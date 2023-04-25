Источник: в свердловской элите раскрыт заговор против Куйвашева

Лоббисты воспользовались громким скандалом, чтобы нанести удар по губернатору

25 апреля 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Представители элиты пошли на неожиданный саботаж решения Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политический скандал на выборах в думу Екатеринбурга обнажил сговор в свердловском истеблишменте. Турбулентностью вокруг списка кандидатов-одномандатников попыталась воспользоваться коалиция лоббистских групп, которым приписывают желание сократить влияние губернатора Евгения Куйвашева. Статусный источник URA.RU предупреждает: ситуация похожа на спланированный саботаж важнейшего решения главы региона. Подготовка к екатеринбургским выборам идет с конца прошлого года. Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких месяцев по поручению Куйвашева кампанию в одномандатных округах готовил мэр Алексей Орлов: он вел переговоры с местным группами влияния об их представительстве в новой гордуме. Не учел градоначальник лишь интересы владельца «Мотива» Виталия Кочеткова, чьих депутатов не хотел видеть в следующем созыве. За излишнюю самостоятельность Куйвашев отстранил мэра от кампании, а составленный им список потребовал переделать. Просьбы Евгения Куйвашева отозвать кандидатов в гордуму бизнесом были не услышаны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переработкой перечня занялся доверенный политтехнолог губернатора Ринат Хазеев, состоящий в альянсе с Кочетковым. По словам информированного источника URA.RU, в середине апреля у Куйвашева и его пиарщика состоялись повторные встречи с крупнейшими интересантами, с которыми до этого договорился Орлов. Бизнес-акторов попросить снять своих кандидатов с выборов. Однако все они — РМК, «Сима-ленд», «Синара», УГМК, «Ренова» — ответили, по данным агентства, категорическим отказом. В резиденции губернатора такое единодушие находят как минимум странным. Известно, что каждая из названных групп всегда действует обособленно от коллег, а некоторые из них (например, команды УГМК и «Синары») и вовсе не коммуницируют друг с другом. «Сложно поверить, что все как один решили пойти против губернатора в угоду своим сотрудникам, которые обидятся, если их не допустят в думу. Более того, все вдруг стали защищать Орлова, которого сами еще недавно ругали за слабую погруженность в дела города», — делится наблюдениями собеседник, знакомый с ходом переговоров. Статья по теме Куйвашев столкнулся с внезапной угрозой перед выборами президента Опасения разделяют и в ближайшем окружении Куйвашева. Источник в губернаторской команде настаивает, что случившееся больше похоже на «спланированную, скоординированную работу по саботажу» решения главы региона. «Сначала согласовали [попадание своих кандидатов в новый созыв] с Орловым, забрали думу на себя, а вмешательство губернатора и его решение обнулить список проигнорировали, заявив ему, что список изменится лишь на две-три фамилии», — объясняет один из соратников Куйвашева. Фактически итоговый перечень обновился еще меньше — всего на одну фамилию. По данным URA.RU, в результате корректировки в числе кандидатов-одномандатников появился лишь Владимир Стругов (округ №20), ведомый командой Кочеткова. Иначе говоря, усилиями лоббистов вмешательство Куйвашева не возымело никакого результата. В окружении губернатора описывают и причину происходящего. Считается, что влиятельные кланы намеренно отказывали Куйвашеву, чтобы искусственно повысить субъектность Орлова — и, как следствие, пропорционально уменьшить зону влияния его шефа. «Губернатор уверенно правит уже одиннадцатый год, и за это время появились группы, которым это не нравится, — указывает статусный собеседник. — Их амбиции — работать без оглядки на Куйвашева». На автономность Алексея Орлова в переговорах сослались все ФПГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впрочем, близкий к одной из ФПГ источник уверяет, что мотивы отказа были иными: жесткого ультиматума на снятие кандидатов от Куйвашева не было, поэтому акторы лишь воспользовались правом остаться при своем. При этом собеседник подтверждает, что участники торгов, аргументируя Куйвашеву отказ, действительно ссылались на субъектность Орлова: «Договоренность с ним [как с уполномоченным