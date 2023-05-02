Путин нашел, чем ответить на антироссийскую пропаганду Киева

Этот инструмент президент РФ использовал в Мариуполе

02 мая 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Россия будет бороться с киевской пропагандой через повышение доверия жителей новых территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин нашел действенный инструмент против киевской пропаганды на новых территориях. С восстановлением инфраструктуры силами практически всей страны Путин повышает доверие жителей Донбасса, а это — основа мирной жизни. Так эксперты интерпретируют смыслы церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе 2 мая. По словам политологов, поверить в то, что Россия не оставит Донбасс, люди смогут благодаря побратимским связям с другими городами страны. Запуск трамвайного движения в Мариуполе Путин назвал «значимым событием для города, для жителей». Президент напомнил, что первые трамваи появились в городе ровно 90 лет назад, на протяжении которых этот «вид транспорта пользовался большой популярностью». По словам Путина, пока вводится только 10 км трамвайных путей. «Это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало. Будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять устаревший парк общественного транспорта, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», — отметил Путин. Жители Мариуполя вряд ли смогут забыть о пережитом, но российские власти и жители всех регионов помогут им как можно быстрее вернуться к мирной жизни Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Ремонтировать трамвайную сеть в Мариуполе помогало правительство Санкт-Петербурга. Работы проводились параллельно с другими: восстановлением школ и медучреждений, объектов культуры, строительством жилья и т. д. «Хочу сказать спасибо всем российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам. И конечно, благодарю за напряженный труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе, и уже есть зримые результаты», — подчеркнул президент. Еще больше планируется сделать до 2025 года в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил Путин. «Будем последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», — заверил Путин. Специально для участия в церемонии в Мариуполь приехали жители блокадного Ленинграда. Ветераны остались под сильным впечатлением от увиденного в городе. И у каждого из них возникли ассоциации с пережитым во время Великой Отечественной. Валентин Кузьминский вспомнил, как с запуском трамваев в пережившем блокаду Ленинграде «город стал двигаться». Ветеран Елена Тихомирова призналась, что поражена, «до какой степени должны были дойти неонацисты, чтобы такое сделать с городом». «Звук трамвая, который был у нас во время блокады, когда пустили первый трамвай, будет точно так же звучать здесь. Это очень хорошо, потому что это говорит, что жизнь налаживается и приходит в норму», — поделилась блокадница. Из трамвайного депо Мариуполя на связь с президентом вышли ветераны Великой Отечественной войны Фото: kremlin.ru Путин согласился, что, как и в блокадном Ленинграде, звук трамвая в Мариуполе станет «зримым и на слух воспринимаемый символом возрождения». Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский уточнил URA.RU, что это «символ мира и устроенности жизни». Жители Мариуполя, как и других городов Донбасса оказались заложниками ситуации, пояснил URA.RU руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. Они оказались «на рубеже столкновения двух армий, двух идеологий». Много лет они по-другому видели мир — так, как преподносили киевские власти. «Их жизнь однажды рухнула. Но сейчас она восстанавливается. Запуск трамвайной линии — это вешка на этой дороге к мирной жизни. И это все — в фокусе главного человека в стране — президента. Он лично в этом участвует. Люди понимают, что они, став гражданами России, не оказались на обочине жизни, что они не где-то в глубокой провинции. На них устремлены взгляды миллионов россиян и, главное, — взгляд президента», — пояснил Поляков. По его словам, символично, что именно Санкт-Петербург стал побратимом Мариуполя и что именно он помогает восстанавливать трамвайное движение в городе. «Война перепахала и Ленинград, и Мариуполь. Это важная связь, когда люди понимают, что они стали братьями. Ведь восстановить трамваи, поликлинику и другую инфраструктуру не так сложно. Сложнее — восстановить доверие людей. Побратимство как раз делает это. Да, на какое-то время мы были по разные стороны баррикад, но сейчас мы вместе. Людям все это говорит, что для них начинается мирная