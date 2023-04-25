В России проиндексируют пенсии и зарплаты бюджетников

Деньги жителей помогут экономике

25 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Российские власти обозначили механизмы, с помощью которых будут повышать доходы жителей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти повысят пенсии и зарплаты бюджетников. На стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» 25 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сроки индексации МРОТ (минимального размера оплаты труда), способы поддержки семей с детьми и пенсионеров. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стимулируют рост продаж товаров, чтобы разогнать экономику. Внешние угрозы и санкции Запада не должны мешать правительству выполнять социальные обязательства перед жителями страны, начал свою вступительную речь Мишустин. «Ключевые направления, по которым в первую очередь ведется работа, — снижение бедности, оказание адресной помощи семьям с детьми, рост реальных зарплат и доходов населения. И, конечно, улучшение благополучия наших пенсионеров и других социально незащищенных категорий россиян», — сообщил Мишустин. Повышение прожиточного минимума в 2022 году и в начале этого сохранило доходы 15 млн россиян, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами, заявил Мишустин. «Правительство помогает поддерживать доходы наших граждан. В особом порядке, по поручению главы государства дважды подняли прожиточный минимум — с 1 июня 2022 года и с 1 января этого года. В результате он вырос более чем на 13,5%. Так удалось сохранить доходы более 15 млн человек», — напомнил премьер. Последовательно увеличиваем и минимальный размер оплаты труда — темпами выше инфляции, обратил внимание Мишустин. По его словам, с начала года МРОТ составляет 16 242 рубля. А с 1 января 2024 года его проиндексируют на 18,5%. Это позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян. Помощь оказывается семьям с детьми и с невысокими доходами — более 5 млн детей до 17 лет и 190 тысяч беременных оформили единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Власти назвали сроки повышения минимальной оплаты труда бюджетникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Будем и дальше совершенствовать систему гарантий для людей на основе социального казначейства, чтобы наши граждане получали все меры поддержки своевременно, в полном объеме. И в том числе — удаленно, без чрезмерной волокиты и бюрократии», — пообещал Мишустин. Во время отчета в Госдуме в марте глава правительства выделил шесть задач над которыми будет работать его команда в 2023 году: укрепление взаимодействия с союзниками, укрепление технологического суверенитета, достижение финансовой независимости, развитие транспортной инфраструктуры, повышение благосостояния россиян и народосбережение. Инструменты решения каждой задачи обсуждаются на стратегических сессиях. Состоялись три сессии — по опережающему развитию инфраструктуры, «Обеспечение финансового суверенитета», «Укрепление технологического суверенитета». Повышение минимальной зарплаты выше уровня инфляции увеличит покупательную способность россиян, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство стимулирует рост продаж российской продукции, которая шла на экспорт, на внутреннем рынке, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «В условиях санкций возникли резкие ограничения, связанные с экспортными операциями. Нужно искать иные направления продаж своей продукции и одно из важнейших — внутренний рынок. Чтобы внутренний рынок поглощал бывшие экспортные товары, необходим потребительский спрос. Население тратит деньги на продукты питания, бытовые приборы, технические средства. Это фундамент будущего экономического роста в стране и ее технологической реконструкции. В этой ситуации важно, чтобы зарплата соответствовала уровню как минимум среднеэкономически развитых стран. Повышая МРОТ, мы будем побуждать работодателей более эффективно использовать рабочую силу, вкладывать в повышение производительности труда. За счет этого и роста зарплаты будут созданы условия для формирования потребительского спроса и развития экономики», — пояснил профессор. По словам эксперта, если МРОТ будет выше прожиточного минимума, то это не просто решит проблему бедности, но предотвратит ее. «МРОТ выше прожиточного минимума как раз предотвращает возникновение когорты работающих бедных», — добавил Сафонов. Статья по теме Мишустин показал, как страна будет жить после спецоперации Заведующий сектором Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков объясняет, что повышение МРОТ выше уровня инфляции увеличит покупательную способность россиян, а индексация на уровне инфляции ее сохранит. «Всякое