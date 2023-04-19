Доцент ВШЭ: выход РФ из зерновой сделки расширит зону СВО

Андрей Суздальцев — о будущем черноморского коридора

19 апреля 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Политолог Андрей Суздальцев считает, что с выходом из зерновой сделки Россия ничего не потеряет Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости статья из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Выход России из зерновой сделки расширит зону СВО. Такое мнение URA.RU высказал доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. По его словам, армия РФ сможет активнее работать по военным объектам в Одессе, откуда идет продовольствие. А ВМФ увеличит подконтрольную территорию и повысит безопасность Севастополя, пресекая любые попытки диверсий НАТО и ВСУ вдали от города. Решение ожидается в мае, но власти дают понять: если интересы РФ и дальше будут игнорироваться, реакция последует. — Андрей Иванович, через месяц истекает срок зерновой сделки. В части российских интересов она не исполнялась с первого дня — с июля 2022 года. Кроме того, зерновой коридор Киев при поддержке НАТО использовал для теракта на Крымском мосту и атак на Севастополь. Если Россия все-таки примет решение выйти из соглашения, что это изменит в акватории Черного моря с точки зрения соотношения сил и существующего конфликта? Одесса стала для Украины основным портом по вывозу зерна Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Сама по себе зерновая сделка — это своеобразная гарантия безопасности для портов Украины. Давая согласие на нее, Россия соглашалась на то, что она не трогает три порта в Одесской области, включая порт в Одессе. Ничего удивительного, что в марте этого года, когда встал вопрос о новом продлении сделки, Киев сначала просил [продления на] 120 дней, а потом и вовсе бессрочно. При этом требовал добавить еще и порты Николаева. То есть эти территории как бы выводятся за зону спецоперации. Если Россия выйдет из сделки, ситуация изменится — порты в этих городах снова окажутся законной целью наших военных. Учитывая теракт на Крымском мосту и диверсии в отношении Севастополя, думаю, что основания для перекрытия коридора у нас есть. — От чего зависит это решение? — Во-первых, от того, какая ситуация будет на поле боя. Во-вторых, даже в большей степени, чем от России, решение по сделке зависит от итогов президентских выборов в Турции 14 мая. — Что имеете в виду? Турция — главный партнер России по зерновой сделке Фото: Официальный сайт Президента РФ — Турция главный партнер России, который и обеспечивает зерновую сделку. Даже после того, как президент РФ заявил, что «нас обманули», Россия все равно продлила договор — под гарантии Турции. Допускаю, что и сейчас вмешаются какие-то факторы, которые трудно предсказать, и в итоге мы продлим сделку еще раз. Если же в результате выборов [в случае проигрыша действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана] Турция выпадет из состава организаторов, сделку придется объективно разрывать так или иначе. — Из ваших слов выходит, что России выгоднее выйти из сделки, чтобы позиции на море усилились, и чтобы там стало безопаснее. — Все не так просто. Помните, Россия сняла летом 2022 года свой гарнизон с острова Змеиный? Это было как раз связано с тем, что надо было открывать зерновой коридор. Тогда казалось, что все это создаст основу для дальнейших переговоров. Ведь это единственное действующее соглашение в рамках нынешней военной кампании. Возможно, тогда в руководстве страны посчитали, что это будет основой для урегулирования отношений и с Украиной, и с ЕС, в том числе поэтому на сделку и согласились. Если Россия выйдет из сделки, нашему флоту придется прикладывать дополнительные усилия для контроля над западной частью Черного моря — над фарватером от Одессы до входа в пролив Босфор. — В Европе протестуют фермеры, недовольные демпингом цен из-за ввоза украинского зерна. Некоторые страны даже отказались от импорта и готовы выступать только в качестве транзита. Это ситуация России выгодна? — Выгодна. Европа копает себе яму в этом смысле. Сельскохозяйственный потенциал Украины намного мощнее, чем потенциал Польши, Словакии и любой другой страны ЕС. Однако за океаном принято политическое решение — создать преимущества для Украины. И тут надо понимать, что фермеры — это надежный электорат правых партий в Европе. Если фермеры будут страдать и терпеть убытки, на выборах их поддержка может сильно помочь этим партиям сменить властвующих ныне политиков. — В европейских странах продолжают простаивать наши суда с удобрениями несмотря на то, что по условиям зерновой сделки им должны были дать возможность разгрузиться или разрешить пойти дальше. Если Россия выйдет из сделки, что с ними будет? Запретов на вывоз удобрений из РФ формально нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Западные партнеры говорят о том, что запретов на вывоз российских удобрений и зерна нет. И формально они правы. Есть косвенные ограничения: фрахтование, страхование, логистика судов и прочее. Это делает поставки невозможными, по крайне мере, морским путем. Например, удобрения мы продаем «по земле» в Китай. — Как изменятся мировые цены на зерно в случае прекращения соглашения? — Сложно сказать — этот рынок непростой. Климат не стабильный, урожайность меняется. Но если украинское