Путин ужесточил требования к чиновникам после поездки на фронт

Увиденное в Донбассе заставило президента изменить подходы к развитию регионов

19 апреля 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ввел персональную ответственность для чиновников за недоработки в новых регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин ужесточил требования к чиновникам после недавней поездки в зону СВО. Федеральные министры будут нести персональную ответственность за развитие новых территорий и повышение качества жизни людей, проживающих там. Так политологи прокомментировали URA.RU итоги совещания главы государства с членами правительства 19 апреля. Путин дал понять, что для чиновников теперь не существует фразы «не моя сфера ответственности». Решать проблемы нужно сообща, пояснили эксперты. Еженедельное совещание с членами правительства Путин начал с обсуждения ситуации в новых регионах. Президент отметил, что правительство завершает подготовку программы развития этих субъектов, и потребовал зафиксировать в ней прямую ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина потребовал устранить ряд проблем в новых регионах Он подчеркнул, что региональные власти без поддержки центра не справятся с проблемами, которые «копились на этих территориях десятилетиями». «Конечным результатом можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей. Оценку нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и правительством РФ», — заявил президент. Путин четко дал понять: развитие новых регионов — задача каждого федерального чиновника, и никто не может самоустраниться от этой работы. «Даже если формально эти задачи не входят вашу в прямую компетенцию, все равно ваша ответственность является определяющей», — сказал он. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что программа развития новых регионов готова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разработку программы развития новых территорий курирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Сегодня он сообщил, что документ полностью согласован. Запланировано более 300 мероприятий, ремонт и строительство 1000 объектов. «Программа готова к выпуску», — отчитался Хуснуллин. Но Путину было что добавить. Буквально на этой неделе, 17 апреля, он снова побывал в зоне СВО — на этот раз в Херсонской области и в ЛНР. Президент обратил внимание на скопление большегрузов с гуманитарной помощью на КПП «Гуково» и потребовал решить проблему незамедлительно. «Надо расширять пункт пропуска, увеличивать количество досмотровых комплексов, [так как] безопасность прежде всего. И нужно увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают. И по первому вопросу (обеспечение безопасности), и по второму (увеличение штатной численности) за деньгами придут в правительство. Я понимаю, что у нас лишнего ничего нет, но это нужно сделать обязательно», — потребовал Путин. Статья по теме Путин ввел новую традицию, которая поддержит участников СВО Президент остался недоволен и состоянием объездной дороги в районе пункта пропуска. Из-за узкого проезда и отсутствия асфальтового покрытия, по его словам, там «не только проехать», но и «пройти скоро будет невозможно». Путин дал указание Хуснуллину срочно навести порядок, тем более что это «не требует никаких дополнительных усилий». Еще одна тема, на которую Путин обратил внимание правительства, — низкие доходы жителей Донбасса. Такой вывод напрашивается сам собой: люди ездят на старых, разбитых легковушках, а цены в магазинах немаленькие. «Мы проехали большие расстояния. Да, все убрано, все аккуратно, значит, люди дисциплинированные, трудолюбивые, но им нужна помощь. Их доходы скромные, а уровень цен выше, чем в Ростовской области. Этот дисбаланс, безусловно, нужно устранять», — сказал он. Гуманитарные грузы простаивают в пробке из-за низкой пропускной способности КПП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Интеграция новых регионов в Россию происходит в чрезвычайных обстоятельствах, и это объясняет повышенные требования президента к работе федеральных чиновников, пояснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. В этом случае личные впечатления для Путина играют особую роль, считает политолог. «В отношении наиболее важных вопросов президент всегда стремится получить личные впечатления через контакты с людьми — не только с руководителями, но и с простыми жителями, чтобы составить для себя адекватное представление о ситуации. И во время предыдущей поездки Путина в Мариуполь у жителей города были просьбы и жалобы — все они сразу трансформировались президентом в конкретные поручения. Здесь, думаю, мы сталкиваемся с тем же механизмом», — сказал эксперт. Промедление приводит к накоплению еще большего количеств проблем, именно поэтому Путин ставит федеральных чиновников в жесткие условия, поделился мнением с URA.RU генеральный директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. Он обратил внимание на то, что многие жители новых регионов остались без крова, и им требуется помощь в самые короткие сроки. «Одно из любимых выражений президента: „Нет времени на раскачку“. Очевидно, что есть ряд юридических коллизий, связанных с переходом под российскую юрисдикцию местных органов власти. Поэтому президент и говорит, что без поддержки федерального