20 декабря 2022

«Газпром» открывает в Пермском крае новый завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры
Завод по производству плит появится в особой экономической зоне Фото:

АО «Газпром бытовые системы» планирует открыть в Перми новый завод по производству газовых плит. Инвестиции составят порядка 4 млрд рублей, сообщил на заседании краевого правительства министр ЖКХ и благоустройства региона Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«В планах — открытие в особой экономической зоне „Осенцы“ современного производства газовых комбинированных и встраиваемых плит АО „Газпром бытовые системы“. Объем инвестиций составит не менее 4 млрд рублей», — рассказал Балахнин.

Завод будет выпускать порядка 40 тысяч единиц продукции в год. Помимо плит, он будет производить также газовые котлы, водонагреватели и «другое газовое оборудование». Сроки открытия завода Балахнин не уточнил.

В Пермском крае уже работает одно предприятие АО «Газпром бытовые системы» — в Чайковском. Здесь производится порядка 420 тысяч плит в год. Ранее URA.RU сообщало о том, что завод в Чайковском готовится выпускать также посудомоечные и стиральные машины.

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АО «Газпром бытовые системы» планирует открыть в Перми новый завод по производству газовых плит. Инвестиции составят порядка 4 млрд рублей, сообщил на заседании краевого правительства министр ЖКХ и благоустройства региона Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В планах — открытие в особой экономической зоне „Осенцы“ современного производства газовых комбинированных и встраиваемых плит АО „Газпром бытовые системы“. Объем инвестиций составит не менее 4 млрд рублей», — рассказал Балахнин. Завод будет выпускать порядка 40 тысяч единиц продукции в год. Помимо плит, он будет производить также газовые котлы, водонагреватели и «другое газовое оборудование». Сроки открытия завода Балахнин не уточнил. В Пермском крае уже работает одно предприятие АО «Газпром бытовые системы» — в Чайковском. Здесь производится порядка 420 тысяч плит в год. Ранее URA.RU сообщало о том, что завод в Чайковском готовится выпускать также посудомоечные и стиральные машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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