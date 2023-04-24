Куйвашев столкнулся с внезапной угрозой перед выборами президента

Свердловский губернатор пошел на провокацию, чтобы изменить расклад сил

24 апреля 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев неожиданно столкнулся с политической угрозой — прямо в своем окружении Фото: Анна Майорова © URA.RU Кризис вокруг предстоящей кампании в думу Екатеринбурга создает угрозу для губернатора Евгения Куйвашева перед президентскими выборами-2024. Достигнутый за годы консенсус между областной властью и крупнейшим бизнесом поставлен под сомнение тандемом миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и личного политсоветника главы региона Рината Хазеева. Как свидетельствуют собеседники URA.RU, Куйвашев уже пошел на одну провокацию, чтобы сберечь выстроенный им баланс сил. О серьезном расколе в окружении губернатора заговорили в начале апреля. На одной из закрытых встреч со своим ближним кругом Куйвашев, обсуждая выборы, разнес ответственного за подготовку мэра Алексея Орлова. От кампании в округах главу отстранили, а работу доверил Хазееву и Кочеткову. Рината Хазеева называют одним из двух главных бенефициаров городского кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сторонние наблюдатели случившееся восприняли как первый за несколько лет тяжелый разлад в команде Куйвашева. Тот, что чреват разрушительными последствиями для прежде отлаженной системы. Конфликты внутри элит существуют в любых территориях при любой власти. В Свердловской области особенно богатая история таких противостояний. Однако уникальной чертой губернаторства Куйвашева называют то, что он сумел превратить внутриэлитные конфликты во внутриэлитную конкуренцию. «А сам он [губернатор] при этом отслеживает, чтобы эта конкуренция не приносила деструктивных последствий в целом для системы», — уточняет собеседник в окружении главы региона. Созданная Куйвашевым конфигурация устраивает федеральную власть. В ресурсной Свердловской области конкуренция стала двигателем регионального развития. Статья по теме Куйвашев устроил стресс-тест свердловским VIP перед выборами «Каждая группа влияния имеет право на свой вклад в общее дело, а губернатор принимает решение по тренду на текущий момент», — объясняет логику собеседник в резиденции. Москве такое положение дел внушает уверенность: любые серьезные вызовы в регионе будут преодолены, а задачи реализованы в том виде, какой задуман Системой. Драматургия момента в том, что интересы Хазеева и Кочеткова пошли вразрез с этой идеологией. Представители разных лагерей соглашаются: недальновидность и даже некая наглость тандема заключается в том, что своими действиями он может сломать найденный Куйвашевым баланс. «Они хотят показать, что не просто первые среди равных, а люди, способные менять точку зрения губернатора, влиять на его решения, — трактует источник, близкий к одной из крупнейших ФПГ региона. — И скандал с отстранением Орлова они подают как такую победу». Считается, что перевод истории с Орловым в публичную плоскость был попыткой Хазеева-Кочеткова закрепить достигнутый успех. Во-первых, элитой это могло быть воспринято как доказательство безоговорочного влияния тандема, а во-вторых, позволило бы «припереть» губернатора к стенке, вынудить в дальнейшем действовать только в своих интересах. Резкое урезание властных полномочий Алексей Орлов воспринял стоически Фото: Московец Илья © URA.RU Однако лоббисты не учли, что за десятилетие на посту Куйвашев сделал баланс сил одним из самых охраняемых элементов своей власти. Согласно распространенной версии, провокация с отстранением Орлова была устроена губернатором умышленно — в качестве демонстрации своей субъектности: только он, Куйвашев, уполномочен принимать решения, влияющие на политические расклады в регионе. В ситуации возникшего кризиса, отмечают наблюдатели, достойно повели себя остальные бизнес-структуры и сам Орлов. Публичный удар по политическим позициям (а в случае с мэром и аппаратное унижение) они приняли спокойно и постарались работать с резиденцией конструктивно. Итог — новый список одномандатников, по слухам, составлен таким образом, чтобы у каждой группы был шанс получить своих представителей в новой думе. Эта ситуация, в которой итоговое решение Куйвашева продиктовано лишь его собственными представлениями о равновесии, демонстрирует, какие выводы губернатор извлек из правления своих предшественников — Эдуарда Росселя и Александра Мишарина. Перед отставкой обоих резко возрастало влияние их окружения. Прежде всего, речь о политсоветнике мишаринских времен Вячеславе Лашманкине, которому, в свою очередь, благоволила семья «мини-олигарха» Олега Долганова. Период, когда политику Мишарина стало определять его ближайшее окружение, впоследствии иронично прозвали «лашманкиновщиной» — для второго губернатора в истории Свердловской области он ознаменовал конец карьеры. «Куйвашев вряд ли допустит повторения того сценария, но уже с новыми политсоветником и „мини-олигархом“. В сравнении с Мишариным он уже аппаратчик более высокого ранга», — подчеркивает собеседник, наблюдавший работу обоих губернаторов. Москва будет ждать от Евгения Куйвашева высокого результата «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Важным нюансом остается то, что Куйвашев лично возглавляет областное отделение «Единой России» — фактически являясь лицом партии в регионе. В преддверии выборов-2024 губернатору принципиально важно показать высокий результат ЕР и по списку, и по округам на голосовании за гордуму (именно поэтому