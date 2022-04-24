Предприятие планирует выйти на объем производства — 2 млн пакетов в месяц Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Пермский завод бумажных изделий в Нытве запустил производство крафтовых пакетов для замещения импортных аналогов. Упаковочную продукцию поставляют предприятиям в разные регионы страны. В планах — расширять производство. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе завода.

«Скоро придет новое оборудование, и мы будем осваивать печать на пакетах. Кроме этого, у нас есть еще линейка полиэтиленовой продукции, которую мы тоже хотим производить как сопутствующий товар для упаковки», — рассказал генеральный директор ООО «Пермский завод бумажных изделий» Сергей Бурков.

Сейчас завод может производить 500 тысяч бумажных пакетов в месяц. Но, расширив производство, компания сможет выйти на объем в 1,5-2 млн пакетов в месяц. Для этого, кроме нового оборудования, понадобится трудоустройство новых сотрудников.

Такая упаковка пользуется спросом: она не подвергается окрашиванию, имеет естественный цвет и натуральную поверхность. Крафт пакеты экологичны: они полностью разлагаются в почве за 2-6 месяцев, не выделяя вредных веществ. Интерес проявили не только компании из регионов России, но и из других стран: Армении, Молдавии, Казахстана. С некоторыми уже сейчас заключаются контракты.

В краевом правительстве отмечают, что в период действия санкций необходимо удовлетворять возникающий спрос местной отечественной продукцией. «Предприятиям нужно оперативно ориентироваться, используя текущие экономические условия как окно возможностей для развития, расширения и создания новых производств. Нам необходимо сохранять и наращивать число рабочих мест в Прикамье», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Например, пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм.

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