центра местные руководители не смогут решать проблемы, которые копились десятилетиями. Люди должны почувствовать на себе улучшения с приходом России в их жизнь», — сказал Игнатовский. Статья по теме Донбасс готовится к демографическому росту У каждой нерешенной проблемы должно быть имя, поэтому президент и повышает уровень ответственности чиновников за развитие Донбасса, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Регионы надо восстанавливать, доводить до общероссийского уровня. Процесс затягивается, и его необходимо форсировать. То, что закрепляется персональная ответственность, — это нормальная реакция: чтобы за общими заботами не оказалось, что указания остаются на бумаге, а министры заняты чем-то другим», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин ужесточил требования к чиновникам после недавней поездки в зону СВО. Федеральные министры будут нести персональную ответственность за развитие новых территорий и повышение качества жизни людей, проживающих там. Так политологи прокомментировали URA.RU итоги совещания главы государства с членами правительства 19 апреля. Путин дал понять, что для чиновников теперь не существует фразы «не моя сфера ответственности». Решать проблемы нужно сообща, пояснили эксперты. Еженедельное совещание с членами правительства Путин начал с обсуждения ситуации в новых регионах. Президент отметил, что правительство завершает подготовку программы развития этих субъектов, и потребовал зафиксировать в ней прямую ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат. Он подчеркнул, что региональные власти без поддержки центра не справятся с проблемами, которые «копились на этих территориях десятилетиями». «Конечным результатом можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей. Оценку нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и правительством РФ», — заявил президент. Разработку программы развития новых территорий курирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Сегодня он сообщил, что документ полностью согласован. Запланировано более 300 мероприятий, ремонт и строительство 1000 объектов. «Программа готова к выпуску», — отчитался Хуснуллин. Но Путину было что добавить. Буквально на этой неделе, 17 апреля, он снова побывал в зоне СВО — на этот раз в Херсонской области и в ЛНР. Президент обратил внимание на скопление большегрузов с гуманитарной помощью на КПП «Гуково» и потребовал решить проблему незамедлительно. «Надо расширять пункт пропуска, увеличивать количество досмотровых комплексов, [так как] безопасность прежде всего. И нужно увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают. И по первому вопросу (обеспечение безопасности), и по второму (увеличение штатной численности) за деньгами придут в правительство. Я понимаю, что у нас лишнего ничего нет, но это нужно сделать обязательно», — потребовал Путин. Президент остался недоволен и состоянием объездной дороги в районе пункта пропуска. Из-за узкого проезда и отсутствия асфальтового покрытия, по его словам, там «не только проехать», но и «пройти скоро будет невозможно». Путин дал указание Хуснуллину срочно навести порядок, тем более что это «не требует никаких дополнительных усилий». Еще одна тема, на которую Путин обратил внимание правительства, — низкие доходы жителей Донбасса. Такой вывод напрашивается сам собой: люди ездят на старых, разбитых легковушках, а цены в магазинах немаленькие. «Мы проехали большие расстояния. Да, все убрано, все аккуратно, значит, люди дисциплинированные, трудолюбивые, но им нужна помощь. Их доходы скромные, а уровень цен выше, чем в Ростовской области. Этот дисбаланс, безусловно, нужно устранять», — сказал он. Интеграция новых регионов в Россию происходит в чрезвычайных обстоятельствах, и это объясняет повышенные требования президента к работе федеральных чиновников, пояснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. В этом случае личные впечатления для Путина играют особую роль, считает политолог. Промедление приводит к накоплению еще большего количеств проблем, именно поэтому Путин ставит федеральных чиновников в жесткие условия, поделился мнением с URA.RU генеральный директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. Он обратил внимание на то, что многие жители новых регионов остались без крова, и им требуется помощь в самые короткие сроки. «Одно из любимых выражений президента: „Нет времени на раскачку“. Очевидно, что есть ряд юридических коллизий, связанных с переходом под российскую юрисдикцию местных органов власти. Поэтому президент и говорит, что без поддержки федерального центра местные руководители не смогут решать проблемы, которые копились десятилетиями. Люди должны почувствовать на себе улучшения с приходом России в их жизнь», — сказал Игнатовский. У каждой нерешенной проблемы должно быть имя, поэтому президент и повышает уровень ответственности чиновников за развитие Донбасса, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Регионы надо восстанавливать, доводить до общероссийского уровня. Процесс затягивается, и его необходимо форсировать. То, что закрепляется персональная ответственность, — это нормальная реакция: чтобы за общими заботами не оказалось, что указания остаются на бумаге, а министры заняты чем-то другим», — подытожил эксперт.