упаковка пользуется спросом. Она не подвержена окрашиванию, имеет естественный цвет и натуральную поверхность. Кроме того, крафт-пакеты экологичны. Они полностью разлагаются в почве в срок от двух до шести месяцев, не выделяя вредных веществ. Интерес к продукции ООО «Пермский завод бумажных изделий» проявляют компании из регионов РФ, но и предприятия других стран, в том числе Армении, Молдавии, Казахстана. С частью зарубежных партнеров пермяки в течение года активно заключали контракты. Также на заводе осваивают выпуск полиэтиленовой упаковочной продукции. 3. Новый цех по выпуску оборудования для добычи нефти Пермская портфельная компания Роснано — «Новомет» — открыла новое производство высокотемпературного бронированного нефтепогружного кабеля. В госкорпорации сообщили, что более 70 процентов производимой продукции будет отгружаться на экспорт. К запуску цеха на предприятии готовились с 2018 года, возводили его с нуля. Параллельно создавалась вся необходимая инфраструктура. Это подъездные пути, подключение газа и электричества. Новое производство укомплектовано современными автоматизированными линиями. Собственное подразделение позволит предприятию сократить сроки выпуска и себестоимость продукции, а также гарантировать своевременную отгрузку товара заказчикам. На начальном этапе цех будет производить 180 км продукции. А в будущем ее объем увеличится в два раза. Кабель предназначен для использования в работе на осложненных скважинах при высоких температурах. 4. Производство полиэтиленовой упаковки Пермский производственный холдинг «Кредо» открыл новую линию по изготовлению полиэтиленовой упаковки, которая заменяет продукцию иностранных компаний. Пленка изготавливается из отечественных полимерных пластиков и востребована на молочных комбинатах, предприятиях промышленности и в логистических центрах. В результате компания увеличила собственные производственные мощности на 70 процентов. В линейке продукции — высокотехнологичная упаковочная пленка стрейч-пленка для групповой палетной упаковки грузов, а также импортозамещающая агрострейч-пленка. За год предприятие готово выпускать до 12 тысяч тонн товара. Благодаря проведенной модернизации, холдинг также открыл на производстве десятки новых рабочих мест. 5. Открытие химического производства В пермском городе Губаха АО «Метафракс Кемикалс» запустило новую установку по производству параформальдегида. В результате реализации этого проекта переработка метанола на химическом заводе увеличится до 450 тысяч тонн в год. Кроме того, будет расширен список наименований производимой выпускаемой продукции. Параформальдегид является высококачественным заменителем формальдегида. Этот продукт имеет длительные сроки хранения и перевозки. Предназначен для изготовления платмасс, красок, смол, различных видов клея и изоляционных материалов. Производственные мощности новой установки — около 20 тысяч тонн продукции в год. Объект оборудован всей необходимой инфраструктурой, в том числе центральным пультом управления и насосной станцией.