На курганские улицы вернулись готовые драться подростки

Возврат в 1990-е или за что новые гопники хотят бить неформалов из «ЧВК Редан»

03 марта 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Курганские подростки вышли на улицы с агрессивными намерениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан» В курганских школах, колледжах и техникумах запущена массовая информационная волна. Подросткам и их родителям рассказывают о новых движения среди молодежи, таких как «ЧВК Редан» и их противниках. Молодых людей предостерегают от необдуманных попыток влиться в неформальные объединения. Им объясняют, что это неизбежно выльется в неприятные отношения с полицией с негативными последствиями. В истории Кургана это далеко не первый случай противостояния неформальных групп. Редакция URA.RU собрала воспоминания о конфликтах агрессивно настроенной молодежи города, свидетелем которых были и сами журналисты. Редановцы VS атиредановцы Курганские подростки в последний день февраля массово вышли к курганским торговым центрам. Около 100 молодых людей были задержаны полицией. Горожане в ходе обсуждения в соцсетях выяснили, что на сходки пришли подростки, которым не нравится внешний вид и идеология участников движения «ЧВК Редан» (объединяет подростков, увлекающихся анимэ. По данным СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов). В Кургане полиция задержала десятки подростков возле торгового центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Противники движения собрались возле торговых центров после объявления о сходке «редановцев». В сетях появились группы «Антиредан», которые призывали расправляться с представителями неформального движения. После сходки группа таких подростков поймала и избила 15-летнего молодого человека. Полиция оперативно вычислила и задержала драчуна. Один из курганцев, связанный с группой местных участников неформального движения, предположил, что негатив в отношении них базируется лишь на данных из интернета. В сети «редановцев» обвиняют в агрессии. «Мы всего лишь носим одежду, которая основана на аниме. Никогда ни на кого не нападали и не приветствуем подобных действий», — рассказал молодой человек из неформального сообщества. История противостояния. Драки между районами Кургана Стремление доказать подростку из чужого района города, что ты сильнее и круче, появилось на стыке 70-80-х годов прошлого века. Тогда молодой курганец сильно рисковал, передвигаясь в одиночку. В чужом районе можно было нарваться на «местных», лишиться денег, часов, быть избитым. Если у пойманного были качественные импортные вещи, их могли «снять» (отобрать). Традиции подростковых драк возникли в Кургане в советское время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы не попасть в неприятную для себя историю и дать сдачи, юноши и подростки старались передвигаться группами в незнакомых местах. Город был территориально разделен на более, чем 20 зон: Центр, Красина (1-я горбольница), Вокзал, Уралка (КЗКТ — Невежина), Энергетики, Темп (название магазина у Некрасовского моста), Швейка (района Швейной фирмы) и другие. Иногда авторитетные хулиганы разных районов договаривались о дружбе между собой. Были и непримиримые соперники — в такие районы ходили лишь в сопровождении взрослых. Ближе к концу восьмидесятых годов районные группировки часто ходили драться в соседние районы. Нередко такие драки кончались не только синяками, но и увечьями. Готовились к сходкам серьезно: хулиганы брали с собой палки, цепи, кастеты. После 90-х годов районные драки прекратились. Бей «нефоров»! Курганские неформалы раздражали хулиганов своим внешним видом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Гопники (так звали хулиганов, которые всегда были готовы подраться) являлись неформальной частью общества. Коротко стриженные, в удобных для драк спортивных костюмах, они объединялись в группы и задирали незнакомцев. Но чаще всего их внимание привлекали непохожие на среднего обывателя персонажи. Такими в конце восьмидесятых и начале девяностых годов стали рокеры — поклонники зарубежной или отечественной музыки в стиле тяжелый рок или других направлений. Рокеры в своем гардеробе подражали кумирам или просто старались выделиться внешним неформальным видом из серой массы. Яркие, эпатажные, длинноволосые неформалы раздражали гопников своей непохожестью на других горожан. Культурный центр «Курган» был местом конфликта рокеров и гопников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На места сборов рокеров в центре Кургана (у кинотеатра «Родина» в Горсаду или аллее возле администрации города) гопники, как правило, приходили редко. Там собирались несколько десятков неформалов, они могли дать отпор. А вот поймать и избить неформала в городских трущобах на окраинах было делом совсем не редким. Учитывая, что неформалов было мало, а гопников во всех районах — за каждым углом, рокерам приходилось передвигаться с осторожностью. Чтобы не привлечь внимания драчунов, они могли ездить на передних площадках автобусов и троллейбусов. Также неформалы из маргинальных дальних районов могли безопасно надевать неформальную атрибутику лишь в центре города. Пиком противостояния гопников и рокеров можно считать концерты местных групп в КЦ «Курган» в начале нулевых. Хулиганы близлежащих районов стекались в выходные к бывшему кинотеатру, и драки там происходили почти каждые выходные. Затихшее противостояние В новом тысячелетии курганцы получили возможность приобретать себе любую понравившуюся одежду. Так начали исчезать различия между неформальными течениями. В последние годы большинство подростков стали одеваться неформально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Последним конфликтом неформалов можно считать редкие стычки представителей субкультур эмо и готов. В Кургане таких случаев было по пальцам пересчитать, и происходили они уже в различных рок-клубах. Со временем отношения между неформальными объединениями стали