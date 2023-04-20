Куйвашев устроил стресс-тест свердловским VIP перед выборами

Главный политический скандал весны мог спродюсировать сам губернатор

20 апреля 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев известен любовью к нестандартным проверкам своих подчиненных Фото: Анна Майорова © URA.RU Перед важнейшими выборами в думу Екатеринбурга губернатор Евгений Куйвашев устраивает проверку боевой готовности своей команды — сталкивая соратников и вводя их в экстремальные условия. Центральным событием этого экзамена считается отстранение мэра Алексея Орлова от составления списка кандидатов-одномандатников. Популярная версия, озвученная источниками URA.RU, гласит: кризис возник не стихийно, а был умышленно создан самим губернатором. Точкой невозврата готовящейся кампании называют 6 апреля. Вечером того дня Куйвашев, обсуждая в узком кругу предстоящее голосование, в резкой форме дал понять: Орлов и его подчиненные, которым поручили продумать кампанию, с заданием не справляются. Губернатор настаивал — предложенный мэром список кандидатов-одномандатников угрожает конфликтом, поскольку не учитывает интересы миллиардера, владельца «Мотива» Виталия Кочеткова (связанных с ним депутатов Орлов пытался не пустить в новый созыв). Алексей Орлов решением Евгения Куйвашева был неожиданно ослаблен Фото: Анна Майорова © URA.RU В результате Куйвашев отстранил Орлова от кампании в округах, а формировать новый пул кандидатов поручил своему личному политтехнологу Ринату Хазееву. Мэр взамен стал ответственным лишь за общегородской список «Единой России» — и лично возглавил его. Новый расклад вызвал широчайшее обсуждение в политтусовке: считается, что глава Екатеринбурга потерпел одно из болезненных аппаратных поражений, а Хазеев и Кочетков, напротив, сорвали джек-пот. Впрочем, у случившегося может оказаться неожиданная подоплека. Сразу несколько собеседников URA.RU в окружении Куйвашева полагают, что шеф мог сам ввести подчиненных в состояние управляемого хаоса. За полгода до выборов губернатору — большому мастеру подобных стресс-тестов — важно определить статус-кво в его команде. Прежде всего, Куйвашеву пришлось напоминать истеблишменту, что только он субъектен принимать решения, меняющие политическую ситуацию в регионе. Статья по теме Советник Куйвашева заработает на борьбе за власть в Екатеринбурге В определенный момент на это право покусился политический блок мэрии Екатеринбурга: занимаясь фамилиями будущих кандидатов, команда Орлова утверждала, что провела умную комбинацию, согласовав список со всеми группами влияния. В действительности же неудобные интересанты были попросту удалены из торгов — как вышеупомянутый Кочетков. Для Куйвашева, обладающего исключительной автономией в таких вопросах, это стало дурным признаком: реакция в виде отстранения Орлова была незамедлительной. Кроме того, губернатор подтвердил давний тезис о том, что в элитных спорах любого уровня всегда остается над схваткой. Такой сигнал был послан политтехнологу Хазееву и пиарщице Аксане Пановой — неформальным советникам Куйвашева. Узнав о просчете мэрии со списком кандидатов, они принялись внушать начальнику, что ему нужно лично вступить в конфликт. Попытавшись в очередной раз создать у Куйвашева ощущение «осажденной крепости», в которой лишь они являются его верными союзниками, Панова и Хазеев явно переоценили свое влияние. Своими действиями губернатор дал понять, что даже временное склонение к позиции одной конфликтующей стороны не гарантирует, что он безоговорочно займет ее в дальнейшем. «Любое решение может быть изменено в зависимости от обстоятельств. Если, скажем, Кочетков [при формировании списка кандидатов] возьмет на себя слишком много, как до этого Орлов, то губернатор быстро поправит и его», — резюмирует статусный собеседник во власти. У крупного бизнеса снова нет гарантий, что согласованные кандидаты окажутся в бюллетенях Фото: Илья Московец © URA.RU Любопытно, что организованная Куйвашевым встряска затронула не только политических акторов, но и бизнес-элиты. Из-за возникшего «кризиса списка» в непростой ситуации оказались свердловские миллиардеры, лоббировавшие своих людей в думу. С отстранением Орлова договоренности об участии кандидатов от финансовых групп стали менее прочными. И это тоже сигнал: до главных ФПГ региона доведено, что их политические интересы в случае необходимости могут быть скорректированы. Хорошим ответным признаком для губернатора является согласие бизнеса с этим правилом. Крупнейшие структуры отказались от агрессивных методов отстаивания своих целей. «Возвращаться в начало 2000-х [когда вражда с властью была для бизнеса нормой] не хочет ни резиденция, ни ФПГ», — констатирует член команды Куйвашева. Наконец, персональный сигнал получил и Орлов, воспринимаемый большинством как виновник всей ситуации. В близком кругу губернатора соглашаются, что мэр действительно получил небывало резкую критику от начальства, но это не следует трактовать как опалу. Считается, что Куйвашев, отправив Орлова самого участвовать в выборах, преподнес ему возможность аппаратно усилиться (или, по крайней мере, реабилитироваться): первое место в списке «Единой России» дает мэру шанс на большую прибавку и к личному рейтингу, и к аппаратному влиянию. Правда, не исключено, что главе