жизнь», — отметил политолог. Статья по теме Путин создает вторую линию обороны на границе России и Украины Это важно и со стратегической, и с психологической, и с политической точек зрения — Путин показывает, что Мариуполь постепенно станет безопасным и комфортным для жизни городом, пояснил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. А опыт блокадного Ленинграда, восстановление которого тоже началось еще до окончания боевых действий, как отметил директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Белоконев, показывает, что все трудности преодолимы. «Есть понимание, что нужно жить и развиваться дальше», — заключил Белоконев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин нашел действенный инструмент против киевской пропаганды на новых территориях. С восстановлением инфраструктуры силами практически всей страны Путин повышает доверие жителей Донбасса, а это — основа мирной жизни. Так эксперты интерпретируют смыслы церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе 2 мая. По словам политологов, поверить в то, что Россия не оставит Донбасс, люди смогут благодаря побратимским связям с другими городами страны. Запуск трамвайного движения в Мариуполе Путин назвал «значимым событием для города, для жителей». Президент напомнил, что первые трамваи появились в городе ровно 90 лет назад, на протяжении которых этот «вид транспорта пользовался большой популярностью». По словам Путина, пока вводится только 10 км трамвайных путей. «Это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало. Будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять устаревший парк общественного транспорта, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», — отметил Путин. Ремонтировать трамвайную сеть в Мариуполе помогало правительство Санкт-Петербурга. Работы проводились параллельно с другими: восстановлением школ и медучреждений, объектов культуры, строительством жилья и т. д. «Хочу сказать спасибо всем российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам. И конечно, благодарю за напряженный труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе, и уже есть зримые результаты», — подчеркнул президент. Еще больше планируется сделать до 2025 года в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил Путин. «Будем последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», — заверил Путин. Специально для участия в церемонии в Мариуполь приехали жители блокадного Ленинграда. Ветераны остались под сильным впечатлением от увиденного в городе. И у каждого из них возникли ассоциации с пережитым во время Великой Отечественной. Валентин Кузьминский вспомнил, как с запуском трамваев в пережившем блокаду Ленинграде «город стал двигаться». Ветеран Елена Тихомирова призналась, что поражена, «до какой степени должны были дойти неонацисты, чтобы такое сделать с городом». Путин согласился, что, как и в блокадном Ленинграде, звук трамвая в Мариуполе станет «зримым и на слух воспринимаемый символом возрождения». Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский уточнил URA.RU, что это «символ мира и устроенности жизни». Жители Мариуполя, как и других городов Донбасса оказались заложниками ситуации, пояснил URA.RU руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. Они оказались «на рубеже столкновения двух армий, двух идеологий». Много лет они по-другому видели мир — так, как преподносили киевские власти. «Их жизнь однажды рухнула. Но сейчас она восстанавливается. Запуск трамвайной линии — это вешка на этой дороге к мирной жизни. По его словам, символично, что именно Санкт-Петербург стал побратимом Мариуполя и что именно он помогает восстанавливать трамвайное движение в городе. «Война перепахала и Ленинград, и Мариуполь. Это важная связь, когда люди понимают, что они стали братьями. Ведь восстановить трамваи, поликлинику и другую инфраструктуру не так сложно. Сложнее — восстановить доверие людей. Побратимство как раз делает это. Да, на какое-то время мы были по разные стороны баррикад, но сейчас мы вместе. Людям все это говорит, что для них начинается мирная жизнь», — отметил политолог. Это важно и со стратегической, и с психологической, и с политической точек зрения — Путин показывает, что Мариуполь постепенно станет безопасным и комфортным для жизни городом, пояснил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. А опыт блокадного Ленинграда, восстановление которого тоже началось еще до окончания боевых действий, как отметил директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Белоконев, показывает, что все трудности преодолимы. «Есть понимание, что нужно жить и развиваться дальше», — заключил Белоконев.