более мирными. Компании ярко-одетых подростков с цветными волосами стали нормой для любых городских районов и школ. Поэтому многие курганцы удивились толпам агрессивной молодежи у торговых центров 28 февраля 2023 года. Нео-гопники начитались в сети материалов о «ЧВК Редан» и пришли разобраться с местными неформалами. Одни горожане винят в этом западных кураторов, другие перекладывают вину на родителей. К чему приведет новое противостояние, зародившееся в условиях агрессивной подачи информации, будет зависеть во многом от реакции общества и действия властей. Хочется надеяться, что улицы и районы Кургана останутся безопасными для детей и взрослых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганских школах, колледжах и техникумах запущена массовая информационная волна. Подросткам и их родителям рассказывают о новых движения среди молодежи, таких как «ЧВК Редан» и их противниках. Молодых людей предостерегают от необдуманных попыток влиться в неформальные объединения. Им объясняют, что это неизбежно выльется в неприятные отношения с полицией с негативными последствиями. В истории Кургана это далеко не первый случай противостояния неформальных групп. Редакция URA.RU собрала воспоминания о конфликтах агрессивно настроенной молодежи города, свидетелем которых были и сами журналисты. Редановцы VS атиредановцы Курганские подростки в последний день февраля массово вышли к курганским торговым центрам. Около 100 молодых людей были задержаны полицией. Горожане в ходе обсуждения в соцсетях выяснили, что на сходки пришли подростки, которым не нравится внешний вид и идеология участников движения «ЧВК Редан» (объединяет подростков, увлекающихся анимэ. По данным СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов). Противники движения собрались возле торговых центров после объявления о сходке «редановцев». В сетях появились группы «Антиредан», которые призывали расправляться с представителями неформального движения. После сходки группа таких подростков поймала и избила 15-летнего молодого человека. Полиция оперативно вычислила и задержала драчуна. Один из курганцев, связанный с группой местных участников неформального движения, предположил, что негатив в отношении них базируется лишь на данных из интернета. В сети «редановцев» обвиняют в агрессии. История противостояния. Драки между районами Кургана Стремление доказать подростку из чужого района города, что ты сильнее и круче, появилось на стыке 70-80-х годов прошлого века. Тогда молодой курганец сильно рисковал, передвигаясь в одиночку. Чтобы не попасть в неприятную для себя историю и дать сдачи, юноши и подростки старались передвигаться группами в незнакомых местах. Город был территориально разделен на более, чем 20 зон: Центр, Красина (1-я горбольница), Вокзал, Уралка (КЗКТ — Невежина), Энергетики, Темп (название магазина у Некрасовского моста), Швейка (района Швейной фирмы) и другие. Иногда авторитетные хулиганы разных районов договаривались о дружбе между собой. Были и непримиримые соперники — в такие районы ходили лишь в сопровождении взрослых. Ближе к концу восьмидесятых годов районные группировки часто ходили драться в соседние районы. Нередко такие драки кончались не только синяками, но и увечьями. Готовились к сходкам серьезно: хулиганы брали с собой палки, цепи, кастеты. После 90-х годов районные драки прекратились. Бей «нефоров»! Гопники (так звали хулиганов, которые всегда были готовы подраться) являлись неформальной частью общества. Коротко стриженные, в удобных для драк спортивных костюмах, они объединялись в группы и задирали незнакомцев. Но чаще всего их внимание привлекали непохожие на среднего обывателя персонажи. Такими в конце восьмидесятых и начале девяностых годов стали рокеры — поклонники зарубежной или отечественной музыки в стиле тяжелый рок или других направлений. Рокеры в своем гардеробе подражали кумирам или просто старались выделиться внешним неформальным видом из серой массы. На места сборов рокеров в центре Кургана (у кинотеатра «Родина» в Горсаду или аллее возле администрации города) гопники, как правило, приходили редко. Там собирались несколько десятков неформалов, они могли дать отпор. А вот поймать и избить неформала в городских трущобах на окраинах было делом совсем не редким. Учитывая, что неформалов было мало, а гопников во всех районах — за каждым углом, рокерам приходилось передвигаться с осторожностью. Чтобы не привлечь внимания драчунов, они могли ездить на передних площадках автобусов и троллейбусов. Также неформалы из маргинальных дальних районов могли безопасно надевать неформальную атрибутику лишь в центре города. Пиком противостояния гопников и рокеров можно считать концерты местных групп в КЦ «Курган» в начале нулевых. Хулиганы близлежащих районов стекались в выходные к бывшему кинотеатру, и драки там происходили почти каждые выходные. Затихшее противостояние В новом тысячелетии курганцы получили возможность приобретать себе любую понравившуюся одежду. Так начали исчезать различия между неформальными течениями. Последним конфликтом неформалов можно считать редкие стычки представителей субкультур эмо и готов. В Кургане таких случаев было по пальцам пересчитать, и происходили они уже в различных рок-клубах. Со временем отношения между неформальными объединениями стали более мирными. Компании ярко-одетых подростков с цветными волосами стали нормой для любых городских районов и школ. Поэтому многие курганцы удивились толпам агрессивной молодежи у торговых центров 28 февраля 2023 года. Нео-гопники начитались в сети материалов о «ЧВК Редан» и пришли разобраться с местными неформалами. Одни горожане винят в этом западных кураторов, другие перекладывают вину на родителей. К чему приведет новое противостояние, зародившееся в условиях агрессивной подачи информации, будет зависеть во многом от реакции общества и действия властей. Хочется надеяться, что улицы и районы Кургана останутся безопасными для детей и взрослых.