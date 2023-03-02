На курганские улицы вернулись готовые драться подростки

В курганских школах, колледжах и техникумах запущена массовая информационная волна. Подросткам и их родителям рассказывают о новых движения среди молодежи, таких как «ЧВК Редан» и их противниках. Молодых людей предостерегают от необдуманных попыток влиться в неформальные объединения. Им объясняют, что это неизбежно выльется в неприятные отношения с полицией с негативными последствиями.
В истории Кургана это далеко не первый случай противостояния неформальных групп. Редакция URA.RU собрала воспоминания о конфликтах агрессивно настроенной молодежи города, свидетелем которых были и сами журналисты.
Редановцы VS атиредановцы
Курганские подростки в последний день февраля массово вышли к курганским торговым центрам. Около 100 молодых людей были задержаны полицией. Горожане в ходе обсуждения в соцсетях выяснили, что на сходки пришли подростки, которым не нравится внешний вид и идеология участников движения «ЧВК Редан» (объединяет подростков, увлекающихся анимэ. По данным СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов).
Противники движения собрались возле торговых центров после объявления о сходке «редановцев». В сетях появились группы «Антиредан», которые призывали расправляться с представителями неформального движения. После сходки группа таких подростков поймала и избила 15-летнего молодого человека. Полиция оперативно вычислила и задержала драчуна.
Один из курганцев, связанный с группой местных участников неформального движения, предположил, что негатив в отношении них базируется лишь на данных из интернета. В сети «редановцев» обвиняют в агрессии.
«Мы всего лишь носим одежду, которая основана на аниме. Никогда ни на кого не нападали и не приветствуем подобных действий», — рассказал молодой человек из неформального сообщества.
История противостояния. Драки между районами Кургана
Стремление доказать подростку из чужого района города, что ты сильнее и круче, появилось на стыке 70-80-х годов прошлого века. Тогда молодой курганец сильно рисковал, передвигаясь в одиночку.
В чужом районе можно было нарваться на «местных», лишиться денег, часов, быть избитым. Если у пойманного были качественные импортные вещи, их могли «снять» (отобрать).
Чтобы не попасть в неприятную для себя историю и дать сдачи, юноши и подростки старались передвигаться группами в незнакомых местах. Город был территориально разделен на более, чем 20 зон: Центр, Красина (1-я горбольница), Вокзал, Уралка (КЗКТ — Невежина), Энергетики, Темп (название магазина у Некрасовского моста), Швейка (района Швейной фирмы) и другие.
Иногда авторитетные хулиганы разных районов договаривались о дружбе между собой. Были и непримиримые соперники — в такие районы ходили лишь в сопровождении взрослых. Ближе к концу восьмидесятых годов районные группировки часто ходили драться в соседние районы. Нередко такие драки кончались не только синяками, но и увечьями. Готовились к сходкам серьезно: хулиганы брали с собой палки, цепи, кастеты. После 90-х годов районные драки прекратились.
Бей «нефоров»!
Гопники (так звали хулиганов, которые всегда были готовы подраться) являлись неформальной частью общества. Коротко стриженные, в удобных для драк спортивных костюмах, они объединялись в группы и задирали незнакомцев. Но чаще всего их внимание привлекали непохожие на среднего обывателя персонажи. Такими в конце восьмидесятых и начале девяностых годов стали рокеры — поклонники зарубежной или отечественной музыки в стиле тяжелый рок или других направлений. Рокеры в своем гардеробе подражали кумирам или просто старались выделиться внешним неформальным видом из серой массы.
Яркие, эпатажные, длинноволосые неформалы раздражали гопников своей непохожестью на других горожан.
На места сборов рокеров в центре Кургана (у кинотеатра «Родина» в Горсаду или аллее возле администрации города) гопники, как правило, приходили редко. Там собирались несколько десятков неформалов, они могли дать отпор. А вот поймать и избить неформала в городских трущобах на окраинах было делом совсем не редким.
Учитывая, что неформалов было мало, а гопников во всех районах — за каждым углом, рокерам приходилось передвигаться с осторожностью. Чтобы не привлечь внимания драчунов, они могли ездить на передних площадках автобусов и троллейбусов. Также неформалы из маргинальных дальних районов могли безопасно надевать неформальную атрибутику лишь в центре города.
Пиком противостояния гопников и рокеров можно считать концерты местных групп в КЦ «Курган» в начале нулевых. Хулиганы близлежащих районов стекались в выходные к бывшему кинотеатру, и драки там происходили почти каждые выходные.
Затихшее противостояние
В новом тысячелетии курганцы получили возможность приобретать себе любую понравившуюся одежду. Так начали исчезать различия между неформальными течениями.
Последним конфликтом неформалов можно считать редкие стычки представителей субкультур эмо и готов. В Кургане таких случаев было по пальцам пересчитать, и происходили они уже в различных рок-клубах.
Со временем отношения между неформальными объединениями стали более мирными. Компании ярко-одетых подростков с цветными волосами стали нормой для любых городских районов и школ.
Поэтому многие курганцы удивились толпам агрессивной молодежи у торговых центров 28 февраля 2023 года. Нео-гопники начитались в сети материалов о «ЧВК Редан» и пришли разобраться с местными неформалами. Одни горожане винят в этом западных кураторов, другие перекладывают вину на родителей.
К чему приведет новое противостояние, зародившееся в условиях агрессивной подачи информации, будет зависеть во многом от реакции общества и действия властей. Хочется надеяться, что улицы и районы Кургана останутся безопасными для детей и взрослых.
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