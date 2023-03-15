Путин расширил категорию предателей Родины

Это последнее предупреждение президента

15 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры указал на тех, кто рискует стать предателем Родины Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин расширил категорию предателей Родины. Фактически изменниками будут считаться коррупционеры, которые попытаются нажиться на гособоронзаказе. Так эксперты интерпретируют слова Путина на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ 15 марта. По их словам, президент предупредил, что в условиях ведения спецоперации на Украине, экономической и информационной борьбы с Западом нечистые на руку чиновники будут караться по всей строгости закона. Свое выступление президент Путин начал с позитивных оценок работы прокуроров. По его словам, в 2022 году, когда отмечалось 300-летие надзорной службы, было многое сделано в сфере защиты прав россиян. «После вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав», — констатировал глава государства. Генпрокурор Игорь Краснов настраивает своих подчиненных на жесткую борьбу с коррупцией в ОПК Фото: kremlin.ru / Павел Бедняков, РИА «Новости» В текущих условиях «особое значение имеет защита прав военнослужащих, участников и ветеранов спецоперации и членов их семей», подчеркнул президент. «Необходимо сделать все, чтобы эта работа была предметной и адресной. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы. Все участники спецоперации должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия, получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве, а семьи наших погибших товарищей — всю необходимую поддержку. Прошу плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти», — потребовал Путин. В полной мере защита прав граждан должна обеспечиваться и на новых российских территориях, где «обстановка остается сложной». Для этого органы прокуратуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нужно «укреплять за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан». «Обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству. Таких людей там достаточно», — убежден президент. Защита прав граждан остается главной задачей работников прокуратуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работникам прокуратуры предстоит продолжать работу по обеспечению прав пожилых людей и несовершеннолетних, выпускников детских домов. Особое внимание Путин попросил уделять бизнесу, который, как и вся страна, столкнулся с «настоящей санкционной агрессией». Предприниматели не должны сталкиваться с административными барьерами. «На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона. Это тонкая работа, и я прошу вас ее настроить», — отметил Путин. Борьба с коррупцией остается одной из основных задач для прокуроров. Особенно в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в который сейчас идут серьезные денежные вливания. По словам президента, нужно следить «за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд спецоперации вооружений, техники, боеприпасов, экипировки», а также «за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов». «Этих ресурсов мы выделяем в достаточном объеме, их много. И они должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом», — потребовал Путин, добавив, что надзор должен быть и в сфере модернизации оборонных предприятий, направленной на наращивание мощностей для выпуска вооружений. Коррупция в сфере обеспечения российской армии вооружениями по факту теперь будет приравниваться к измене Родине и жестко караться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Генпрокурор России Игорь Краснов конкретизировал позицию президента. По его словам, сегодня, когда страна борется за свою независимость, а обычные люди собирают деньги, покупают технику и обмундирование, чтобы помочь военным в зоне боевых действий, любой случай коррупции в сфере ОПК можно считать предательством, изменой Родине. Эту тему президент Путин затрагивал и во время встречи с главой Росфинмониторинга (финансовая разведка РФ) Юрием Чиханчиным. Ужесточение позиции президента относительно надзора в оборонке объяснимо, пояснил URA.RU директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. По его словам, за последние 30 лет «система в сфере контроля в России перестала быть жесткой, как раньше». «Она не идет ни в какое сравнение по жесткости с той, что была в годы Великой Отечественной войны. А ведь вызовы перед нашей страной стоят сопоставимые с вызовами тех лет. Поэтому [президенту] приходится приводить всех в чувство. Если в мирное время воровство — это плохо, это незаконно, то во время военных действий это — прямая угроза безопасности страны, нужно действовать непримиримо и жестко. Речь идет о выживании России и ее народа», — объяснил юрист. Схожей позиции придерживается председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Он согласился, что хищения бюджетных средств, направленных на вооружения в период СВО — это «форма госизмены, которая ничем не отличается от случаев, когда солдат переходит на сторону врага». «И в силовых структурах, в спецслужбах всерьез обсуждается тема приравнивания коррупции в сфере