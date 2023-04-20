Куйвашев устроил стресс-тест свердловским VIP перед выборами

Перед важнейшими выборами в думу Екатеринбурга губернатор Евгений Куйвашев устраивает проверку боевой готовности своей команды — сталкивая соратников и вводя их в экстремальные условия. Центральным событием этого экзамена считается отстранение мэра Алексея Орлова от составления списка кандидатов-одномандатников. Популярная версия, озвученная источниками URA.RU, гласит: кризис возник не стихийно, а был умышленно создан самим губернатором.
Точкой невозврата готовящейся кампании называют 6 апреля. Вечером того дня Куйвашев, обсуждая в узком кругу предстоящее голосование, в резкой форме дал понять: Орлов и его подчиненные, которым поручили продумать кампанию, с заданием не справляются. Губернатор настаивал — предложенный мэром список кандидатов-одномандатников угрожает конфликтом, поскольку не учитывает интересы миллиардера, владельца «Мотива» Виталия Кочеткова (связанных с ним депутатов Орлов пытался не пустить в новый созыв).
В результате Куйвашев отстранил Орлова от кампании в округах, а формировать новый пул кандидатов поручил своему личному политтехнологу Ринату Хазееву. Мэр взамен стал ответственным лишь за общегородской список «Единой России» — и лично возглавил его. Новый расклад вызвал широчайшее обсуждение в политтусовке: считается, что глава Екатеринбурга потерпел одно из болезненных аппаратных поражений, а Хазеев и Кочетков, напротив, сорвали джек-пот.
Впрочем, у случившегося может оказаться неожиданная подоплека. Сразу несколько собеседников URA.RU в окружении Куйвашева полагают, что шеф мог сам ввести подчиненных в состояние управляемого хаоса. За полгода до выборов губернатору — большому мастеру подобных стресс-тестов — важно определить статус-кво в его команде.
Прежде всего, Куйвашеву пришлось напоминать истеблишменту, что только он субъектен принимать решения, меняющие политическую ситуацию в регионе.
В определенный момент на это право покусился политический блок мэрии Екатеринбурга: занимаясь фамилиями будущих кандидатов, команда Орлова утверждала, что провела умную комбинацию, согласовав список со всеми группами влияния. В действительности же неудобные интересанты были попросту удалены из торгов — как вышеупомянутый Кочетков. Для Куйвашева, обладающего исключительной автономией в таких вопросах, это стало дурным признаком: реакция в виде отстранения Орлова была незамедлительной.
Кроме того, губернатор подтвердил давний тезис о том, что в элитных спорах любого уровня всегда остается над схваткой. Такой сигнал был послан политтехнологу Хазееву и пиарщице Аксане Пановой — неформальным советникам Куйвашева. Узнав о просчете мэрии со списком кандидатов, они принялись внушать начальнику, что ему нужно лично вступить в конфликт. Попытавшись в очередной раз создать у Куйвашева ощущение «осажденной крепости», в которой лишь они являются его верными союзниками, Панова и Хазеев явно переоценили свое влияние.
Своими действиями губернатор дал понять, что даже временное склонение к позиции одной конфликтующей стороны не гарантирует, что он безоговорочно займет ее в дальнейшем. «Любое решение может быть изменено в зависимости от обстоятельств. Если, скажем, Кочетков [при формировании списка кандидатов] возьмет на себя слишком много, как до этого Орлов, то губернатор быстро поправит и его», — резюмирует статусный собеседник во власти.
Любопытно, что организованная Куйвашевым встряска затронула не только политических акторов, но и бизнес-элиты. Из-за возникшего «кризиса списка» в непростой ситуации оказались свердловские миллиардеры, лоббировавшие своих людей в думу. С отстранением Орлова договоренности об участии кандидатов от финансовых групп стали менее прочными. И это тоже сигнал: до главных ФПГ региона доведено, что их политические интересы в случае необходимости могут быть скорректированы.
Хорошим ответным признаком для губернатора является согласие бизнеса с этим правилом. Крупнейшие структуры отказались от агрессивных методов отстаивания своих целей. «Возвращаться в начало 2000-х [когда вражда с властью была для бизнеса нормой] не хочет ни резиденция, ни ФПГ», — констатирует член команды Куйвашева.
Наконец, персональный сигнал получил и Орлов, воспринимаемый большинством как виновник всей ситуации. В близком кругу губернатора соглашаются, что мэр действительно получил небывало резкую критику от начальства, но это не следует трактовать как опалу.
Считается, что Куйвашев, отправив Орлова самого участвовать в выборах, преподнес ему возможность аппаратно усилиться (или, по крайней мере, реабилитироваться): первое место в списке «Единой России» дает мэру шанс на большую прибавку и к личному рейтингу, и к аппаратному влиянию.
Правда, не исключено, что главе Екатеринбурга придется усиливать свою политическую команду (накануне сообщалось о возможной отставке вице-мэра Сергея Плахотина, отвечающего за выборы). Перед Орловым поставлена непростая задача: список ЕР должен получить не меньше 40% голосов, хотя на предыдущем голосовании 2018 года единороссам удалось набрать только 31,6%. В сложившейся ситуации видят хитрость Куйвашева: если мэр выполнит задание, политические дивиденды получит сам губернатор — он лицо «Единой России» в Свердловской области, и Москва этот успех зафиксирует.
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