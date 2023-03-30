Кровавые дела братьев из курганской ОПГ, убивавшей на заказ

Банда расстреливала бизнесменов и студентов, а один из лидеров 15 лет прятался в лесах

31 марта 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Братья из курганской ОПГ отбывают сроки за преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из курганской колонии строгого режима недавно освободили шадринца Дмитрия Прямоносова. Его брата Вячеслава, который 15 лет был в розыске и скравался в шадринском лесу, приговорили к 23 годам лишения свободы. URA.RU ознакомилось с кровавыми делами и заказными убийствами братьев — участников одной из самых известных курганских ОПГ. Начало криминальной карьеры Главари шадринской ОПГ платили валютой за убйиства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Братья Прямоносовы вступили в банду Станислава Черепахи (ОПГ занималась заказными убийствами в Курганской области и в Крыму) по приглашению знакомых в 1996 году. Кроме Черепахи в ней состояли Андрей Лоскутов и Юрий Горожанцев. Дмитрию Прямоносову в банде отвели роль основного стрелка. Убийства в банде совершал он, а также Горожанцев. У Вячеслава была роль соучастника. Он был оружейником банды, отвечал за добычу и уничтожение оружия после убийств, слежку, водил автомобили. Убийства и покушения на бизнесменов Самым громким убийством братьев стал расстрел директора шадринского пивзавода Константина Бочарова с супругой и водителем. Банда Черепахи держала производство водки на заводе под своим контролем, и когда Бочаров захотел избавиться от криминальной крыши, Черепаха его «заказал». Для заказного убийства шадринские братья добыли АК-47 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Готовились к покушению основательно, с октября 2000 года. В ноябре для дела участники достали автомат Калашникова и обрез гладкоствольного ружья. 23 марта 2001 года Прямоносовым сообщили, что директор завода поехал в Екатеринбург на ВАЗ-2110. Братья и еще один участник ОПГ взяли оружие и поехали на Toyota Corona догонять коммерсанта. Поравнявшись с «десяткой», Дмитрий стал на ходу стрелять из автомата по машине. ВАЗ слетел в кювет. Тогда бандиты остановились и добили раненых пассажиров. У Бочарова были прострелены грудь, шея, голова и руки. Его жена получила огнестрельное ранение головы и пять пуль в область груди. Водителю прострелили голову и оба надплечья. Бочаров и две другие жертвы умерли на месте преступления. За него исполнители получили от Черепахи более 20 тысяч долларов. Ранее братьям дали похожий заказ на устранение предыдущего руководителя пивзавода Михаила Шадских. Прямоносовы катались в машине с оружием по Шадринску по следам бизнесмена. Шадских спасло то, что он заметил слежку и обратился в милицию. Братьев задержали и отправили за решетку по обвинению в незаконном хранении оружия. Устранение конкурентов и подельников В 2002 году младший Прямоносов уехал к Черепахе, который скрывался в Крыму. Там по его заказу он убил из купленного автомата УЗИ местного криминального алкодилера. Преступление произошло в Евпатории утром 25 сентября возле дома погибшего. Младший брат застрелил участника ОПГ в курганском лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце октября 2003 года Дмитрий съездил в шадринский лес с участником банды. Обратно Прямоносов вернулся в одиночестве — подельника он убил. 22 мая 2004 года Дмитрий с братом и подельниками убил из переделанного газового пистолета ИЖ-79 главаря одной из банд-конкурентов. Смертельные выстрелы раздались у кафе «Бистро», возле машины погибшего. Через год братья устранили криминального авторитета Виктора Бологова. В июне 2005 года Дмитрий Прямоносов дождался жертву во дворе и из пистолета с глушителем одним выстрелом в шею убил мужчину. После гибели Горожанцева Вячеслав решил отомстить возможному заказчику. Вместе с подельником они приехали в кафе, где сидели их будущие жертвы. Дождавшись, пока компания выйдет на улицу, напарник выпустил очередь по посетителям. Четыре человека погибли, один получил тяжелые травмы. Случайные жертвы киллеров Банда убивала не только бизнесменов и соперников. Их жертвами становились и случайные люди. Ходили слухи, что братьев попросили разобраться с шадринским студентом в середине 90-х. Он негативно отозвался о бандитах в общении с подругой Горожанцева, за что поплатился жизнью. Студенту нанесли 18 ножевых ранений, ставших смертельными. Жителя Шадринска похитили из гаража и убили из-за машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также братья убили владельца автомобиля ВАЗ-21011 и присвоили транспорт. Мужчина и машина попались им на глаза в одном из гаражных кооперативов. Бандиты решили присвоить машину и напали на хозяина. Дмитрий избил шадринца, затем ему надели наручники и пакет на голову. Мужчину отвезли в лес, пристрелили и закопали в яме. Дмитрий в 2006 году поджигал клуб с игровыми автоматами. Возле двери он заметил местного администратора. Случайный свидетель через несколько минут умер от двух пуль, выпущенных в голову. Затем бандиты