ОПК к госизмене. Там видят, как некоторые чиновники продолжают свой „бизнес“ в ущерб государству. Поскольку сегодня против нас воюет весь Запад, очевидно, что нужно выстраивать жесткую систему контроля», — заявил Кабанов. Статья по теме Путин послал сигнал желающим украсть деньги из бюджета Сегодняшний сигнал президента Путина должны услышать и федеральные политические элиты, и элиты на местах, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Это сигнал о том, что раньше, возможно, какие-то практики сходили с рук, но в текущих условиях такие действия будут жестко караться. Это важно для общества: ведь люди чувствуют на себе санкции, помогают фронту, и любые коррупционные проявления в оборонке будут иметь весомый резонанс», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин расширил категорию предателей Родины. Фактически изменниками будут считаться коррупционеры, которые попытаются нажиться на гособоронзаказе. Так эксперты интерпретируют слова Путина на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ 15 марта. По их словам, президент предупредил, что в условиях ведения спецоперации на Украине, экономической и информационной борьбы с Западом нечистые на руку чиновники будут караться по всей строгости закона. Свое выступление президент Путин начал с позитивных оценок работы прокуроров. По его словам, в 2022 году, когда отмечалось 300-летие надзорной службы, было многое сделано в сфере защиты прав россиян. «После вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав», — констатировал глава государства. В текущих условиях «особое значение имеет защита прав военнослужащих, участников и ветеранов спецоперации и членов их семей», подчеркнул президент. «Необходимо сделать все, чтобы эта работа была предметной и адресной. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы. Все участники спецоперации должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия, получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве, а семьи наших погибших товарищей — всю необходимую поддержку. Прошу плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти», — потребовал Путин. В полной мере защита прав граждан должна обеспечиваться и на новых российских территориях, где «обстановка остается сложной». Для этого органы прокуратуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нужно «укреплять за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан». Работникам прокуратуры предстоит продолжать работу по обеспечению прав пожилых людей и несовершеннолетних, выпускников детских домов. Особое внимание Путин попросил уделять бизнесу, который, как и вся страна, столкнулся с «настоящей санкционной агрессией». Предприниматели не должны сталкиваться с административными барьерами. «На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона. Это тонкая работа, и я прошу вас ее настроить», — отметил Путин. Борьба с коррупцией остается одной из основных задач для прокуроров. Особенно в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в который сейчас идут серьезные денежные вливания. По словам президента, нужно следить «за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд спецоперации вооружений, техники, боеприпасов, экипировки», а также «за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов». Генпрокурор России Игорь Краснов конкретизировал позицию президента. По его словам, сегодня, когда страна борется за свою независимость, а обычные люди собирают деньги, покупают технику и обмундирование, чтобы помочь военным в зоне боевых действий, любой случай коррупции в сфере ОПК можно считать предательством, изменой Родине. Эту тему президент Путин затрагивал и во время встречи с главой Росфинмониторинга (финансовая разведка РФ) Юрием Чиханчиным. Ужесточение позиции президента относительно надзора в оборонке объяснимо, пояснил URA.RU директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. По его словам, за последние 30 лет «система в сфере контроля в России перестала быть жесткой, как раньше». «Она не идет ни в какое сравнение по жесткости с той, что была в годы Великой Отечественной войны. А ведь вызовы перед нашей страной стоят сопоставимые с вызовами тех лет. Схожей позиции придерживается председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Он согласился, что хищения бюджетных средств, направленных на вооружения в период СВО — это «форма госизмены, которая ничем не отличается от случаев, когда солдат переходит на сторону врага». «И в силовых структурах, в спецслужбах всерьез обсуждается тема приравнивания коррупции в сфере ОПК к госизмене. Там видят, как некоторые чиновники продолжают свой „бизнес“ в ущерб государству. Поскольку сегодня против нас воюет весь Запад, очевидно, что нужно выстраивать жесткую систему контроля», — заявил Кабанов. Сегодняшний сигнал президента Путина должны услышать и федеральные политические элиты, и элиты на местах, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Это сигнал о том, что раньше, возможно, какие-то практики сходили с рук, но в текущих условиях такие действия будут жестко караться. Это важно для общества: ведь люди чувствуют на себе санкции, помогают фронту, и любые коррупционные проявления в оборонке будут иметь весомый резонанс», — резюмировал политолог.