перед возглавившим список Орловым стоит задача набрать не менее 40% голосов). Тандем Кочеткова и Хазеева исходит из других, собственных, интересов и на фактор «Единой России» не опирается, что тревожит резиденцию перед мартом 2024 года. «Первый будет рад проучить недостаточно уважающих его коллег-бизнесменов, второй банально хочет заработать», — допускает собеседник из противоположного им лагеря. Узнать позицию самого Хазеева не удалось — он принципиально отказывается общаться со СМИ. Связаться с приемной Кочеткова не удалось, вечером 24 апреля там не ответили не звонок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кризис вокруг предстоящей кампании в думу Екатеринбурга создает угрозу для губернатора Евгения Куйвашева перед президентскими выборами-2024. Достигнутый за годы консенсус между областной властью и крупнейшим бизнесом поставлен под сомнение тандемом миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и личного политсоветника главы региона Рината Хазеева. Как свидетельствуют собеседники URA.RU, Куйвашев уже пошел на одну провокацию, чтобы сберечь выстроенный им баланс сил. О серьезном расколе в окружении губернатора заговорили в начале апреля. На одной из закрытых встреч со своим ближним кругом Куйвашев, обсуждая выборы, разнес ответственного за подготовку мэра Алексея Орлова. От кампании в округах главу отстранили, а работу доверил Хазееву и Кочеткову. Сторонние наблюдатели случившееся восприняли как первый за несколько лет тяжелый разлад в команде Куйвашева. Тот, что чреват разрушительными последствиями для прежде отлаженной системы. Конфликты внутри элит существуют в любых территориях при любой власти. В Свердловской области особенно богатая история таких противостояний. Однако уникальной чертой губернаторства Куйвашева называют то, что он сумел превратить внутриэлитные конфликты во внутриэлитную конкуренцию. «А сам он [губернатор] при этом отслеживает, чтобы эта конкуренция не приносила деструктивных последствий в целом для системы», — уточняет собеседник в окружении главы региона. «Каждая группа влияния имеет право на свой вклад в общее дело, а губернатор принимает решение по тренду на текущий момент», — объясняет логику собеседник в резиденции. Москве такое положение дел внушает уверенность: любые серьезные вызовы в регионе будут преодолены, а задачи реализованы в том виде, какой задуман Системой. Драматургия момента в том, что интересы Хазеева и Кочеткова пошли вразрез с этой идеологией. Представители разных лагерей соглашаются: недальновидность и даже некая наглость тандема заключается в том, что своими действиями он может сломать найденный Куйвашевым баланс. «Они хотят показать, что не просто первые среди равных, а люди, способные менять точку зрения губернатора, влиять на его решения, — трактует источник, близкий к одной из крупнейших ФПГ региона. — И скандал с отстранением Орлова они подают как такую победу». Считается, что перевод истории с Орловым в публичную плоскость был попыткой Хазеева-Кочеткова закрепить достигнутый успех. Во-первых, элитой это могло быть воспринято как доказательство безоговорочного влияния тандема, а во-вторых, позволило бы «припереть» губернатора к стенке, вынудить в дальнейшем действовать только в своих интересах. Однако лоббисты не учли, что за десятилетие на посту Куйвашев сделал баланс сил одним из самых охраняемых элементов своей власти. Согласно распространенной версии, провокация с отстранением Орлова была устроена губернатором умышленно — в качестве демонстрации своей субъектности: только он, Куйвашев, уполномочен принимать решения, влияющие на политические расклады в регионе. В ситуации возникшего кризиса, отмечают наблюдатели, достойно повели себя остальные бизнес-структуры и сам Орлов. Публичный удар по политическим позициям (а в случае с мэром и аппаратное унижение) они приняли спокойно и постарались работать с резиденцией конструктивно. Итог — новый список одномандатников, по слухам, составлен таким образом, чтобы у каждой группы был шанс получить своих представителей в новой думе. Эта ситуация, в которой итоговое решение Куйвашева продиктовано лишь его собственными представлениями о равновесии, демонстрирует, какие выводы губернатор извлек из правления своих предшественников — Эдуарда Росселя и Александра Мишарина. Перед отставкой обоих резко возрастало влияние их окружения. Прежде всего, речь о политсоветнике мишаринских времен Вячеславе Лашманкине, которому, в свою очередь, благоволила семья «мини-олигарха» Олега Долганова. Период, когда политику Мишарина стало определять его ближайшее окружение, впоследствии иронично прозвали «лашманкиновщиной» — для второго губернатора в истории Свердловской области он ознаменовал конец карьеры. Важным нюансом остается то, что Куйвашев лично возглавляет областное отделение «Единой России» — фактически являясь лицом партии в регионе. В преддверии выборов-2024 губернатору принципиально важно показать высокий результат ЕР и по списку, и по округам на голосовании за гордуму (именно поэтому перед возглавившим список Орловым стоит задача набрать не менее 40% голосов). Тандем Кочеткова и Хазеева исходит из других, собственных, интересов и на фактор «Единой России» не опирается, что тревожит резиденцию перед мартом 2024 года. «Первый будет рад проучить недостаточно уважающих его коллег-бизнесменов, второй банально хочет заработать», — допускает собеседник из противоположного им лагеря. Узнать позицию самого Хазеева не удалось — он принципиально отказывается общаться со СМИ. Связаться с приемной Кочеткова не удалось, вечером 24 апреля там не ответили не звонок.