бросили бутылки с «коктейлем Молотова» в помещение клуба. Грабежи, избиения и похищения Не чурались Прямоносовы и других незаконных действий. Так, у приезжего челябинца они силой отобрали автомобиль BMW. Еще один мужчина лишился в 2005 году ВАЗ-2110 и ценностей, которые были с собой. Грабители нападали на бизнесменов Шадринска Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2003 году младший Прямоносов с подельниками похитил 50 тысяч рублей у местного бизнесмена. Позднее братья участвовали в налете на БСМП, где похитили около 80 тысяч рублей. Также было нападение по наводке на шадринского предпринимателя, у которого отобрали наличные средства в сумме 100 тысяч. В 2006 году братьям не удалось покушение на коммерсанта. Они установили взрывное устройство у спортивного клуба. Однако взрыв произошел, когда мужчина с другом уже зашли в здание. В одном из кафе Вячеслав жестоко избил посетителя. В драке он использовал ружье для усиления ударов. Старший Прямоносов сломал сопернику кости черепа, нос и нижнюю челюсть, нанес ушиб мозга. Оружейный склад Срок за незаконное хранение оружия не помешал братьям после освобождения заново собирать оружейный арсенал. Оружие хранили в гараже и дома. За оружие в шадринской банде отвечал старший брат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суммарно у членов банды Черепахи было изъято три автомата системы Калашникова. Оперативники нашли два револьвера, карабин «Вепрь», самозарядное ружье «Сайга», обрез одноствольного ружья. Из шести газовых пистолетов бандиты сделали устройства, пригодные к стрельбе патронами для пистолета Макарова, а также глушители к ним. Еще члены банды пользовались двумя пистолетами ТТ. Помимо огнестрела, были обнаружены «боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, патроны различных калибров для различного оружия, тротиловые шашки, самодельное взрывное устройство и кастеты», — говорится в материалах дела. Кроме оружия, преступники использовали наручники, бронежилеты, маски. Они пользовались лазерными указателями, оптическими прицелами, хранили жезлы регулировщиков и проблесковые маяки. Наказания за преступления Дмитрий Прямоносов был арестован в 2006 году. Его несколько раз судили. Окончательный срок, 21 год, он получил после раскрытия преступлений, совершенных в Крыму. Суд установил, что он убил семь человек. Недавно младшему брату заменили колонию строгого режима принудительными работами. Ему предстоит отбыть еще около 6 лет наказания. Вячеслава Прямоносова приговорили к 23 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вячеслав находился в розыске больше 15 лет. Последние годы он скрывался в частном доме под Шадринском и выходил из укрытия только по ночам. Во время такой прогулки в лесу в 2021 году его захватил отряд СОБР. За свои преступления, среди которых участие в семи убийствах и организация убийства четырех человек, он получил 23 года лишения свободы. Пострадавшим и родственникам жертв он должен будет выплатить более 5 млн рублей ущерба. В декабре 2022 года вердикт был подтвержден Вторым апелляционным судом г. Санкт-Петербурга. Два основателя банды, Лоскутов и Горожанцев, мертвы. Первого убили друзья по ОПГ, второй погиб в ходе криминальных разборок. Станислав Черепаха в настоящее время отбывает 23-летний срок за преступления в колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из курганской колонии строгого режима недавно освободили шадринца Дмитрия Прямоносова. Его брата Вячеслава, который 15 лет был в розыске и скравался в шадринском лесу, приговорили к 23 годам лишения свободы. URA.RU ознакомилось с кровавыми делами и заказными убийствами братьев — участников одной из самых известных курганских ОПГ. Начало криминальной карьеры Братья Прямоносовы вступили в банду Станислава Черепахи (ОПГ занималась заказными убийствами в Курганской области и в Крыму) по приглашению знакомых в 1996 году. Кроме Черепахи в ней состояли Андрей Лоскутов и Юрий Горожанцев. Дмитрию Прямоносову в банде отвели роль основного стрелка. Убийства в банде совершал он, а также Горожанцев. У Вячеслава была роль соучастника. Он был оружейником банды, отвечал за добычу и уничтожение оружия после убийств, слежку, водил автомобили. Убийства и покушения на бизнесменов Самым громким убийством братьев стал расстрел директора шадринского пивзавода Константина Бочарова с супругой и водителем. Банда Черепахи держала производство водки на заводе под своим контролем, и когда Бочаров захотел избавиться от криминальной крыши, Черепаха его «заказал». Готовились к покушению основательно, с октября 2000 года. В ноябре для дела участники достали автомат Калашникова и обрез гладкоствольного ружья. 