увеличение доходов людей означает рост платежеспособного спроса. А это в свою очередь окажет влияние на развитие отраслей и приведет к росту экономики», — подтвердил эксперт. Задача повышения благосостояния россиян поставлена перед правительством в преддверии выборов президента, до которых меньше года, уверен руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Нагрузка на домохозяйства повышается, так как цены и расходы растут, курс рубля не стабилен, доходы не увеличиваются. В этой ситуации важно показать, что власть заботится о людях», — сказал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти повысят пенсии и зарплаты бюджетников. На стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» 25 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сроки индексации МРОТ (минимального размера оплаты труда), способы поддержки семей с детьми и пенсионеров. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стимулируют рост продаж товаров, чтобы разогнать экономику. Внешние угрозы и санкции Запада не должны мешать правительству выполнять социальные обязательства перед жителями страны, начал свою вступительную речь Мишустин. «Ключевые направления, по которым в первую очередь ведется работа, — снижение бедности, оказание адресной помощи семьям с детьми, рост реальных зарплат и доходов населения. И, конечно, улучшение благополучия наших пенсионеров и других социально незащищенных категорий россиян», — сообщил Мишустин. Среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами, заявил Мишустин. «Правительство помогает поддерживать доходы наших граждан. В особом порядке, по поручению главы государства дважды подняли прожиточный минимум — с 1 июня 2022 года и с 1 января этого года. В результате он вырос более чем на 13,5%. Так удалось сохранить доходы более 15 млн человек», — напомнил премьер. Последовательно увеличиваем и минимальный размер оплаты труда — темпами выше инфляции, обратил внимание Мишустин. По его словам, с начала года МРОТ составляет 16 242 рубля. А с 1 января 2024 года его проиндексируют на 18,5%. Это позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян. Помощь оказывается семьям с детьми и с невысокими доходами — более 5 млн детей до 17 лет и 190 тысяч беременных оформили единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. «Будем и дальше совершенствовать систему гарантий для людей на основе социального казначейства, чтобы наши граждане получали все меры поддержки своевременно, в полном объеме. И в том числе — удаленно, без чрезмерной волокиты и бюрократии», — пообещал Мишустин. Во время отчета в Госдуме в марте глава правительства выделил шесть задач над которыми будет работать его команда в 2023 году: укрепление взаимодействия с союзниками, укрепление технологического суверенитета, достижение финансовой независимости, развитие транспортной инфраструктуры, повышение благосостояния россиян и народосбережение. Инструменты решения каждой задачи обсуждаются на стратегических сессиях. Состоялись три сессии — по опережающему развитию инфраструктуры, «Обеспечение финансового суверенитета», «Укрепление технологического суверенитета». Правительство стимулирует рост продаж российской продукции, которая шла на экспорт, на внутреннем рынке, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «В условиях санкций возникли резкие ограничения, связанные с экспортными операциями. Нужно искать иные направления продаж своей продукции и одно из важнейших — внутренний рынок. Повышая МРОТ, мы будем побуждать работодателей более эффективно использовать рабочую силу, вкладывать в повышение производительности труда. За счет этого и роста зарплаты будут созданы условия для формирования потребительского спроса и развития экономики», — пояснил профессор. По словам эксперта, если МРОТ будет выше прожиточного минимума, то это не просто решит проблему бедности, но предотвратит ее. «МРОТ выше прожиточного минимума как раз предотвращает возникновение когорты работающих бедных», — добавил Сафонов. Заведующий сектором Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков объясняет, что повышение МРОТ выше уровня инфляции увеличит покупательную способность россиян, а индексация на уровне инфляции ее сохранит. «Всякое увеличение доходов людей означает рост платежеспособного спроса. А это в свою очередь окажет влияние на развитие отраслей и приведет к росту экономики», — подтвердил эксперт. Задача повышения благосостояния россиян поставлена перед правительством в преддверии выборов президента, до которых меньше года, уверен руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Нагрузка на домохозяйства повышается, так как цены и расходы растут, курс рубля не стабилен, доходы не увеличиваются. В этой ситуации важно показать, что власть заботится о людях», — сказал политолог.