«Газпром» открывает в Пермском крае новый завод

21 декабря 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Завод по производству плит появится в особой экономической зоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU АО «Газпром бытовые системы» планирует открыть в Перми новый завод по производству газовых плит. Инвестиции составят порядка 4 млрд рублей, сообщил на заседании краевого правительства министр ЖКХ и благоустройства региона Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В планах — открытие в особой экономической зоне „Осенцы“ современного производства газовых комбинированных и встраиваемых плит АО „Газпром бытовые системы“. Объем инвестиций составит не менее 4 млрд рублей», — рассказал Балахнин. Завод будет выпускать порядка 40 тысяч единиц продукции в год. Помимо плит, он будет производить также газовые котлы, водонагреватели и «другое газовое оборудование». Сроки открытия завода Балахнин не уточнил. В Пермском крае уже работает одно предприятие АО «Газпром бытовые системы» — в Чайковском. Здесь производится порядка 420 тысяч плит в год. Ранее URA.RU сообщало о том, что завод в Чайковском готовится выпускать также посудомоечные и стиральные машины.

АО «Газпром бытовые системы» планирует открыть в Перми новый завод по производству газовых плит. Инвестиции составят порядка 4 млрд рублей, сообщил на заседании краевого правительства министр ЖКХ и благоустройства региона Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В планах — открытие в особой экономической зоне „Осенцы“ современного производства газовых комбинированных и встраиваемых плит АО „Газпром бытовые системы“. Объем инвестиций составит не менее 4 млрд рублей», — рассказал Балахнин. Завод будет выпускать порядка 40 тысяч единиц продукции в год. Помимо плит, он будет производить также газовые котлы, водонагреватели и «другое газовое оборудование». Сроки открытия завода Балахнин не уточнил. В Пермском крае уже работает одно предприятие АО «Газпром бытовые системы» — в Чайковском. Здесь производится порядка 420 тысяч плит в год. Ранее URA.RU сообщало о том, что завод в Чайковском готовится выпускать также посудомоечные и стиральные машины.