23 марта 2001 года Прямоносовым сообщили, что директор завода поехал в Екатеринбург на ВАЗ-2110. Братья и еще один участник ОПГ взяли оружие и поехали на Toyota Corona догонять коммерсанта. Поравнявшись с «десяткой», Дмитрий стал на ходу стрелять из автомата по машине. ВАЗ слетел в кювет. Тогда бандиты остановились и добили раненых пассажиров. У Бочарова были прострелены грудь, шея, голова и руки. Его жена получила огнестрельное ранение головы и пять пуль в область груди. Водителю прострелили голову и оба надплечья. Ранее братьям дали похожий заказ на устранение предыдущего руководителя пивзавода Михаила Шадских. Прямоносовы катались в машине с оружием по Шадринску по следам бизнесмена. Шадских спасло то, что он заметил слежку и обратился в милицию. Братьев задержали и отправили за решетку по обвинению в незаконном хранении оружия. Устранение конкурентов и подельников В 2002 году младший Прямоносов уехал к Черепахе, который скрывался в Крыму. Там по его заказу он убил из купленного автомата УЗИ местного криминального алкодилера. Преступление произошло в Евпатории утром 25 сентября возле дома погибшего. В конце октября 2003 года Дмитрий съездил в шадринский лес с участником банды. Обратно Прямоносов вернулся в одиночестве — подельника он убил. 22 мая 2004 года Дмитрий с братом и подельниками убил из переделанного газового пистолета ИЖ-79 главаря одной из банд-конкурентов. Смертельные выстрелы раздались у кафе «Бистро», возле машины погибшего. Через год братья устранили криминального авторитета Виктора Бологова. В июне 2005 года Дмитрий Прямоносов дождался жертву во дворе и из пистолета с глушителем одним выстрелом в шею убил мужчину. Дождавшись, пока компания выйдет на улицу, напарник выпустил очередь по посетителям. Четыре человека погибли, один получил тяжелые травмы. Случайные жертвы киллеров Банда убивала не только бизнесменов и соперников. Их жертвами становились и случайные люди. Ходили слухи, что братьев попросили разобраться с шадринским студентом в середине 90-х. Он негативно отозвался о бандитах в общении с подругой Горожанцева, за что поплатился жизнью. Студенту нанесли 18 ножевых ранений, ставших смертельными. Также братья убили владельца автомобиля ВАЗ-21011 и присвоили транспорт. Мужчина и машина попались им на глаза в одном из гаражных кооперативов. Бандиты решили присвоить машину и напали на хозяина. Дмитрий избил шадринца, затем ему надели наручники и пакет на голову. Мужчину отвезли в лес, пристрелили и закопали в яме. Дмитрий в 2006 году поджигал клуб с игровыми автоматами. Возле двери он заметил местного администратора. Случайный свидетель через несколько минут умер от двух пуль, выпущенных в голову. Затем бандиты бросили бутылки с «коктейлем Молотова» в помещение клуба. Грабежи, избиения и похищения Не чурались Прямоносовы и других незаконных действий. Так, у приезжего челябинца они силой отобрали автомобиль BMW. Еще один мужчина лишился в 2005 году ВАЗ-2110 и ценностей, которые были с собой. В 2003 году младший Прямоносов с подельниками похитил 50 тысяч рублей у местного бизнесмена. Позднее братья участвовали в налете на БСМП, где похитили около 80 тысяч рублей. Также было нападение по наводке на шадринского предпринимателя, у которого отобрали наличные средства в сумме 100 тысяч. В одном из кафе Вячеслав жестоко избил посетителя. В драке он использовал ружье для усиления ударов. Старший Прямоносов сломал сопернику кости черепа, нос и нижнюю челюсть, нанес ушиб мозга. Оружейный склад Срок за незаконное хранение оружия не помешал братьям после освобождения заново собирать оружейный арсенал. Оружие хранили в гараже и дома. Суммарно у членов банды Черепахи было изъято три автомата системы Калашникова. Оперативники нашли два револьвера, карабин «Вепрь», самозарядное ружье «Сайга», обрез одноствольного ружья. Из шести газовых пистолетов бандиты сделали устройства, пригодные к стрельбе патронами для пистолета Макарова, а также глушители к ним. Еще члены банды пользовались двумя пистолетами ТТ. Помимо огнестрела, были обнаружены «боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, патроны различных калибров для различного оружия, тротиловые шашки, самодельное взрывное устройство и кастеты», — говорится в материалах дела. Кроме оружия, преступники использовали наручники, бронежилеты, маски. Они пользовались лазерными указателями, оптическими прицелами, хранили жезлы регулировщиков и проблесковые маяки. Наказания за преступления Дмитрий Прямоносов был арестован в 2006 году. Его несколько раз судили. Окончательный срок, 21 год, он получил после раскрытия преступлений, совершенных в Крыму. Суд установил, что он убил семь человек. Недавно младшему брату заменили колонию строгого режима принудительными работами. Ему предстоит отбыть еще около 6 лет наказания. Вячеслав находился в розыске больше 15 лет. Последние годы он скрывался в частном доме под Шадринском и выходил из укрытия только по ночам. Во время такой прогулки в лесу в 2021 году его захватил отряд СОБР. За свои преступления, среди которых участие в семи убийствах и организация убийства четырех человек, он получил 23 года лишения свободы. Пострадавшим и родственникам жертв он должен будет выплатить более 5 млн рублей ущерба. В декабре 2022 года вердикт был подтвержден Вторым апелляционным судом г. Санкт-Петербурга. Два основателя банды, Лоскутов и Горожанцев, мертвы. Первого убили друзья по ОПГ, второй погиб в ходе криминальных разборок. Станислав Черепаха в настоящее время отбывает 23-летний срок за преступления в колонии строгого режима.