от губернатора] считалась и продолжает считаться действительной». Так или иначе за годы у власти Куйвашев показал, что умеет жестко реагировать на подобные вызовы. Уже через несколько месяцев после голосования за гордуму, в марте 2024-го, состоятся выборы президента. Там от губернатора и его команды потребуется максимальная вовлеченность — в том числе, тесный контакт со всеми группами влияния региона. Сумеет ли Куйвашев удержать консенсус власти и крупного бизнеса — один из главных предстоящих вызовов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политический скандал на выборах в думу Екатеринбурга обнажил сговор в свердловском истеблишменте. Турбулентностью вокруг списка кандидатов-одномандатников попыталась воспользоваться коалиция лоббистских групп, которым приписывают желание сократить влияние губернатора Евгения Куйвашева. Статусный источник URA.RU предупреждает: ситуация похожа на спланированный саботаж важнейшего решения главы региона. Подготовка к екатеринбургским выборам идет с конца прошлого года. Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких месяцев по поручению Куйвашева кампанию в одномандатных округах готовил мэр Алексей Орлов: он вел переговоры с местным группами влияния об их представительстве в новой гордуме. Не учел градоначальник лишь интересы владельца «Мотива» Виталия Кочеткова, чьих депутатов не хотел видеть в следующем созыве. За излишнюю самостоятельность Куйвашев отстранил мэра от кампании, а составленный им список потребовал переделать. Переработкой перечня занялся доверенный политтехнолог губернатора Ринат Хазеев, состоящий в альянсе с Кочетковым. По словам информированного источника URA.RU, в середине апреля у Куйвашева и его пиарщика состоялись повторные встречи с крупнейшими интересантами, с которыми до этого договорился Орлов. Бизнес-акторов попросить снять своих кандидатов с выборов. Однако все они — РМК, «Сима-ленд», «Синара», УГМК, «Ренова» — ответили, по данным агентства, категорическим отказом. В резиденции губернатора такое единодушие находят как минимум странным. Известно, что каждая из названных групп всегда действует обособленно от коллег, а некоторые из них (например, команды УГМК и «Синары») и вовсе не коммуницируют друг с другом. Опасения разделяют и в ближайшем окружении Куйвашева. Источник в губернаторской команде настаивает, что случившееся больше похоже на «спланированную, скоординированную работу по саботажу» решения главы региона. «Сначала согласовали [попадание своих кандидатов в новый созыв] с Орловым, забрали думу на себя, а вмешательство губернатора и его решение обнулить список проигнорировали, заявив ему, что список изменится лишь на две-три фамилии», — объясняет один из соратников Куйвашева. Фактически итоговый перечень обновился еще меньше — всего на одну фамилию. По данным URA.RU, в результате корректировки в числе кандидатов-одномандатников появился лишь Владимир Стругов (округ №20), ведомый командой Кочеткова. Иначе говоря, усилиями лоббистов вмешательство Куйвашева не возымело никакого результата. В окружении губернатора описывают и причину происходящего. Считается, что влиятельные кланы намеренно отказывали Куйвашеву, чтобы искусственно повысить субъектность Орлова — и, как следствие, пропорционально уменьшить зону влияния его шефа. «Губернатор уверенно правит уже одиннадцатый год, и за это время появились группы, которым это не нравится, — указывает статусный собеседник. — Их амбиции — работать без оглядки на Куйвашева». Впрочем, близкий к одной из ФПГ источник уверяет, что мотивы отказа были иными: жесткого ультиматума на снятие кандидатов от Куйвашева не было, поэтому акторы лишь воспользовались правом остаться при своем. При этом собеседник подтверждает, что участники торгов, аргументируя Куйвашеву отказ, действительно ссылались на субъектность Орлова: «Договоренность с ним [как с уполномоченным от губернатора] считалась и продолжает считаться действительной». Так или иначе за годы у власти Куйвашев показал, что умеет жестко реагировать на подобные вызовы. Уже через несколько месяцев после голосования за гордуму, в марте 2024-го, состоятся выборы президента. Там от губернатора и его команды потребуется максимальная вовлеченность — в том числе, тесный контакт со всеми группами влияния региона. Сумеет ли Куйвашев удержать консенсус власти и крупного бизнеса — один из главных предстоящих вызовов.