Екатеринбурга придется усиливать свою политическую команду (накануне сообщалось о возможной отставке вице-мэра Сергея Плахотина, отвечающего за выборы). Перед Орловым поставлена непростая задача: список ЕР должен получить не меньше 40% голосов, хотя на предыдущем голосовании 2018 года единороссам удалось набрать только 31,6%. В сложившейся ситуации видят хитрость Куйвашева: если мэр выполнит задание, политические дивиденды получит сам губернатор — он лицо «Единой России» в Свердловской области, и Москва этот успех зафиксирует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед важнейшими выборами в думу Екатеринбурга губернатор Евгений Куйвашев устраивает проверку боевой готовности своей команды — сталкивая соратников и вводя их в экстремальные условия. Центральным событием этого экзамена считается отстранение мэра Алексея Орлова от составления списка кандидатов-одномандатников. Популярная версия, озвученная источниками URA.RU, гласит: кризис возник не стихийно, а был умышленно создан самим губернатором. Точкой невозврата готовящейся кампании называют 6 апреля. Вечером того дня Куйвашев, обсуждая в узком кругу предстоящее голосование, в резкой форме дал понять: Орлов и его подчиненные, которым поручили продумать кампанию, с заданием не справляются. Губернатор настаивал — предложенный мэром список кандидатов-одномандатников угрожает конфликтом, поскольку не учитывает интересы миллиардера, владельца «Мотива» Виталия Кочеткова (связанных с ним депутатов Орлов пытался не пустить в новый созыв). В результате Куйвашев отстранил Орлова от кампании в округах, а формировать новый пул кандидатов поручил своему личному политтехнологу Ринату Хазееву. Мэр взамен стал ответственным лишь за общегородской список «Единой России» — и лично возглавил его. Новый расклад вызвал широчайшее обсуждение в политтусовке: считается, что глава Екатеринбурга потерпел одно из болезненных аппаратных поражений, а Хазеев и Кочетков, напротив, сорвали джек-пот. Впрочем, у случившегося может оказаться неожиданная подоплека. Сразу несколько собеседников URA.RU в окружении Куйвашева полагают, что шеф мог сам ввести подчиненных в состояние управляемого хаоса. За полгода до выборов губернатору — большому мастеру подобных стресс-тестов — важно определить статус-кво в его команде. В определенный момент на это право покусился политический блок мэрии Екатеринбурга: занимаясь фамилиями будущих кандидатов, команда Орлова утверждала, что провела умную комбинацию, согласовав список со всеми группами влияния. В действительности же неудобные интересанты были попросту удалены из торгов — как вышеупомянутый Кочетков. Для Куйвашева, обладающего исключительной автономией в таких вопросах, это стало дурным признаком: реакция в виде отстранения Орлова была незамедлительной. Кроме того, губернатор подтвердил давний тезис о том, что в элитных спорах любого уровня всегда остается над схваткой. Такой сигнал был послан политтехнологу Хазееву и пиарщице Аксане Пановой — неформальным советникам Куйвашева. Узнав о просчете мэрии со списком кандидатов, они принялись внушать начальнику, что ему нужно лично вступить в конфликт. Попытавшись в очередной раз создать у Куйвашева ощущение «осажденной крепости», в которой лишь они являются его верными союзниками, Панова и Хазеев явно переоценили свое влияние. Своими действиями губернатор дал понять, что даже временное склонение к позиции одной конфликтующей стороны не гарантирует, что он безоговорочно займет ее в дальнейшем. «Любое решение может быть изменено в зависимости от обстоятельств. Если, скажем, Кочетков [при формировании списка кандидатов] возьмет на себя слишком много, как до этого Орлов, то губернатор быстро поправит и его», — резюмирует статусный собеседник во власти. Любопытно, что организованная Куйвашевым встряска затронула не только политических акторов, но и бизнес-элиты. Из-за возникшего «кризиса списка» в непростой ситуации оказались свердловские миллиардеры, лоббировавшие своих людей в думу. С отстранением Орлова договоренности об участии кандидатов от финансовых групп стали менее прочными. И это тоже сигнал: до главных ФПГ региона доведено, что их политические интересы в случае необходимости могут быть скорректированы. Хорошим ответным признаком для губернатора является согласие бизнеса с этим правилом. Крупнейшие структуры отказались от агрессивных методов отстаивания своих целей. «Возвращаться в начало 2000-х [когда вражда с властью была для бизнеса нормой] не хочет ни резиденция, ни ФПГ», — констатирует член команды Куйвашева. Наконец, персональный сигнал получил и Орлов, воспринимаемый большинством как виновник всей ситуации. В близком кругу губернатора соглашаются, что мэр действительно получил небывало резкую критику от начальства, но это не следует трактовать как опалу. Правда, не исключено, что главе Екатеринбурга придется усиливать свою политическую команду (накануне сообщалось о возможной отставке вице-мэра Сергея Плахотина, отвечающего за выборы). Перед Орловым поставлена непростая задача: список ЕР должен получить не меньше 40% голосов, хотя на предыдущем голосовании 2018 года единороссам удалось набрать только 31,6%. В сложившейся ситуации видят хитрость Куйвашева: если мэр выполнит задание, политические дивиденды получит сам губернатор — он лицо «Единой России» в Свердловской области, и Москва этот успех зафиксирует.