Два клана выиграли от ухода депутата-старожила из власти Екатеринбурга

От снятия вице-спикера думы Екатеринбурга Виктора Тестова с праймериз «Единой России» выиграли сразу две группы влияния. Депутат Алексей Мещеряков (промэрская команда Алексея Вихарева) переходит в округ Тестова №7 из округа №20, где с непредсказуемым исходом столкнулся бы с коллегой Владимиром Струговым (фракция миллиардера Виталия Кочеткова).
Причем в этой схватке у Стругова было бы преимущество — по данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев в «двадцатом» округе согласовал именно его. По одной из версий, идею с переходом Мещерякова в другой округ продвигал доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, который также близок и к Кочеткову.
В разговоре с корреспондентом Мещеряков не подтвердил и не опроверг, что намерен переписать заявление на праймериз. По слухам, он сделает это 26 апреля — в предпоследний день выдвижения.
О том, что Виктор Тестов внезапно решил уйти из политики, стало известно накануне. Свое решение депутат, работающий в думе с 2005 года, объяснил личными обстоятельствами. Впрочем, заявление о самоотводе пока им не написано.
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