зерно перестанет поступать на рынок, цены должны подняться. — России это выгодно, получается? Статья по теме В России спасают рекордные объемы зерна — Да, мы продаем зерно, правда, не делаем это на тех условиях, на которых бы хотелось. Но надо понимать, что Запад может наложить запрет на вывоз прошлогоднего урожая российского зерна. Конечно, мы все равно будем его вывозить: через восточные порты, через южное направление, но от выхода из сделки в этом смысле ничего не поменяется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выход России из зерновой сделки расширит зону СВО. Такое мнение URA.RU высказал доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. По его словам, армия РФ сможет активнее работать по военным объектам в Одессе, откуда идет продовольствие. А ВМФ увеличит подконтрольную территорию и повысит безопасность Севастополя, пресекая любые попытки диверсий НАТО и ВСУ вдали от города. Решение ожидается в мае, но власти дают понять: если интересы РФ и дальше будут игнорироваться, реакция последует. — Андрей Иванович, через месяц истекает срок зерновой сделки. В части российских интересов она не исполнялась с первого дня — с июля 2022 года. Кроме того, зерновой коридор Киев при поддержке НАТО использовал для теракта на Крымском мосту и атак на Севастополь. Если Россия все-таки примет решение выйти из соглашения, что это изменит в акватории Черного моря с точки зрения соотношения сил и существующего конфликта? — Сама по себе зерновая сделка — это своеобразная гарантия безопасности для портов Украины. Давая согласие на нее, Россия соглашалась на то, что она не трогает три порта в Одесской области, включая порт в Одессе. Ничего удивительного, что в марте этого года, когда встал вопрос о новом продлении сделки, Киев сначала просил [продления на] 120 дней, а потом и вовсе бессрочно. При этом требовал добавить еще и порты Николаева. То есть эти территории как бы выводятся за зону спецоперации. Если Россия выйдет из сделки, ситуация изменится — порты в этих городах снова окажутся законной целью наших военных. Учитывая теракт на Крымском мосту и диверсии в отношении Севастополя, думаю, что основания для перекрытия коридора у нас есть. — От чего зависит это решение? — Во-первых, от того, какая ситуация будет на поле боя. Во-вторых, даже в большей степени, чем от России, решение по сделке зависит от итогов президентских выборов в Турции 14 мая. — Что имеете в виду? — Турция главный партнер России, который и обеспечивает зерновую сделку. Даже после того, как президент РФ заявил, что «нас обманули», Россия все равно продлила договор — под гарантии Турции. Допускаю, что и сейчас вмешаются какие-то факторы, которые трудно предсказать, и в итоге мы продлим сделку еще раз. Если же в результате выборов [в случае проигрыша действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана] Турция выпадет из состава организаторов, сделку придется объективно разрывать так или иначе. — Из ваших слов выходит, что России выгоднее выйти из сделки, чтобы позиции на море усилились, и чтобы там стало безопаснее. — Все не так просто. Помните, Россия сняла летом 2022 года свой гарнизон с острова Змеиный? Это было как раз связано с тем, что надо было открывать зерновой коридор. Тогда казалось, что все это создаст основу для дальнейших переговоров. Ведь это единственное действующее соглашение в рамках нынешней военной кампании. Возможно, тогда в руководстве страны посчитали, что это будет основой для урегулирования отношений и с Украиной, и с ЕС, в том числе поэтому на сделку и согласились. — В Европе протестуют фермеры, недовольные демпингом цен из-за ввоза украинского зерна. Некоторые страны даже отказались от импорта и готовы выступать только в качестве транзита. Это ситуация России выгодна? — Выгодна. Европа копает себе яму в этом смысле. Сельскохозяйственный потенциал Украины намного мощнее, чем потенциал Польши, Словакии и любой другой страны ЕС. Однако за океаном принято политическое решение — создать преимущества для Украины. И тут надо понимать, что фермеры — это надежный электорат правых партий в Европе. Если фермеры будут страдать и терпеть убытки, на выборах их поддержка может сильно помочь этим партиям сменить властвующих ныне политиков. — В европейских странах продолжают простаивать наши суда с удобрениями несмотря на то, что по условиям зерновой сделки им должны были дать возможность разгрузиться или разрешить пойти дальше. Если Россия выйдет из сделки, что с ними будет? — Западные партнеры говорят о том, что запретов на вывоз российских удобрений и зерна нет. И формально они правы. Есть косвенные ограничения: фрахтование, страхование, логистика судов и прочее. Это делает поставки невозможными, по крайне мере, морским путем. Например, удобрения мы продаем «по земле» в Китай. — Как изменятся мировые цены на зерно в случае прекращения соглашения? — Сложно сказать — этот рынок непростой. Климат не стабильный, урожайность меняется. Но если украинское зерно перестанет поступать на рынок, цены должны подняться. — России это выгодно, получается? — Да, мы продаем зерно, правда, не делаем это на тех условиях, на которых бы хотелось. Но надо понимать, что Запад может наложить запрет на вывоз прошлогоднего урожая российского зерна. Конечно, мы все равно будем его вывозить: через восточные порты, через южное направление, но от выхода из сделки в этом смысле ничего не поменяется.