24 апреля 2022
23 апреля 2022

Пермский завод обеспечит всю Россию крафт пакетами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паблик Маркет. Открытие и концерт Лизы Монеточки. Екатеринбург, здоровое питание, магазин, бумажный пакет
Предприятие планирует выйти на объем производства — 2 млн пакетов в месяц Фото:

Пермский завод бумажных изделий в Нытве запустил производство крафтовых пакетов для замещения импортных аналогов. Упаковочную продукцию поставляют предприятиям в разные регионы страны. В планах — расширять производство. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе завода.

«Скоро придет новое оборудование, и мы будем осваивать печать на пакетах. Кроме этого, у нас есть еще линейка полиэтиленовой продукции, которую мы тоже хотим производить как сопутствующий товар для упаковки», — рассказал генеральный директор ООО «Пермский завод бумажных изделий» Сергей Бурков.

Сейчас завод может производить 500 тысяч бумажных пакетов в месяц. Но, расширив производство, компания сможет выйти на объем в 1,5-2 млн пакетов в месяц. Для этого, кроме нового оборудования, понадобится трудоустройство новых сотрудников.

Такая упаковка пользуется спросом: она не подвергается окрашиванию, имеет естественный цвет и натуральную поверхность. Крафт пакеты экологичны: они полностью разлагаются в почве за 2-6 месяцев, не выделяя вредных веществ. Интерес проявили не только компании из регионов России, но и из других стран: Армении, Молдавии, Казахстана. С некоторыми уже сейчас заключаются контракты.

В краевом правительстве отмечают, что в период действия санкций необходимо удовлетворять возникающий спрос местной отечественной продукцией. «Предприятиям нужно оперативно ориентироваться, используя текущие экономические условия как окно возможностей для развития, расширения и создания новых производств. Нам необходимо сохранять и наращивать число рабочих мест в Прикамье», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Например, пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Пермский завод бумажных изделий в Нытве запустил производство крафтовых пакетов для замещения импортных аналогов. Упаковочную продукцию поставляют предприятиям в разные регионы страны. В планах — расширять производство. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе завода. «Скоро придет новое оборудование, и мы будем осваивать печать на пакетах. Кроме этого, у нас есть еще линейка полиэтиленовой продукции, которую мы тоже хотим производить как сопутствующий товар для упаковки», — рассказал генеральный директор ООО «Пермский завод бумажных изделий» Сергей Бурков. Сейчас завод может производить 500 тысяч бумажных пакетов в месяц. Но, расширив производство, компания сможет выйти на объем в 1,5-2 млн пакетов в месяц. Для этого, кроме нового оборудования, понадобится трудоустройство новых сотрудников. Такая упаковка пользуется спросом: она не подвергается окрашиванию, имеет естественный цвет и натуральную поверхность. Крафт пакеты экологичны: они полностью разлагаются в почве за 2-6 месяцев, не выделяя вредных веществ. Интерес проявили не только компании из регионов России, но и из других стран: Армении, Молдавии, Казахстана. С некоторыми уже сейчас заключаются контракты. В краевом правительстве отмечают, что в период действия санкций необходимо удовлетворять возникающий спрос местной отечественной продукцией. «Предприятиям нужно оперативно ориентироваться, используя текущие экономические условия как окно возможностей для развития, расширения и создания новых производств. Нам необходимо сохранять и наращивать число рабочих мест в Прикамье», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Например, пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...